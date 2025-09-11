Con Oyarzabal y Karrikaburu hay gol

La Real Sociedad afila el cuchillo para el importante partido del sábado (16.15) ante el Real Madrid en Anoeta. Lo hace consciente de ... que no podrá contar con su delantero centro titular en esta temporada, Orri Óskarsson, lesionado en el recto anterior de la pierna izquierda en la visita a Oviedo del 30 de agosto. En principio todo apunta a que no reaparecerá hasta después del parón de octubre, lo que deja a Oyarzabal y Karrikaburu como principales referentes ofensivos.

La baja del islandés es importante porque Sergio le había dado el cartel de titular en el presente curso después de un verano en el que dejó buenas sensaciones y marcó tres goles, un doblete al Yokohama FC y otro a Osasuna. El técnico irundarra le ha cuidado en pretemporada consciente de que la campaña pasada se perdió el último mes de competición por una lesión muscular en el aductor con la que había que tener precaución. Por eso no fue titular ante el Valencia y el Espanyol, aunque cuando entró frente al conjunto perico fue clave en la reacción txuri-urdin firmando el tanto del empate y otra dejada de tacón de mucho nivel a Brais que colocó a éste solo ante Dmitrovic.

Datos de Oyarzabal y Karrikaburu de La Liga en la temporada 24/25 El tamaño de los puntos varia dependiendo de los remates que se han hecho desde esa posición. Cuanto más grande el punto, mayor es la cantidad de remates Remates sin gol Remates con gol Mikel Oyarzabal Jugador de la Real Sociedad Primera división en 2024-2025 4 Partidos: 35 Goles: 9 Remates: 43 Remates a puerta: 18 Eficacia a gol: 21% Minutos: 2.262 Jon Karrikaburu Jugador del Racing de Santander Segunda división en 2024-2025 Partidos: 43 Goles: 8 Remates: 66 Remates a puerta: 30 Eficacia a gol: 12% Minutos: 2.071

Viendo el nivel que ofreció ese día, el entrenador no se lo pensó dos veces en darle la titularidad en Oviedo, aunque tuvo que dejar el campo lesionado en el minuto 56. Fue tras una carrera al espacio que concluyó con un disparo al primer poste y que su musculatura no aguantó. Enseguida se tiró al suelo y pidió ser sustituido.

Óskarsson se ejercita desde entonces de forma individual y evoluciona favorablemente, pero no se quiere acelerar los pasos con él y viendo que hay parón internacional el fin de semana del 12 de octubre, todo hace pensar que volverá después de esa fecha. Eso provocará que Oyarzabal y Karrikaburu tengan que dar un paso al frente como blanquiazules más próximos al gol en las próximas cinco jornadas en las que la Real se medirá al Real Madrid, Mallorca y Rayo Vallecano en Anoeta, y tendrá dos salidas difíciles a los campos del Betis y el Barcelona.

La garantía del capitán

Oyarzabal, una vez más, asumirá el rol de ser el realista más adelantado en estos encuentros. Aunque ha desarrollado la mayor parte de su carrera deportiva en la banda izquierda, hace dos años ya tuvo que desempeñar ese papel en la temporada 23/24 cuando Imanol decidió situarle arriba. Se había ido Sorloth al Villarreal tras concluir el segundo año de cesión y al oriotarra no le convencían las prestaciones que estaban dando André Silva, Sadiq y Carlos Fernández. La pasada campaña hizo lo mismo, situando al atacante eibarrés por delante de Óskarsson a pesar de que el club había invertido 20 millones en él.

Como siempre, el '10' txuri-urdin respondió con goles al anotar 18 en los 53 partidos oficiales que disputó entre Liga, Copa y Europa League. El gráfico que acompaña este reportaje recoge sus datos en la competición liguera, en la que firmó 9 dianas de 43 remates, a una media de 0,24 goles por disparo. Su relación con el gol es innegable, algo que le ha permitido situarse como el cuarto realizador en la historia del club gracias a los 115 tantos que lleva anotados con la zamarra txuri-urdin. Por delante ya solo tiene a tres ilustres realistas como Satrústegui, López Ufarte y Cholín.

Esta semana, además, llega reforzado por su concurso con la selección en esta ventana internacional contra Bulgaria y Turquia, ante los que ha demostrado la calidad que atesora en forma de goles y asistencias siendo uno de los hombres de Luis de la Fuente más destacados. En las dos primeras jornadas contra el Valencia y el Espanyol ya jugó de salida como 'nueve', en esta ocasión con un papel diferente al del año pasado, ya que trató más de abrir espacios para la llegada de los extremos y hombres de segunda línea que de ser una referencia en el área contraria para aprovechamiento propio. En la retina quedan dos magníficos pases desde la zona de enganche, uno a Brais en Mestalla que el gallego no aprovechó, y el segundo el del tanto de Óskarsson contra el Espanyol. La figura de Oyarzabal trasciende a la de un simple delantero centro y eso tratará de rentabilizarlo una vez más el equipo.

Jon, más que una alternativa

Sergio ha dado a Karrikaburu la oportunidad que lleva reclamando con goles desde que llegó a Zubieta en edad infantil procedente del Baztan. A sus 23 años llega reforzado después de jugar cuatro temporadas en Segunda División. En la 21/22 fue el máximo goleador del Sanse que entrenaba Xabi Alonso con 11 goles, lo que le abrió las puertas del primer equipo para la 22/23. Sin embargo, Imanol no le dio demasiadas oportunidades estando por delante Sorloth, Kubo y Silva, entre otros, por lo que en enero recaló en el Leganés, con el que acabó marcando tres tantos en las siete últimas jornadas.

Hace dos temporadas fue cedido al Alavés de Primera y no jugó casi nada, por lo que en invierno se marchó al Andorra de Eder Sarabia aconsejado por sus excompañeros Alex Petxarroman y Julen Lobete. Con el equipo del Principado fue titular en aquella segunda vuelta y marcó tres goles.

Fue en la pasada campaña cuando dio un salto de calidad en el Racing de Santander de la mano del lasartearra Mikel Martija, entonces director deportivo del club. Ya había intentado su cesión un año antes y la consiguió al segundo intento, algo que agradeció tanto el equipo como el jugador. Desde el principio se sintió importante en el esquema de José Alberto López y respondió con 9 goles y 5 asistencias entre Liga y Copa. Unos números y un rendimiento que le valieron para regresar este verano a la Real y quedarse en la plantilla.

Aunque la competencia arriba es muy alta, Sergio demostró su confianza en él en Oviedo cuando le dio entrada por el lesionado Óskarsson con más de media hora en juego por delante. Algo que no pasó desapercibido cuando también tenía la posibilidad de situar a Oyarzabal de 'nueve' y dar entrada a Brais o Sucic en la mediapunta.

Karrikaburu no estuvo nada mal, tirando varios desmarques al primer palo en situaciones de centro lateral avanzado con los que generó buenos espacios a su espalda que no fueron aprovechados por los compañeros. Ahora contra el Real Madrid lo lógico es que sea Oyarzabal el que juegue de inicio, pero seguro que tiene participación durante el partido. Si la Real ha decidido sacar a Carlos Fernández, ha pretendido hacerlo con Sadiq y no ha fichado a otro 'nueve' es porque confía en él y quiere ver sus prestaciones esta temporada.

En caso de necesidad, tampoco hay que olvidar que Gonçalo Guedes ha jugado varias veces durante su carrera en la posición de delantero centro, aunque no sea su puesto más habitual, lo que ofrece a Sergio una tercera alternativa arriba durante este periodo de partidos en el campeonato en los que no podrá disponer de Óskarsson.