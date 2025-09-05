Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Turrientes se duele de su rodilla izquierda tras recibir un impacto de Sucic Lobo Altuna

Sergio espera a Turrientes, Zakharyan y Marrero para el lunes

El entrenador deberá prescindir de Óskarsson y Yangel Herrera para el encuentro contra el Real Madrid del sábado

Ángel López

Ángel López

San Sebastián

Viernes, 5 de septiembre 2025, 14:41

Los jugadores de la Real Sociedad no internacionales gozan de tres días de descanso por el parón liguero y no será hasta el lunes cuando ... retomen la actividad habitual en Zubieta y comiencen a preparar el partido del sábado 13 (16.15 horas) contra el Real Madrid en Anoeta. Para esa primera práctica de la semana, el entrenador, Sergio confía en poder recuperar a Beñat Turrientes, obligado a retirarse del entrenamiento del jueves en Anoeta tras una entrada de Sucic. La lesión del pivote beasaindarra en su rodilla izquierda se queda en un golpe y por lo tanto podrá participar en el encuentro contra el Real Madrid.

