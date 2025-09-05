Aramburu sufre en el 'último baile' de Messi

No está siendo un buen inicio de temporada para el bravo Jon Mikel Aramburu, ni en su equipo, la Real Sociedad, ni en ... su selección, la de Venezuela. El lateral derecho 'vinotinto' sufrió mucho en el 'último baile' eliminatorio de Lionel Messi y terminó siendo objeto de muchas críticas en redes por parte de los aficionados de Venezuela, que vieron cómo su selección fue triturada (3-0) por la campeona del mundo ante 80.000 personas en el Monumental de Buenos Aires con exhibición del ganador del Balón de Oro en ocho ocasiones, que anotó dos goles y propició el otro. Fue su último baile clasificatorio, pero nadie sabe si llegará para jugar el Mundial 2026.

Aramburu disputó los 90 minutos y vio una tarjeta amarilla que le hace estar apercibido de sanción como muchos de sus compañeros en la selección de Venezuela. Si es amonestado el próximo miércoles contra Colombia en Maturín, se perdería el primer partido de una hipotética repesca para el Mundial, toda vez que la 'vinotinto' ya no puede clasificarse directamente para la cita planetaria del próximo año en Norteamérica. Se juega una plaza en el llamado 'repechaje' con Bolivia, que recibe a Brasil. A los venezolanos, que tienen un punto más que sus rivales en la general del clasificatorio, les basta con igualar el resultado de los bolivianos para quedar por delante y optar a disputar el Mundial.

No fue un gran día para Jon Mikel. En el primer gol argentino, tras el resbalón y la pérdida de Savarino, no llega para tapar el carril central, por donde entra Messi, que es el que golea tras la asistencia de Julián Álvarez. El realista se lanza luego en tackle al suelo para intentar taponar el chut del delantero del Inter de Miami, pero no lo logra y además impacta con el portero. Tras esa acción, Jon Mikel se queda unos segundos sobre el verde y se levanta dolorido, pero luego puede terminar el partido.

En el segundo tanto, Aramburu se despista, momento que aprovecha Messi para sacar rápido de falta y buscar en largo a Nico González, que ya ha empezado a correr y adquirido ventaja sobre el lateral. El tanto, en este caso, es de Lautaro. Y en el tercero y último que abrocha la goleada, también de Messi, poco puede hacer el defensor txuri-urdin.

Al límite para llegar al Madrid

La preocupación de Sergio en este momento, mucho más que las posibilidades de Venezuela para acudir al Mundial, es que Aramburu llegue sano, salvo y a tiempo para el encuentro ante el Real Madrid del sábado 13 de septiembre (16.15 horas) en Anoeta. El margen es muy pequeño. Venezuela recibe a Colombia en la madrugada del martes 9 al miércoles 10 (01.30 horas). Si el lateral caraqueño de 23 años emprende el viaje de vuelta el miércoles, es probable que llegue el jueves y que sólo pueda entrenarse con todos el viernes, cansado y con jet lag 24 horas antes de tener que frenar a un Vinícius descansado porque no ha sido convocado por el seleccionador brasileño Carlo Ancelotti.

Aramburu no tiene sustituto ahora mismo en la Real, a no ser de que Sergio se decante por reciclar a Aritz Elustondo. Rupérez, el llamado a reemplazarle, está lesionado, Traoré ya no está y Odriozola, aunque tiene dorsal, no cuenta.