Sadiq Umar, dispuesto a entrenar en la sesión de este viernes en Zubieta
Convocatoria

Sergio se lleva a Sadiq a Sevilla

El entrenador diseña una convocatoria de 25, de las que tendrá que descartar a dos a última hora

Ángel López

Ángel López

San Sebastián

Jueves, 18 de septiembre 2025, 13:27

Sadiq Umar es uno de los 25 jugadores que Sergio Francisco se lleva a Sevilla. Habida cuenta de que el sábado se entrenan en ... la Ciudad Deportiva del Betis, el entrenador ha decidido montar en el avión a los 24 futbolistas de la primera plantilla txuri-urdin que tiene a su disposición más el portero Egoitz Arana, por lo que los únicos que se quedan en tierra son los dos lesionados, Yangel Herrera y Orri Óskarsson. Así las cosas, el delantero nigeriano tiene muchas opciones de ser uno de los dos descartados de última hora para el encuentro ante el Betis. Se entiende que uno de ellos será Arana y el otro podría ser el 'látigo de Kaduna', por cuanto sólo ha completado tres entrenamientos con el equipo.

