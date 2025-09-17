La Cartuja: el retorno a un renovado Teatro de los Sueños txuri-urdin
La Real vuelve este viernes 1.630 días después al estadio donde volvió a ser campeona; pero el escenario y el equipo son totalmente distintos
Ángel López y Javier Bienzobas (Gráficos)
San Sebastián
Miércoles, 17 de septiembre 2025, 00:07
No es un partido cualquiera. La urgencia por sumar puntos y lograr la primera victoria es lo primordial, pero será imposible no mirar atrás y ... ponerse nostálgicos con el retorno de la Real Sociedad a La Cartuja, convertido en el particular y desértico Teatro de los Sueños txuri-urdin hace cuatro años y medio. La Real volverá a pisar este viernes (21 horas) por primera vez el terreno de juego donde fue campeón de Copa del Rey 34 años después, pero todo ha cambiado sustancialmente: el propio escenario, ahora remozado y sin pistas y con capacidad para 70.000 espectadores y, desde luego, la Real, ya que dos tercios de los que participaron en aquella inolvidable final ante el Athletic en plena pandemia ya están fuera del equipo.
Debido a las obras en el Benito Villamarín, que durarán cerca de dos años, el Betis ha trasladado sus partidos oficiales a La Cartuja, donde la Real tiene una estadística impecable: dos victorias en dos partidos, el 100% de éxito. En la campaña del descenso, los donostiarras, vencieron allá (0-1) con un solitario gol de falta de Javi Garrido. El Villamarín, por aquellas calendas denominado Ruiz de Lopera, estaba clausurado y el Betis se tuvo que desplazar al estadio olímpico. De nada le sirvió a la Real dirigida por Lotina aquel triunfo, por cuanto dio con sus huesos en Segunda al finalizar esa campaña 2006/07. Aquel día, el 'once' txuri-urdin fue el formado por Bravo; Gerardo, Ansotegi, Víctor López, Garrido; Prieto, Garitano, Juanito, Savio; Díaz de Cerio y Kovacevic. Luego salieron Herrera, Mikel Alonso y Rivas. Esto fue el 14 de abril de 2007, hace 18 años y medio.
La Real vuelve a La Cartuja
cuatro años después
LOS QUE SE HAN IDO Y
LOS QUE QUEDAN DEL ONCE
DE LA COPA
Los 15 jugadores de la plantilla de la Real Sociedad que ganaron la Copa del Rey frente al Athletic en La Cartuja el 3 de abril de 2021
Traspasado
Cedido
Retirado
Sigue
en la Real
Portero
1
Remiro
Defensas
2
3
5
Gorosabel
Elustondo
Le Normand
4
6
Zubeldia
Monreal
Medios
9
Zubimendi
7
8
10
Silva
Guevara
Merino
Delanteros
11
12
15
Portu
Barrene
Oyarzabal
13
14
Isak
Carlos Fernández
LOS TRASPASADOS Y
CANTIDADES PERCIBIDAS
POR LA REAL
Gorosabel
1,8
millones
Le Normand
+5
en variables
34,5
39,5
millones
millones
Zubimendi
70
millones
Merino
+5
en variables
32,5
37,5
millones
millones
Portu
3,5
millones
Isak
78
millones
Guevara
1,8
millones
CEDIDOS
Carlos Fernández
RETIRADOS
Monreal y Silva
LOS 4 CAMPOS
CON MAYOR CAPACIDAD
Spotify Camp Nou
105.000
espectadores
Santiago Bernabéu
83.186
espectadores
Riyadh Air Metropolitano
70.460
espectadores
La Cartuja
70.000
espectadores
GRÁFICO:
F.J. BIENZOBAS
La Real vuelve a La Cartuja
cuatro años después
LOS QUE SE HAN IDO Y
LOS QUE QUEDAN DEL ONCE
DE LA COPA
Los 15 jugadores de la plantilla de la Real Sociedad que ganaron la Copa del Rey frente al Athletic en La Cartuja el 3 de abril de 2021
Traspasado
Cedido
Retirado
Sigue
en la Real
Portero
1
Remiro
Defensas
2
3
5
Gorosabel
Elustondo
Le Normand
4
6
Zubeldia
Monreal
Medios
9
Zubimendi
7
8
10
Silva
Guevara
Merino
Delanteros
11
12
15
Portu
Barrene
Oyarzabal
13
14
Isak
Carlos Fernández
LOS TRASPASADOS Y
CANTIDADES PERCIBIDAS
POR LA REAL
Gorosabel
1,8
millones
Le Normand
+5
en variables
34,5
39,5
millones
millones
Zubimendi
70
millones
Merino
+5
en variables
32,5
37,5
millones
millones
Portu
3,5
millones
Isak
78
millones
Guevara
1,8
millones
CEDIDOS
Carlos Fernández
RETIRADOS
Monreal y Silva
LOS 4 CAMPOS
CON MAYOR CAPACIDAD
Spotify Camp Nou
105.000
espectadores
Santiago Bernabéu
83.186
espectadores
Riyadh Air Metropolitano
70.460
espectadores
