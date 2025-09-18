Sergio se lleva a Sadiq a Sevilla

Sadiq Umar, dispuesto a entrenar en la sesión de este viernes en Zubieta

Ángel López San Sebastián Jueves, 18 de septiembre 2025, 13:27

Sadiq Umar es uno de los 25 jugadores que Sergio Francisco se lleva a Sevilla. Habida cuenta de que el sábado se entrenan en ... la Ciudad Deportiva del Betis, el entrenador ha decidido montar en el avión a los 24 futbolistas de la primera plantilla txuri-urdin que tiene a su disposición más el portero Egoitz Arana, por lo que los únicos que se quedan en tierra son los dos lesionados, Yangel Herrera y Orri Óskarsson. Así las cosas, el delantero nigeriano tiene muchas opciones de ser uno de los dos descartados de última hora para el encuentro ante el Betis. Se entiende que uno de ellos será Arana y el otro podría ser el 'látigo de Kaduna', por cuanto sólo ha completado tres entrenamientos con el equipo.

La convocatoria de la Real Sociedad para el encuentro ante el Betis RS Las otras novedades en la citación son las esperadas: Brais Méndez y Luka Sucic, ya recuperados de las dolencias que le alejaron de la disputa del encuentro ante el Real Madrid. El gallego podría ser de la partida con una máscara facial para protegerse de su fractura nasal. También será el último partido de Jon Martín antes de partir hacia el Mundial Sub-20. Noticia relacionada Bretos arropa al equipo en su último entrenamiento Se espera que Sergio trace su quinta alineación distinta en cinco partidos diferentes. Es de esperar que Aramburu y Take Kubo vuelvan al 'once' inicial y que haya cambios en la medular, donde Soler, Turrientes, Sucic o Brais podrían tener opciones.

Temas

Umar Sadiq