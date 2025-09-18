Sergio: «Sadiq es uno más, no veo otra opción»

13:31

Sobre Sadiq

Ha hecho toda la semana con nosotros. La idea es llevarnos a todos disponibles porque hacemos un entrenamiento allí. Una vez que cerró el mercado, lo tenemos con nosotros. Ha estado una semana aparte y ahora es uno más.

Ha sido uno más durante toda la semana. Ha sido su mejor semana desde que soy entrenador de la Real.

Le he visto más fuera que dentro durante todo el mercado y la pretemporada, pero ahora tiene ficha y va a ser uno más, no encuentro otra opción ahora mismo. Hay que ponerle lo mejor posible. Es como Álvaro, se debe mostrar para que yo pueda elegir.