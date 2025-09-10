Oyarzabal y Remiro se apuntan a una sesión repleta de 'potrillos'

Sergio Francisco va recuperando efectivos de mucha entidad según se va acercando el encuentro de la Real Sociedad ante el Real Madrid en Anoeta. Mikel Oyarzabal ... y Álex Remiro han sido los jugadores que se han incorporado con normalidad este miércoles y mañana hará lo propio Caleta-Car, tras realizar trabajo de recuperación en su primera sesión después de sus dos partidos con la selección de Croacia. A Kubo y Aramburu se les espera ya para el viernes y Sadiq Umar ni está ni se le espera, es más, quedan pocas esperanzas de encontrarle acomodo en estas horas finales de mercados como el saudí, el catarí y el turco. De momento, el 'látigo de Kaduna' se entrena aparte.en Zubieta.

Aparte de la presencia de los internacionales con España, la sesión ha estado marcada por la numerosa aportación de jugadores del Sanse. Han sido siete los 'potrillos' recluidos por Sergio Francisco para la práctica de este miércoles: los habituales Fraga y Arana, ambos porteros, Dadie, Beitia, Peru Rodríguez, Balda y Mariezkurrena. Quizá alguno tenga opción de entrar en la convocatoria habida cuenta de las lesiones de Óskarsson y Yangel Herrera y de que Sadiq Umar y Odriozola, aunque tienen dorsal, no parecen cerca de entrar en los planes del entrenador. Hay que recordar que el mercado de Arabia Saudí se cierra este viernes, este sábado lo hacen los de Turquía, Grecia y Rusia, el martes 16 el de Qatar y el 1 de octubre el de Emiratos Árabes unidos.

Así las cosas, y a expensas del estado físico en el que puedan llegar los tres internacionales que todavía quedan por retornar, es previsible que Sergio haga cambios en su equipo y se decante por futbolistas más frescos con los que ha trabajado. En ese sentido, futbolistas como Aritz Elustondo, Jon Martín, Brais o Guedes tienen más opciones de jugar de inicio en un partido especial como el de este sábado contra el Real Madrid.