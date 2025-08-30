La Real recibirá en Anoeta al Madrid el sábado 13 de septiembre a las 16.15 horas

Anoeta vivirá su primera gran tarde de la temporada el sábado 13 de septiembre a las 16.15 horas, fecha en la que el Real ... Madrid visitará Anoeta para la cuarta jornada liguera. Era una de las franjas horarias reservadas para los equipos Champions y una vez sorteado el calendario de la Liga de Campeones LaLiga ha reservado ese hueco para uno de los grandes partidos de la jornada.

Es un horario muy tempranero para un partido de este calibre, más habitual por la noche o bien entrada la tarde. Sin embargo, los aficionados al remo y al fútbol lo celebran puesto que no coincidirá con el segundo domingo de regatas, uno de los momentos álgidos del verano.

Pese al horario, Anoeta se llenará como cada año cuando los merengues juegan en el estadio de Amara. Las entradas ya llevan tiempo a la venta pero, ahora sabiendo el horario, seguro que no tardan en agotarse. Será el próximo partido después del parón de selecciones.