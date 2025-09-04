Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El entrenador Sergio, con Yangel y Soler ayer en Zubieta. RS
Real Sociedad

Unos movimientos coherentes

La Real ha incorporado a jugadores contrastados y promocionado talento de casa, pero no le será fácil compensar una salida como la de Zubimendi

Miguel González

Miguel González

San Sebastián

Jueves, 4 de septiembre 2025, 02:00

Por fin se cerró el mercado y la Real no ha salido mal parada por mucho que últimamente se le quiera negar el pan y ... la sal. El fútbol se ha convertido en una industria tan potente que necesita generar noticias y confirmarlas con realidades, en este caso fichajes, para alimentar el negocio. Sin madera para la caldera, la locomotora se para, así que ya no se exige fichar bien, sino hacerlo en julio. ¿Por qué? Porque sí. Aún estaban los realistas de gira por Japón y ya había ruido de sables cuando quedaba todo el mercado por delante. Y es que lo negativo siempre vende más que lo positivo. No hay más que ver un telediario para comprobar que todo son noticias malas...

