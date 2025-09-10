Oyarzabal y Remiro se apuntan a una sesión repleta de 'potrillos'
Caleta-Car se ha limitado a realizar trabajo de recuperación y Sadiq sigue aparte, ya sin muchas esperanzas de que cambie de aires en las últimas horas de apertura de los mercados alternativos
Ángel López
Miércoles, 10 de septiembre 2025, 13:32
Sergio Francisco va recuperando efectivos de mucha entidad según se va acercando el encuentro de la Real Sociedad ante el Real Madrid en Anoeta. Mikel Oyarzabal ... y Álex Remiro han sido los jugadores que se han incorporado con normalidad este miércoles y mañana hará lo propio Caleta-Car, tras realizar trabajo de recuperación en su primera sesión después de sus dos partidos con la selección de Croacia. A Kubo y Aramburu se les espera ya para el viernes y Sadiq Umar ni está ni se le espera, es más, quedan pocas esperanzas de encontrarle acomodo en estas horas finales de mercados como el saudí, el catarí y el turco. De momento, el 'látigo de Kaduna' se entrena aparte.en Zubieta.
Aparte de la presencia de los internacionales con España, la sesión ha estado marcada por la numerosa aportación de jugadores del Sanse. Han sido siete los 'potrillos' recluidos por Sergio Francisco para la práctica de este miércoles: los habituales Fraga y Arana, ambos porteros, Dadie, Beitia, Peru Rodríguez, Balda y Mariezkurrena. Quizá alguno tenga opción de entrar en la convocatoria habida cuenta de las lesiones de Óskarsson y Yangel Herrera y de que Sadiq Umar y Odriozola, aunque tienen dorsal, no parecen cerca de entrar en los planes del entrenador. Hay que recordar que el mercado de Arabia Saudí se cierra este viernes, este sábado lo hacen los de Turquía, Grecia y Rusia, el martes 16 el de Qatar y el 1 de octubre el de Emiratos Árabes unidos.
Así las cosas, y a expensas del estado físico en el que puedan llegar los tres internacionales que todavía quedan por retornar, es previsible que Sergio haga cambios en su equipo y se decante por futbolistas más frescos con los que ha trabajado. En ese sentido, futbolistas como Aritz Elustondo, Jon Martín, Brais o Guedes tienen más opciones de jugar de inicio en un partido especial como el de este sábado contra el Real Madrid.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.