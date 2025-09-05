Isak, una mina de oro para la Real: su venta sufraga la reforma completa de Anoeta

Alexander Isak (Solna, Suecia, 1999) forma parte de la historia de la Real Sociedad porque fue el ariete titular en la final de Copa ... del Rey de Sevilla de 2021, en cuyo desarrollo tuvieron mucho que ver sus goles, y por convertirse en la venta más cara de la centenaria historia de la entidad. El internacional sueco es una auténtica mina de oro para el club guipuzcoano, incluso tres años después de su millonario traspaso al Newcastle. Para dimensionar lo que ha representado económicamente para la Real de la actualidad, se puede deslizar el dato de que el montante total de la venta del delantero de origen eritreo equivale al coste de la remodelación íntegra del Estadio de Anoeta: casi 80 millones de euros. Tras los más de 70 millones percibidos en 2022 por el traspaso del jugador al Newcastle, la expectativa del club donostiarra es percibir ahora ocho millones de euros más por la transferencia del ariete del Newcastle al Liverpool, que supone la mayor venta en toda la historia de la Premier League, que no es poco, considerando que en este mercado veraniego recién clausurado, los equipos que militan en ella han invertido más de 3.500 millones de euros en ficha.

La contratación de Isak por el Liverpool se cifra en una cantidad de 125 millones de libras, en torno a 144 millones de euros. Lo que le corresponde a la Real es el 10% de la plusvalía del fichaje, que asciende a 74 millones, por lo que a la caja del club txuri-urdin le corresponden 7,4 millones, a lo que hay que añadir un 0.5% del total de la operación (en torno a 0,7 millones) por los derechos de formación del atacante relacionados con sus cuatro campañas en la Real, las tres completas, desde 2019 a 2022, más el arranque de la 2022/23.

El último pago de los 70 iniciales, en 2026

De momento, la Real todavía no ha percibido ni una libra del Liverpool, ni siquiera tienen constancia de la cifra total que les quedará tras restarle las habituales comisiones a agentes e intermediarios. También se desconoce si percibirá esa cantidad del tirón o en cómodos plazos, como le está abonando el Newcastle los más de 70 millones de euros del traspaso de 2022: durante este 2025 le toca abonar otros 10 millones y en 2026, los últimos 10 'kilos' todavía de la venta original. No obstante, de lo que está segura la Real es de que conocerán al detalle las cifras de la operación porque los clubs ingleses, que cotizan en bolsa, están obligados a practicar una transparencia total con sus operaciones.

Es curioso porque hay muchos paralelismos entre los ingresos percibidos por la venta de Isak y los gastos obligados para la reforma y la ampliación del Estadio de Anoeta. El Newcastle le abonó un fijo de 64 millones de euros a la Real por su fichaje en 2022, que son los mismos que tuvo que apoquinar el club guipuzcoano de sus arcas para acometer la remodelación de su coliseo de Amara. Del resto se encargaron las instituciones (10 el Gobierno Vasco, 4 la Diputación...). El club donostiarra ya tiene la licencia para llevar a cabo la última fase de la obra del interior, la que acometerá el próximo verano, el de 2026, en el anillo superior para ampliar el aforo hasta los 42.247 espectadores.

A los 64 millones fijos que el Newcastle se comprometió a abonar por Isak en 2022 se sumaron 2,5 de variables de seguro cumplimiento, como que el jugador acudiera a los entrenamientos. Y luego existía otro cupo de en torno a ocho millones de euros más de variables más convencionales, relacionadas con la participación del jugador en el equipo, sus goles y la clasificación de 'las urracas' para Europa. Muchas de ellas se han cumplido en estas tres campañas, en las que el internacional sueco, concentrado estos días con su selección, anotó 62 goles y repartió 11 asistencias en 109 encuentros oficiales con el Newcastle, campeón de la Carabao Cup o Copa de la Liga el pasado mes de marzo y clasificado para la Champions League en las dos últimas ediciones de la Premier League. Por lo tanto, se estima que son más de 70 -en torno a 72- lo percibido por la Real gracias al futbolista sueco merced a esa primera gran operación. Y eso que sólo costó 11,5 millones: los primeros 6,5 que abonó la Real en 2019 al Borussia Dortmund y los 5 posteriores para hacerse con el 100% de sus derechos.

Mayores ventas en la historia de la Real 1 Isak (Newcastle + Liverpool) 78 millones (70 + 8) 2 Zubimendi (Arsenal) 70 millones 3 Griezmann (Atlético + Barça) 54 millones (30 + 24) 4 Le Normand (Atlético de Madrid) 32,5 + 5 en variables 5 Merino (Arsenal) 32.5 + 5 en variables

Evidentemente, la venta de Isak es la que más beneficios ha dejado en toda la historia de la Real, la más importante, con esos cerca de 78 millones (70+8). Desde este verano, le sigue de cerca el traspaso de Zubimendi al Arsenal por 70 millones, que los 'gunners' abonarán en cómodos plazos. El top 3 lo completa Griezmann, con 54 millones (30 iniciales más los 24 de su fichaje por el Barça. Le Normand y los 34,5 + 5 en variables que pagó el Atlético y Merino, con 32,5 + 5 en variables abonados por el Arsenal protagonizan las siguientes operaciones de traspaso más cuantiosas para la Real.

Isak mantiene muy buenas relaciones con la Real Sociedad, como evidencia el hecho de que, mientras el Newcastle se fue de gira veraniega, el futbolista estuvo ejercitándose durante una semana en las instalaciones de Zubieta durante el mes de julio de este mismo año.