Sadiq y Brais aún podrían salir a Catar y Arabia Saudí

Aunque el mercado en el fútbol europeo cerró el lunes, técnicamente aún podría darse alguna salida a algunos de los que todavía permanecen abiertos, entre ellos los de Arabia Saudí y Catar. Este periódico ya informó hace unos días de que Brais tenía encima de la mesa una importante oferta del fútbol saudí que podría hacerle replantearse su futuro en la Real. Este mercado cierra el día 11 y hasta ese día aún habría partida, aunque tanto Bretos como Aperribay parecieron enfriar esta posibilidad en su comparecencia con motivo de la presentación de Yangel Herrera y Carlos Soler.

Al contrario que otros jugadores que han estado este verano en la rampa de salida, como Becker, Javi López, Sadiq, Traoré y Odriozola, él si ha entrado en los planes de Sergio Francisco, que lo alineó de titular en Mestalla y entró de suplente contra el Espanyol y el Oviedo.

Aperribay desveló el lunes que el jugador ha recibido una oferta que «le puede cambiar la vida», pero para que fructifique tiene que estar interesado en cambiar de aires. En enero cumple 29 años y el saudí es un campeonato en el que el dinero fluye con bastante facilidad. La Real le fichó en 2022 por 14 millones del Celta y en estas tres temporadas como txuri-urdin ha disputado 138 partidos y ha firmado 27 goles y 23 asistencias.

Sergio tiene esa posición muy bien cubierta y en caso de que la oferta sea buena para todas las partes, no cabría descartar del todo esta posibilidad.

La vía catarí de Sadiq

En el caso del nigeriano, durante todo el mercado ha contado con varios clubes de Catar interesados en hacerse con sus servicios. Sus agentes han visitado en distintas ocasiones Doha para tomar la temperatura con esos clubes, pero nunca ha contemplado esa opción. Ahora, ante la posibilidad de quedarse en la Real en los próximos meses, quizás reconsidere su postura en caso de que la oferta económica sea buena para sus intereses. La otra opción es que cambie de actitud, se involucre en el proyecto y sea una alternativa real para Sergio.