Gorrotxa sigue al margen y los transferibles, con el grupo

Sergio Francisco ha comenzado la semana de trabajo de la Real Sociedad con todos los jugadores a su disposición con dos excepciones: Jon Gorrotxategi, ... que no termina de recuperarse de su lesión en el tobillo derecho, y Carlos Fernández, que sigue prefiriendo ejercitarse al margen para evitar riesgos mientras ultima su cesión al Mirandés. El resto de futbolistas de la primera plantilla, incluidos los otros cinco transferibles -cuatro de ellos sin dorsal- que negocian su salida a otros clubs, se han ejercitado con absoluta normalidad en la lluviosa sesión de martes en el 'z2' de Zubieta.

🌧️ Bajo la lluvia. pic.twitter.com/k7amO4EJDP — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) August 19, 2025

Gorrotxa se encuentra mejorado de su lesión de tobillo, pero todavía no en plenitud de condiciones, por lo que sigue ejercitándose en solitario para recuperarse del todo. El pivote eibarrés, que estaba destinado a ser titular en el primer partido de Liga en Valencia, lamenta su infortunio: no se perdió un solo partido de la temporada pasada en el Mirandés, pero se rompió en vísperas del último amistoso, lo que obligó a ver por televisión el estreno liguero de Mestalla. No será fácil que pueda jugar de salida el domingo ante el Espanyol, entre otras cosas porque tanto el titular Turrientes como su sustituto Urko rayaron a gran nivel.

Las imágenes del entrenamiento también hacen ver que Óskarrson se ha entrenado a pleno rendimiento junto a sus compañeros e incluso ha marcado por lo menos un gol en el entrenamiento. La semana pasada, apenas pudo ejercitarse con el resto por unas molestias musculares que a la postre le dejaron fuera del 'once' 'inicial contra el Valencia. Si durante estos días no recae, tiene opciones de formar parte del 'once' inicial ante el Espanyol.

Por su parte, Carlos Fernández sigue siendo el único de los seis transferibles que no se entrena con el equipo. Y es por decisión propia, desde que hace semanas sabe que Sergio no cuenta con él. Está cerca de recalar como cedido en el Mirandés, opción que no convencía en primera instancia ni a él ni al club, que deberá abordar casi la totalidad de su ficha, pero tampoco hay otras propuestas sólidas. Javi López también se encuentra de salir traspasado al Betis, como informó este diario el sábado.

Golazo de Sadiq

La Real también negocia con el Valencia la cesión de Sadiq, pero éste prefiere seguir ejercitándose con normalidad por lo que pueda pasar. Y eso que es uno de los cinco jugadores a los que no se le asignó dorsal. En el entrenamiento ha firmado un golazo de cabeza.

Una vez más, el vídeo editado por la Real del entrenamiento a puerta cerrada deja ver una acittud muy participativa del entrenador, Sergio, que quiere ver un equipo alegre y vertical: «¡Quiero gol!» y «¡Combinamos y tiro!»·, han sido algunas de las instrucciones. Muchos partidillos a campo reducido, muchos goles y paradones de los porteros.

Los jugadores de la Real se ejercitarán desde hoy hasta el sábado sin descanso para buscar la mejor fórmula para derrotar al Espanyol en Anoeta este domingo a las 19.30 horas. Será el estreno del equipo de Sergio ante su afición esta temporada.