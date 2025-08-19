Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Traoré pugna por un balón aéreo junto a Jon Martín y Caleta-Car con Sadiq atento a la jugada

Traoré pugna por un balón aéreo junto a Jon Martín y Caleta-Car con Sadiq atento a la jugada RS
Real Sociedad

Gorrotxa sigue al margen y los transferibles, con el grupo

Sadiq, Javi López, Odriozola, Becker y Traoré se entrenan con normalidad bajo la lluvia, no así Carlos, que prefiere hacerlo en solitario

Ángel López

Ángel López

San Sebastián

Martes, 19 de agosto 2025, 14:28

Sergio Francisco ha comenzado la semana de trabajo de la Real Sociedad con todos los jugadores a su disposición con dos excepciones: Jon Gorrotxategi, ... que no termina de recuperarse de su lesión en el tobillo derecho, y Carlos Fernández, que sigue prefiriendo ejercitarse al margen para evitar riesgos mientras ultima su cesión al Mirandés. El resto de futbolistas de la primera plantilla, incluidos los otros cinco transferibles -cuatro de ellos sin dorsal- que negocian su salida a otros clubs, se han ejercitado con absoluta normalidad en la lluviosa sesión de martes en el 'z2' de Zubieta.

