Oyarzabal se lamenta en la eliminatoria copera de la pasada campaña ante el Real Madrid. Lobo Altuna

La Real recibirá en Anoeta al Madrid el sábado 13 de septiembre a las 16.15 horas

Era una de las franjas horarias reservadas para los equipos Champions para la cuarta jornada de liga, la siguiente después del parón

Iker Valverde

Iker Valverde

Sábado, 30 de agosto 2025, 20:23

Anoeta vivirá su primera gran tarde de la temporada el sábado 13 de septiembre a las 16.15 horas, fecha en la que el Real ... Madrid visitará Anoeta para la cuarta jornada liguera. Era una de las franjas horarias reservadas para los equipos Champions y una vez sorteado el calendario de la Liga de Campeones LaLiga ha reservado ese hueco para uno de los grandes partidos de la jornada.

