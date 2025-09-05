Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Aramburu, el '4' de la 'vinotinto', persigue a Messi en el Argentina-Venezuela disputado la pasada noche en el Monumental de Buenos Aires EFE

Aramburu sufre en el 'último baile' de Messi

El lateral de la Real recibe críticas tras la derrota de Venezuela (3-0) ante Argentina en un partido muy emotivo por ser el último en un torneo clasificatorio del '10'

Ángel López

Ángel López

San Sebastián

Viernes, 5 de septiembre 2025, 10:54

No está siendo un buen inicio de temporada para el bravo Jon Mikel Aramburu, ni en su equipo, la Real Sociedad, ni en ... su selección, la de Venezuela. El lateral derecho 'vinotinto' sufrió mucho en el 'último baile' eliminatorio de Lionel Messi y terminó siendo objeto de muchas críticas en redes por parte de los aficionados de Venezuela, que vieron cómo su selección fue triturada (3-0) por la campeona del mundo ante 80.000 personas en el Monumental de Buenos Aires con exhibición del ganador del Balón de Oro en ocho ocasiones, que anotó dos goles y propició el otro. Fue su último baile clasificatorio, pero nadie sabe si llegará para jugar el Mundial 2026.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Incidente en Errenteria: «Se atrincheraron en la tienda y empezaron a tirarse melones»
  2. 2 La marca de muebles que abre su sexta tienda en Euskadi con regalos y grandes descuentos
  3. 3 El Alarde de Hondarribia recurre el decreto que marca los horarios del día 8
  4. 4 Jacob Elordi sorprende en el Festival de Venecia con su altura: «Vasco de pura raza»
  5. 5 El fruto seco que combate la somnolencia diaria y el insomnio, «una puerta para personas con trastornos del sueño»
  6. 6 Clasificaciones de las regatas de La Concha en categoría masculina
  7. 7 Elisa Beltrán, la errenteriarra asesinada por su marido en 1948 y arrojada al mar en el Paseo Nuevo
  8. 8

    Las sorpresas son cosas del pasado
  9. 9

    Siete detenidos tras una trifulca en un comercio de alimentación en Errenteria
  10. 10 Un experto en piscinas elogia una ubicada en San Sebastián: «Ver esto me hace buscar la excelencia»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Aramburu sufre en el 'último baile' de Messi

Aramburu sufre en el &#039;último baile&#039; de Messi