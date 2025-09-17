Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

A la izquierda, la celebración de la Copa en La Cartuja; a la derecha, las alineaciones de la final ante el Athletic y del partido del pasado sábado ante el Real Madrid
Real Sociedad

La Cartuja: el retorno a un renovado Teatro de los Sueños txuri-urdin

La Real vuelve este viernes 1.630 días después al estadio donde volvió a ser campeona; pero el escenario y el equipo son totalmente distintos

Ángel López
Javier Bienzobas (Gráficos)

Ángel López y Javier Bienzobas (Gráficos)

San Sebastián

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 00:07

No es un partido cualquiera. La urgencia por sumar puntos y lograr la primera victoria es lo primordial, pero será imposible no mirar atrás y ... ponerse nostálgicos con el retorno de la Real Sociedad a La Cartuja, convertido en el particular y desértico Teatro de los Sueños txuri-urdin hace cuatro años y medio. La Real volverá a pisar este viernes (21 horas) por primera vez el terreno de juego donde fue campeón de Copa del Rey 34 años después, pero todo ha cambiado sustancialmente: el propio escenario, ahora remozado y sin pistas y con capacidad para 70.000 espectadores y, desde luego, la Real, ya que dos tercios de los que participaron en aquella inolvidable final ante el Athletic en plena pandemia ya están fuera del equipo.

