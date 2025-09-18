Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Sergio Francisco, en rueda de prensa EFE
Real Sociedad

Sergio: «Sadiq es uno más, no veo otra opción»

El entrenador de la Real Sociedad comparece ante los medios en la víspera del encuentro ante el Betis en La Cartuja

Ángel López

Ángel López

San Sebastián

Jueves, 18 de septiembre 2025, 13:29

Sergio Francisco comparece ante los medios de comunicación en la víspera del encuentro liguero que disputa la Real Sociedad ante el Betis en La Cartuja, partido de máxima necesidad para un equipo, el guipuzcoano, que presenta cero triunfos en su casillero, por el momento. El entrenador irundarra es optimista con el equipo y afirma que «estamos mejor que lo que la clasificación dice». Además, adelanta que ya cuenta con Sadiq Umar: «Es uno más, no veo otra opción».

13:51

Saludos. Que tengan una buena tarde

13:51

El técnico sigue confiado en su equipo, cree que tiene más fútbol y ha hecho más merecimientos de los que marca la clasificación. Y espera que se pueda concretar en un triunfo mañana ante el Betis. Además, asevera que ya cuenta con Sadiq Umar como si fuera uno más, por lo que espera que gane tono físico para poder disponer al 100% de él.

13:50

Aquí finaliza la rueda de prensa de Sergio Francisco.

13:49

Cómo lleva su situación personal

Soy consciente de la situación. No hemos arrancado como nos gustaría. Pero me centro en aquello que puedo controlar, en cambiar esa visión que tenemos ahora mismo sobre el equipo. Estamos mejor que lo que la clasificación dice. Intento transmitírselo a los jugadores y me lo digo a mí mismo también. El objetivo es estar fuertes, preparar bien la semana y el partido y pensar que vamos a ser capaces de darle la vuelta a la situación cuanto antes para que el equipo pueda ir a más.

13:47

Lesionados

Avanzan más lento de lo que a mí me gustaría. Están en el proceso normal, no hay retrocesos, pero vamos a tener que esperar algunas semanas todavía.

13:46

Errores

El fútbol es un juego de errores. Intentando ver el vídeo y mostrar los errores a los jugadores para llevarlo al campo, para que ellos sean más conscientes y tengan presente esas situaciones en las que más nos está costando.

13:45

Balón parado

Es de lo que menos preocupado estoy. El equipo está generando, trabaja, estamos cerca del gol, es verdad que falta un último remate o tener algo más de suerte porque ha habido segundas jugadas en las que podíamos haber hecho gol en el balón parado. En lo defensivo, quitando los 25 minutos del Madrid, hemos sido un equipo muy solvente y seguro. El Madrid no nos debe desviar esa visión.

13:43

Pérdida de Jon Martín

No es lo que estamos deseando perder un central tres o cuatro semanas. Pero bueno, sabíamos que podía pasar y contamos con tres centrales para dos posiciones ese mes.

13:43

Zakharyan

Su mayor problema ha sido la continuidad en el entrenamiento, que es lo que estamos intentando conseguir. Hablamos con él de que necesita esas secuencias de entrenamiento que le den más confianza para la competición. Verse en el campo el otro día le va a reforzar. Nos va a ayudar seguro. Somos conscientes de la calidad que tiene. Nos debe enseñar cuál es su progresión. Soy optimista con él en que nos va a ayudar.

13:40

Betis

Un equipo muy fuerte en casa, con muchos recursos. Es capaz de jugar combinativo, cuesta robarles el balón. Han ganado profundidad y agresividad en banda con el fichaje de Antony. Ha llegado tarde también en cerrar la plantilla y seguro que lo está notando. Estará arriba seguro.

13:39

Brais en el rol de líder

Le he visto siendo un jugador importante desde que he llegado. El rol del que hablas lo ha tenido siempre, incluso en esos momentos en lo que su nombre salía y se ponía encima de la mesa. Con compromiso y asumiendo la personalidad que necesitamos.

13:38

Soler

La respuesta de su partido del otro día, de su media hora, se responde sola. Carlos está preparado. Si no, no lo hubiésemos puesto a jugar, decidiremos mañana si es de inicio. Por supuesto que le veo preparado, como uno más. Venía de hacer 30 entrenamientos antes de llegar, es verdad que fuera del grupo, pero la sensaciones que nos está transmitiendo es que podemos contar con él.

13:36

La Cartuja

Es un estadio que nos da buen feeling. Esa energía positiva nos viene muy bien. Hemos hablado esta semana de esa energía y ojalá podamos transformarlo en algo positivo.

13:35

Poca eficacia

Condiciona los resultados. Somos capaces de hacer gol. Los jugadores tienen calidad para concretar ocasiones y eso irá a un sitio de mayor eficacia a medio o largo plazo. Y lo contrario. Si nos han metido en la mitad de los tiros, espero que en el futuro no sea así.

13:34

Sin remontadas

Es verdad que no nos hemos adelantado en el marcador. Ojalá pase mañana para gestionar mejor el partido. Pero no es una mochila. No nos ha pesado. El único día que no hubo una buena respuesta fue en Oviedo. Ojalá no tengamos que remontar.

13:32

Urgencias

La realidad es ésa. Si no sumamos puntos, se va cargando la cabeza. Veo bien al equipo. Somos conscientes de la situación. No es la que queremos. Veo al grupo maduro como para saber que merecemos más puntos que los que tenemos. Hemos trabajado muy bien y llegamos preparados.

13:31

Sobre Sadiq

Ha hecho toda la semana con nosotros. La idea es llevarnos a todos disponibles porque hacemos un entrenamiento allí. Una vez que cerró el mercado, lo tenemos con nosotros. Ha estado una semana aparte y ahora es uno más.

Ha sido uno más durante toda la semana. Ha sido su mejor semana desde que soy entrenador de la Real.

13:30

Empieza la rueda de prensa

12:17

Bretos arropa al equipo

El director de futbol ha acudido al entrenamiento del equipo en el z2 para mostrarle su apoyo

https://www.diariovasco.com/real-sociedad/erik-bretos-arropa-equipo-ultimo-entrenamiento-20250918115937-nt.html

Sergio: «Sadiq es uno más, no veo otra opción»

11:33

Necesidad y retorno

La Real llega a esta jornada 5 muy necesitada por su balance de cero victorias, dos empates y dos derrotas en cuatro partidos. El encuentro a domicilio ante el Betis se disputará en La Cartuja, estadio al que retorna el equipo guipuzcoano tras tocar el cielo de Sevilla el 3 de abril de 2021 con su consecución del título de Copa.

11:26

Arratsalde on!

Saludos. Bienvenidos al directo de El Diario Vasco de la rueda de prensa de Sergio Francisco en la previa del encuentro ante el Betis en La Cartuja. Quinto partido de Liga de la Real Sociedad y una gran necesidad por no haber podido lograr una sola victoria, de momento.

