Oficial: Carlos Fernández, cedido al Mirandés

Por fin se activa la operación salida en la Real Sociedad. El club donostiarra ya ha hecho oficial la cesión de Carlos Fernández al ... Mirandés, equipo de la Liga Hypermotion, hasta el final de la temporada, posibilidad de la que informó DV el lunes de la semana pasada. No hay opción de compra y será la entidad txuri-urdin la que tendrá que abonar buena parte de la elevada ficha del sevillano, que tiene contrato hasta 2027 con el lcub guipuzcoano.

El pasado viernes, Fernández fue uno de los cinco futbolistas a los que la Real dejó sin dorsal, pero ya desde antes estaba apartado del grupo. Por decisión propia y para no arriesgar de cara a una salida hacia otro equipo, el futbolista estimó conveniente, con la luz verde del club, ejercitarse por su cuenta con un preparador en Zubieta. En principio, la opción del Mirandés no le seducía en exceso y prefería esperar a otras alternativas de mercado, pero la urgencia de todos de hallar una solución y el deseo del entrenador Fran Justo y los técnicos del equipo burgalés han desencadenado el préstamo del futbolista.

Carlos Fernández podría debutar con el Mirandés el próximo sábado (17 horas) ante el Huesca en Anduva, en la jornada 2 de la Liga Hypermotion. El cuadro jabato, con las fichas profesionales justas, perdió por la mínima (1-0) en el debut en Cádiz con un jugador menos casi todo el partido.

El de Castilleja de Guzmán fichó por la Real en enero de 2021 a cambio de 10 millones de euros. En todo este tiempo sólo ha anotado cinco goles en 59 partidos oficiales. Se lesionó de gravedad en la rodilla durante su primera pretemporada, sólo tres meses después de proclamarse campeón de Copa -disputó los últimos minutos de la final- y el año pasado jugó cedido en el Cádiz de Segunda, donde anotó un solo gol.