Yangel Herrera habla de su lesión: «Me queda un mes fuera de los terrenos de juego» El venezolano ha dicho que está «bien» y que la razón de venir a la Real ha sido «que la confianza que han puesto era real»

Iker Valverde Martes, 2 de septiembre 2025, 16:35 | Actualizado 17:07h.

Los aficionados de la Real tendrán que esperar para ver a Yangel Herrera jugando de txuri-urdin por esa lesión que viene arrastrando. «Estoy bien, me queda un mes fuera de los terrenos de juego. Los contactos venían de antes de la lesión y es una pena», ha explicado en Anoeta el venezolano respecto a sus dolencias musculares.

«Estoy muy contento y feliz de llegar a la Real, quiero agradecer a Erik y a Jokin por el interés en traerme aquí», se ha iniciado Herrera, que portará el dorsal 12. El nuevo refuerzo txuri-urdin, que aterriza en Anoeta para los próximos cinco años, ha explicado muy claramente el motivo por el que se decantó por la Real. «Es claro: el interés que pusieron era muy real y eso me hizo tomar la decisión fácil. Desde que iniciaron los contactos demostraron que querían que estuviera aquí. Yo también puse de mi parte para venir a este club y esperamos disfrutar todos mucho», manifiesta.

El aficionado de la Real entiende que Yangel responde a la demanda de Sergio de un centrocampista enérgico, más físico y el venezolano también entiende que puede ser importante: «Era un perfil que quizás necesitaba la Real y por ahí viene el interés. Ya me conocen porque llevo muchos años en la Liga».

«Ya hablé ayer con el míster y me dijo que estaba deseando tenerme. Estoy ansioso para demostrar que no se han equivocado conmigo. Sergio me dijo que podía ayudar parar parando los contragolpes que ahí es donde estaba sufriendo el equipo», expresa con hambre reivindicativo.

Aramburu, compañero en la selección venezolana, ha sido evidentemente importante para la llegada de Yangel. «Tenemos mucha relación de años atrás. Me llamaba y me escribía para preguntar cómo iba todo. Aramburu ha sido igual de exigente que Erik Bretos. Quería jugar con él. En verano la Real todavía no habían iniciado los contactos y ya me decía que viniera», ha comentado Yangel.