Carlos Fernández, en un viaje de este verano con la Real Sociedad RS

Oficial: Carlos Fernández, cedido al Mirandés

El delantero sevillano, sin dorsal en la Real, jugará hasta el final de la temporada en el equipo de Segunda, que no se reserva opción de compra

Ángel López

Ángel López

San Sebastián

Martes, 19 de agosto 2025, 15:37

Por fin se activa la operación salida en la Real Sociedad. El club donostiarra ya ha hecho oficial la cesión de Carlos Fernández al ... Mirandés, equipo de la Liga Hypermotion, hasta el final de la temporada, posibilidad de la que informó DV el lunes de la semana pasada. No hay opción de compra y será la entidad txuri-urdin la que tendrá que abonar buena parte de la elevada ficha del sevillano, que tiene contrato hasta 2027 con el lcub guipuzcoano.

