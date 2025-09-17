La Cartuja: el retorno a un renovado Teatro de los Sueños txuri-urdin

No es un partido cualquiera. La urgencia por sumar puntos y lograr la primera victoria es lo primordial, pero será imposible no mirar atrás y ... ponerse nostálgicos con el retorno de la Real Sociedad a La Cartuja, convertido en el particular y desértico Teatro de los Sueños txuri-urdin hace cuatro años y medio. La Real volverá a pisar este viernes (21 horas) por primera vez el terreno de juego donde fue campeón de Copa del Rey 34 años después, pero todo ha cambiado sustancialmente: el propio escenario, ahora remozado y sin pistas y con capacidad para 70.000 espectadores y, desde luego, la Real, ya que dos tercios de los que participaron en aquella inolvidable final ante el Athletic en plena pandemia ya están fuera del equipo.

Debido a las obras en el Benito Villamarín, que durarán cerca de dos años, el Betis ha trasladado sus partidos oficiales a La Cartuja, donde la Real tiene una estadística impecable: dos victorias en dos partidos, el 100% de éxito. En la campaña del descenso, los donostiarras, vencieron allá (0-1) con un solitario gol de falta de Javi Garrido. El Villamarín, por aquellas calendas denominado Ruiz de Lopera, estaba clausurado y el Betis se tuvo que desplazar al estadio olímpico. De nada le sirvió a la Real dirigida por Lotina aquel triunfo, por cuanto dio con sus huesos en Segunda al finalizar esa campaña 2006/07. Aquel día, el 'once' txuri-urdin fue el formado por Bravo; Gerardo, Ansotegi, Víctor López, Garrido; Prieto, Garitano, Juanito, Savio; Díaz de Cerio y Kovacevic. Luego salieron Herrera, Mikel Alonso y Rivas. Esto fue el 14 de abril de 2007, hace 18 años y medio.

La Real vuelve a La Cartuja cuatro años después LOS QUE SE HAN IDO Y LOS QUE QUEDAN DEL ONCE DE LA COPA Los 15 jugadores de la plantilla de la Real Sociedad que ganaron la Copa del Rey frente al Athletic en La Cartuja el 3 de abril de 2021 Traspasado Cedido Retirado Sigue en la Real Portero 1 Remiro Defensas 2 3 5 Gorosabel Elustondo Le Normand 4 6 Zubeldia Monreal Medios 9 Zubimendi 7 8 10 Silva Guevara Merino Delanteros 11 12 15 Portu Barrene Oyarzabal 13 14 Isak Carlos Fernández LOS TRASPASADOS Y CANTIDADES PERCIBIDAS POR LA REAL Gorosabel 1,8 millones Le Normand +5 en variables 34,5 39,5 millones millones Zubimendi 70 millones Merino +5 en variables 32,5 37,5 millones millones Portu 3,5 millones Isak 78 millones Guevara 1,8 millones CEDIDOS Carlos Fernández RETIRADOS Monreal y Silva LOS 4 CAMPOS CON MAYOR CAPACIDAD Spotify Camp Nou 105.000 espectadores Santiago Bernabéu 83.186 espectadores Riyadh Air Metropolitano 70.460 espectadores La Cartuja 70.000 espectadores GRÁFICO: F.J. BIENZOBAS

14 años después, el día de gloria del 3 de abril de 2021, la Real brindó a su hinchada su mayor alegría del presente siglo. Se enfrentó a su archienemigo, el Athletic Club, en la final de la Copa de del Rey en el mismo terreno de La Cartuja, vacío de aficionados en pleno toque de queda por la pandemia del coronavirus. El gol de penalti de Oyarzabal en el minuto 62.43 decidió ese partido e hizo campeones a los guipuzcoanos.

Este viernes se cumplen 1.630 días de esa hazaña: cuatro años, cinco meses y 16 días. Tiempo suficiente para una remodelación absoluta de la plantilla txuri-urdin. Con la marcha de Zubimendi al Arsenal, ya sólo sobreviviven en el plantel tres de los 11 realistas que fueron titulares entonces: Remiro, Zubeldia y el goleador Oyarzabal. Y de los 15 que intervinieron en el duelo, sólo sobrevive un tercio, cinco de 15. Y es que tras el descanso también salieron Aritz y Barrene.

Es imposible no sentir un ramalazo de nostalgia al considerar la calidad suprema que tenía ese 'once' cargado de talentos de casa -cinco canteranos- con futbolistas de muchos quilates fichados de fuera. Con ellos, la Real ganó la Copa...y se ha embolsado la friolera de 222.1 millones de euros, más 10 en variables. A saber, 1.5 por Gorosabel, 34.5 + 5 por Le Normand, 70 por Zubimendi, 32.5 + 5 por Merino (un millón más fue para Osasuna), 3.5 por Portu, 78 por Isak (los cerca de 70 iniciales más los 8 por su pase al Liverpool) y 1,8 por Guevara. Casi nada. La Real se ha descapitalizado desde entonces, pero al mismo tiempo ha generado opulentos ingresos.

Del 'once' que Imanol alineó aquel Sábado Santo de 2021 al que trazará Sergio este próximo viernes mediará un abismo. Entonces, el oriotarra apostó por Remiro; Gorosabel, Zubeldia Le Normand, Monreal; Zubimendi, Merino, Silva; Portu, Isak y Oyarzabal. Luego salieron Aritz, Barrene, Carlos Fernández y Guevara. Una alineación previsible para este viernes es la compuesta por Remiro; Aramburu, Jon Martín, Zubeldia, Sergio Gómez; Gorrotxategi, Soler, Marín; Kubo, Oyarzabal y Barrene.

Tampoco el estadio es el mismo. Ni parecido. El Betis se ha trasladado temporalmente a un estadio remozado y ampliado, sin pistas de atletismo, que ahora cuenta con una capacidad para 70.000 espectadores. De momento, el cuadro bético ha cosechado una victoria por la mínima contra el Alavés (1-0) y una derrota contra el Athletic (1-2).

Quizá de momento La Cartuja no haya logrado la acústica, el duende y la capacidad intimidatoria del Benito Villamarín, pese a que ha pasado ser el cuarto estadio con mayor capacidad de toda España, con ese aforo de 70.000 asistentes. Ya sólo le superan el Spotify Camp Nou (tendrá 105.000 espectadores), el Santiago Bernabéu (83.186 espectadores) y el Riyadh Air Metropolitano (70.460).

Es un campo mítico ya en la historia de la Real, pero pasado mañana pesará más la necesidad que la nostalgia. Se necesitan los tres puntos como el comer.