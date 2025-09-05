Sergio espera a Turrientes, Zakharyan y Marrero para el lunes

Los jugadores de la Real Sociedad no internacionales gozan de tres días de descanso por el parón liguero y no será hasta el lunes cuando ... retomen la actividad habitual en Zubieta y comiencen a preparar el partido del sábado 13 (16.15 horas) contra el Real Madrid en Anoeta. Para esa primera práctica de la semana, el entrenador, Sergio confía en poder recuperar a Beñat Turrientes, obligado a retirarse del entrenamiento del jueves en Anoeta tras una entrada de Sucic. La lesión del pivote beasaindarra en su rodilla izquierda se queda en un golpe y por lo tanto podrá participar en el encuentro contra el Real Madrid.

También se incorporará a la práctica del lunes Arsen Zakharyan, ausente el jueves por unas molestias musculares. El ruso todavía no ha debutado esta temporada y tampoco lo tiene fácil ante tal acumulación de jugadores en el centro del campo, motivo por el que Sergio medita recolocarle como extremo. Por su parte, también se le espera a Unai Marrero para esa sesión del lunes, pese a que sigue dolorido por el pisotón recibido en su mano derecha en el entrenamiento del miércoles.

Los jugadores a los que se no espera ni el lunes ni el sábado contra el Real Madrid son Yangel Herrera, Orri Óskarsson y Sadiq Umar. No tienen pinta de llegar a los primeros partidos de la serie entre los parones de septiembre y octubre. El venezolano dijo el miércoles que iba a estar un mes de baja, el islandés sufrió en Oviedo una rotura de fibras que apunta a muy severa y el nigeriano, que busca acomodo en mercados alternativos como el saudí o el catarí, ni está ni se le espera, pese a que le inscribieron en LaLiga y le adjudicaron el dorsal '15'.

A partir de esa primera sesión del lunes y sobre todo de las siguientes, comenzarán a llegar paulatinamente los internaciones: Oyarzabal, Remiro, Jon Martín, Caleta-Car, Kubo y Aramburu.