Mikel Oyarzabal accede al campo 'z2' de Zubieta Estrada

Oyarzabal y Remiro se apuntan a una sesión repleta de 'potrillos'

Caleta-Car se ha limitado a realizar trabajo de recuperación y Sadiq sigue aparte, ya sin muchas esperanzas de que cambie de aires en las últimas horas de apertura de los mercados alternativos

Ángel López

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 13:32

Sergio Francisco va recuperando efectivos de mucha entidad según se va acercando el encuentro de la Real Sociedad ante el Real Madrid en Anoeta. Mikel Oyarzabal ... y Álex Remiro han sido los jugadores que se han incorporado con normalidad este miércoles y mañana hará lo propio Caleta-Car, tras realizar trabajo de recuperación en su primera sesión después de sus dos partidos con la selección de Croacia. A Kubo y Aramburu se les espera ya para el viernes y Sadiq Umar ni está ni se le espera, es más, quedan pocas esperanzas de encontrarle acomodo en estas horas finales de mercados como el saudí, el catarí y el turco. De momento, el 'látigo de Kaduna' se entrena aparte.en Zubieta.

