Javi Guerra persigue a Mikel Oyarzabal durante el partido del sábado en Mestalla Alterphotos
Real Sociedad

Oyarzabal da un giro de tuerca más

El capitán volvió a partir como delantero centro en Mestalla aunque con la entrada de Óskarsson disputó minutos en la zona de la mediapunta

Beñat Barreto

Beñat Barreto

San Sebastián

Martes, 19 de agosto 2025, 06:16

Mikel Oyarzabal es un seguro de vida. El capitán puede estar más o menos acertado y puede partir desde la banda o como referencia, pero ... lo cierto es que casi siempre aparece. Levanta la mano y no rehuye del liderazgo sobre el verde. El eibartarra volvió a jugar un gran partido en el estreno liguero ante el Valencia y de la nada puso dos balones de gol que merecieron sumar asistencia. El primer pase fue de cuchara a Brais, que tardó algo en rematar y se encontró con Gayá por el camino mientras que en el segundo robó y lanzó perfectamente a Óskarsson al espacio. Esta vez, el islandés no hizo el resto rematando francamente mal ante Agirrezabala. La polivalencia del capitán da ahora una vuelta de tuerca más después de la probatura de Sergio en la ciudad del Turia. No solo con el movimiento del eibartarra en la segunda mitad.

