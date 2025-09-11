Kubo, ante un Real Madrid que no apostó por él

Beñat Barreto San Sebastián Jueves, 11 de septiembre 2025, 06:45 Comenta Compartir

Take Kubo estará en Donostia en las próximos horas tras otra ventana de selecciones intensa para él. La afición de la Real y el propio equipo necesitan la victoria como el comer tras el irregular inicio de liga, pero si alguien quiere brillar con luz propia en el choque del sábado ese no es otro que el nipón, que disputará su partido número 15 ante un Real Madrid que no terminó de apostar por él. Tras tres cesiones infructuosas en Mallorca –dos veces–, Villarreal y Getafe, el extremo terminó fichando por la Real previo pago de 6,5 millones de euros cambiando por completo el rumbo de su carrera deportiva. Ahora es una de las piezas claves en la Real, aunque con su talento todavía tiene que dar un paso adelante para terminar de consolidarse como una de las estrellas de la Liga.

El extremo ha vivido una ventana de selecciones algo diferente puesto que solo ha jugado el primero de los dos amistosos de Japón por lo que aterriza en Donostia mucho más descansado de lo previsto. Pese a ello, Kubo ha tenido un susto puesto que en el primero de los dos compromisos ante México sufrió una dura entrada que requirió asistencia médica. Vendado en el tobillo, pudo continuar veinte minutos más, pero tras todavía seguir con dolor el seleccionador optó por sentar a Kubo ante Estados Unidos superada la hora de partido. Un descanso que le vendrá de perlas para terminar de cuidar su tobillo. Pese al fuerte impacto, el realista ha comunicado en el club que está bien para salir de inicio ante el Madrid en caso de que Sergio lo considere oportuno. Fuentes de la selección nipona también reportan que Kubo está sano, aunque el susto fue importante puesto que la entrada del defensor mexicano alcanzó su tobillo provocando una torcedura. Maeda entró en su lugar.

Eso sí, el largo viaje lo lleva en el cuerpo porque el primer amistoso se disputó en el Oakland Coliseum de California mientras que el segundo fue en el Lower.com Field de Columbus, capital del estado de Ohio. El nipón aterrizará a lo largo del día de hoy en Zubieta, aunque seguramente habrá que esperar a mañana para verle con el grupo. Salvo sorpresa, solo tendrá un entrenamiento para preparar la visita del Real Madrid.

Soltó la rabia en Mestalla

Kubo ha sido el primer goleador de la Real en la temporada con ese tanto al Valencia que sirvió para sumar el primer punto del curso. Tras un verano en el que se vivieron menos nervios de los esperados por su futuro puesto que la Real siempre se remitió a la cláusula de rescisión de 60 millones de euros ante cualquier interesado comprador, Kubo fue más noticia en pretemporada por su palabras que precisamente por esos cantos de sirena. El nipón pidió abiertamente en Japón a Aperribay fichajes para 'pelear por la Liga' y luego tuvo que pedir disculpas a sus compañeros, aunque como suele ser habitual en él tardó poco en desquitarse y rendir sobre el verde.

Kubo fue desequilibrante en Mestalla y marcó un gran gol con un zapatazo desde la frontal para empatar rápidamente el partido. El japonés volvió loco a Gayá cuajando un gran encuentro, mientras que también dio continuidad a su buen rendimiento ante el Espanyol en la segunda jornada de Liga. No sucedió lo mismo en el Tartiere ante el Oviedo. El japonés no estuvo bien ante el conjunto asturiano y la Real echó en falta en la segunda mitad referentes ofensivos para buscar un empate que no llegó. Ése es el debe de Kubo.

El extremo actúa muchas veces por chispazos y no siempre consigue implantar su tremenda superioridad con acciones de peligro. Es más, sus números deberían ser mucho mejores tanto en goles como en asistencias dada la facilidad que tiene para dejar atrás rivales. Del mismo modo, Kubo parece ser mucho más peligroso cuando abandona la banda, donde a veces se siente cerrado con la ayuda de un segundo defensor, y pisa área por dentro, donde es capaz de conectar pases o rematar desde lejos como ocurrió ante el Valencia.

Mejorar los números

Así las cosas, Kubo se presenta al partido con intención de hacer su segundo gol a su exequipo después de que marcara el primero de la victoria 2-0 del conjunto txuri-urdin ante el Real Madrid en la temporada 22/23. El delantero aprovechó un resbalón y un mal pase de Militao para empujar el balón a la red ante la mirada de Courtois. Será la decimoquinta vez que el nipón se vea las caras con el Real Madrid, al que solo ha sido capaz de marcar en una ocasión pese a que ha jugado ocho partidos con la Real, cuatro con el Malloca y uno con Getafe y Villarreal. Kubo no se puede despistar puesto que Guedes amenaza con quitarle minutos a lo largo de la temporada. El portugués viene jugando en banda derecha y puede ser una alternativa más que interesante.

