El exótico nuevo destino de Illarramendi

Ángel López Miércoles, 10 de septiembre 2025, 15:04 Comenta Compartir

Asier Illarramendi ya tiene un nuevo destino y, como prometió hace tres semanas en una entrevista en El Diario Vasco, es exótico. El exjugador de la Real Sociedad de 35 años ha fichado por el Kitchee SC de Hong Kong, dirigido por el vitoriano Iñigo Calderón, exjugador del Alavés y exentrenador del Bristol Rovers de la League One inglesa. Illarra lucirá el dorsal '5' en el equipo asiático, que participa en una Premier League de Hong Kong que ha ganado en tres ocasiones desde su fundación en 1931 y en la que fue cuarto la pasada temporada. El canterano de la Real Sociedad llevaba ya casi un año sin equipo, desde que acabó su temporada en 2024 en un FC Dallas con el que finalmente no llegó a un acuerdo para renovar.

«Asier es un jugador de gran calidad. Su experiencia y liderazgo serán un activo para el equipo y el club. Estoy deseando verlo jugar en Kitchee, ya que es sin duda el jugador que necesitamos en cuanto a sistema y estilo de juego. Va a ser un gran beneficio para el equipo de muchas maneras», ha declarado el entrenador Iñigo Calderón en torno a Illarra. El pivote guipuzcoano se ha mantenido en buena forma ejercitándose a diario en el campo de San Miguel en su pueblo, Mutriku, junto a amigos como Hibai Txurruka y Aitor Aldalur. También Luca Sangalli, sin equipo desde su salida del Málaga, le ha acompañado en alguna ocasión.

Ilarramendi salió de la Real Sociedad nada más acabar la temporada 2022/23, en la que la escuadra txuri-urdin fue cuarta y logró una plaza en la Champions League. Lo hizo por decisión propia, con el propósito de experimentar una nueva aventura futbolística. Por eso fichó por el FC Dallas de la Mejor League Soccer).

Cuando hace menos de un mes DV fue a vistarle a Mutriku, confesó que quería extender su carrera en otro lugar donde pudiera vivir una experiencia distinta: ««Me sigue apeteciendo conocer nuevas culturas; disfrutamos mucho en Dallas y estoy con ganas de que salga algo parecido», dijo entonces. sostiene. El espíritu con el que quiere afrontar el que puede ser su último episodio como jugador profesional lo tiene muy claro: «Ya no exijo tanto a nivel futbolístico, pero queremos que nos aporte experiencias a nivel humano». Tuvo propuestas de Australia, Canadá, Islandia, Grecia o Chipre, pero se ha decantado por el Lejano Oriente.

Temas

Asier Illarramendi