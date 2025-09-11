Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Con Oyarzabal y Karrikaburu hay gol

La baja de Óskarsson hasta el parón de octubre deja a ambos como principales referencias ofensivas de Sergio para estos cinco partidos

Miguel González

Miguel González

San Sebastián

Jueves, 11 de septiembre 2025, 02:00

La Real Sociedad afila el cuchillo para el importante partido del sábado (16.15) ante el Real Madrid en Anoeta. Lo hace consciente de ... que no podrá contar con su delantero centro titular en esta temporada, Orri Óskarsson, lesionado en el recto anterior de la pierna izquierda en la visita a Oviedo del 30 de agosto. En principio todo apunta a que no reaparecerá hasta después del parón de octubre, lo que deja a Oyarzabal y Karrikaburu como principales referentes ofensivos.