La Cartuja
70.000
espectadores
GRÁFICO:
F.J. BIENZOBAS
La Real vuelve a La Cartuja cuatro años después
LOS QUE SE HAN IDO Y LOS QUE QUEDAN DEL ONCE DE LA COPA
Remiro
Traspasado
Cedido
Retirado
Sigue
en la Real
Gorosabel
Elustondo
Zubeldia
Le Normand
Monreal
Zubimendi
Silva
Guevara
Merino
Portu
Barrene
Oyarzabal
Isak
Carlos Fernández
Los 15 jugadores de la plantilla de la Real Sociedad que ganaron la Copa del Rey frente al Athletic en La Cartuja el 3 de abril de 2021
LOS TRASPASADOS Y LAS CANTIDADES
PERCIBIDAS POR LA REAL
+5
78
millones
en variables
70
millones
+5
millones
millones
en variables
39,5
37,5
millones
millones
34,5
32,5
3,5
1,8
1,8
millones
millones
millones
millones
millones
Le Normand
Merino
Portu
Isak
Gorosabel
Zubimendi
Guevara
CEDIDOS
RETIRADOS
Carlos Fernández
Monreal y Silva
LOS 4 CAMPOS CON MAYOR CAPACIDAD
105.000
espectadores
83.186
70.460
espectadores
70.000
espectadores
espectadores
Spotify
Camp Nou
Santiago
Bernabéu
Riyadh Air
Metropolitano
La Cartuja
GRÁFICO: F.J. BIENZOBAS
14 años después, el día de gloria del 3 de abril de 2021, la Real brindó a su hinchada su mayor alegría del presente siglo. Se enfrentó a su archienemigo, el Athletic Club, en la final de la Copa de del Rey en el mismo terreno de La Cartuja, vacío de aficionados en pleno toque de queda por la pandemia del coronavirus. El gol de penalti de Oyarzabal en el minuto 62.43 decidió ese partido e hizo campeones a los guipuzcoanos.
Este viernes se cumplen 1.630 días de esa hazaña: cuatro años, cinco meses y 16 días. Tiempo suficiente para una remodelación absoluta de la plantilla txuri-urdin. Con la marcha de Zubimendi al Arsenal, ya sólo sobreviviven en el plantel tres de los 11 realistas que fueron titulares entonces: Remiro, Zubeldia y el goleador Oyarzabal. Y de los 15 que intervinieron en el duelo, sólo sobrevive un tercio, cinco de 15. Y es que tras el descanso también salieron Aritz y Barrene.
Es imposible no sentir un ramalazo de nostalgia al considerar la calidad suprema que tenía ese 'once' cargado de talentos de casa -cinco canteranos- con futbolistas de muchos quilates fichados de fuera. Con ellos, la Real ganó la Copa...y se ha embolsado la friolera de 222.1 millones de euros, más 10 en variables. A saber, 1.5 por Gorosabel, 34.5 + 5 por Le Normand, 70 por Zubimendi, 32.5 + 5 por Merino (un millón más fue para Osasuna), 3.5 por Portu, 78 por Isak (los cerca de 70 iniciales más los 8 por su pase al Liverpool) y 1,8 por Guevara. Casi nada. La Real se ha descapitalizado desde entonces, pero al mismo tiempo ha generado opulentos ingresos.
Del 'once' que Imanol alineó aquel Sábado Santo de 2021 al que trazará Sergio este próximo viernes mediará un abismo. Entonces, el oriotarra apostó por Remiro; Gorosabel, Zubeldia Le Normand, Monreal; Zubimendi, Merino, Silva; Portu, Isak y Oyarzabal. Luego salieron Aritz, Barrene, Carlos Fernández y Guevara. Una alineación previsible para este viernes es la compuesta por Remiro; Aramburu, Jon Martín, Zubeldia, Sergio Gómez; Gorrotxategi, Soler, Marín; Kubo, Oyarzabal y Barrene.
Tampoco el estadio es el mismo. Ni parecido. El Betis se ha trasladado temporalmente a un estadio remozado y ampliado, sin pistas de atletismo, que ahora cuenta con una capacidad para 70.000 espectadores. De momento, el cuadro bético ha cosechado una victoria por la mínima contra el Alavés (1-0) y una derrota contra el Athletic (1-2).
Quizá de momento La Cartuja no haya logrado la acústica, el duende y la capacidad intimidatoria del Benito Villamarín, pese a que ha pasado ser el cuarto estadio con mayor capacidad de toda España, con ese aforo de 70.000 asistentes. Ya sólo le superan el Spotify Camp Nou (tendrá 105.000 espectadores), el Santiago Bernabéu (83.186 espectadores) y el Riyadh Air Metropolitano (70.460).
Es un campo mítico ya en la historia de la Real, pero pasado mañana pesará más la necesidad que la nostalgia. Se necesitan los tres puntos como el comer.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.