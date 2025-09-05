Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Alexander Isak firma su nuevo contrato con el Liverpool tras un verano en el que tensó la cuerda con el Newcastle LFC

Isak, una mina de oro para la Real: su venta sufraga la reforma completa de Anoeta

La expectativa del club txuri-urdin es percibir ocho millones de euros más por el internacional sueco para un total de cerca de 80, lo que costó remodelar el estadio

Ángel López

Ángel López

San Sebastián

Viernes, 5 de septiembre 2025, 00:11

Alexander Isak (Solna, Suecia, 1999) forma parte de la historia de la Real Sociedad porque fue el ariete titular en la final de Copa ... del Rey de Sevilla de 2021, en cuyo desarrollo tuvieron mucho que ver sus goles, y por convertirse en la venta más cara de la centenaria historia de la entidad. El internacional sueco es una auténtica mina de oro para el club guipuzcoano, incluso tres años después de su millonario traspaso al Newcastle. Para dimensionar lo que ha representado económicamente para la Real de la actualidad, se puede deslizar el dato de que el montante total de la venta del delantero de origen eritreo equivale al coste de la remodelación íntegra del Estadio de Anoeta: casi 80 millones de euros. Tras los más de 70 millones percibidos en 2022 por el traspaso del jugador al Newcastle, la expectativa del club donostiarra es percibir ahora ocho millones de euros más por la transferencia del ariete del Newcastle al Liverpool, que supone la mayor venta en toda la historia de la Premier League, que no es poco, considerando que en este mercado veraniego recién clausurado, los equipos que militan en ella han invertido más de 3.500 millones de euros en ficha.

