Oyarzabal da un giro de tuerca más

Mikel Oyarzabal es un seguro de vida. El capitán puede estar más o menos acertado y puede partir desde la banda o como referencia, pero ... lo cierto es que casi siempre aparece. Levanta la mano y no rehuye del liderazgo sobre el verde. El eibartarra volvió a jugar un gran partido en el estreno liguero ante el Valencia y de la nada puso dos balones de gol que merecieron sumar asistencia. El primer pase fue de cuchara a Brais, que tardó algo en rematar y se encontró con Gayá por el camino mientras que en el segundo robó y lanzó perfectamente a Óskarsson al espacio. Esta vez, el islandés no hizo el resto rematando francamente mal ante Agirrezabala. La polivalencia del capitán da ahora una vuelta de tuerca más después de la probatura de Sergio en la ciudad del Turia. No solo con el movimiento del eibartarra en la segunda mitad.

La Real, en diferentes fases del partido ante el Valencia, jugó con una especie de 1-4-2-3-1 con un doble pivote formado por Turrientes y Marín, una dupla para nada defensiva. Más bien todo lo contrario. Brais jugó con muchísima libertad en la mediapunta y también era el primer hombre en acompañar a Oyarzabal en la presión para robar lo más alto posible. Los once futbolistas de inicio interpretaron bien cuándo apretar a la defensa che y el equipo cuajó una buena primera parte que mereció el premio del gol. No será la primera ni la última vez que Sergio pruebe diferentes sistemas durante el partido, por lo que el doble pivote también habrá que tenerlo en cuenta para futuras ocasiones. Al igual que el 1-4-4-2 en rombo, el irundarra no se cierra a ningún movimiento de pizarra y cambio de sistema, pero también apunta a tratar de modificar resultados desde la dirección de campo.

Minuto 68 de partido. Óskarsson y Aritz se disponen a entrar al terreno de juego y los que salen son Brais Méndez y Caleta-Car. Algo no cuadra puesto que se mantienen sobre el terreno de juego futbolistas como Barrenetxea, Kubo y Oyarzabal. O Sergio pasa a jugar con dos puntas o el capitán de la Real se dispone a probar una nueva demarcación. Finalmente se cumple el segundo escenario posible mientras que el técnico continúa agitando el árbol realizando diferentes probaturas.

El '10' haciendo de diez. Oyarzabal se colocó detrás de Óskarsson para jugar en la mediapunta por delante del doble pivote formado por Turrientes y Marín. Pronto dejó su impronta en esa nueva posición. El eibartarra robó un balón en una zona comprometida para el Valencia y puso un pase profundo, perfecto, para la carrera de Óskarsson. Una asistencia casi cantada puesto que el islandés estaba en una posición franca para el remate. Sin embargo, el nórdico controló mal y perdió cualquier tipo de ventaja para terminar rematando mal con la derecha sin ni siquiera inquietar a Agirrezabala.

No fue el único pase de gol que dio Oyarzabal, aunque para entonces todavía seguía actuando como delantero. La Real conectó bien por dentro con varios pases rápidos y Oyarzabal dibujó un envío perfecto con una especie de cuchara por encima de la defensa para dejar a Brais muy bien colocado. El gallego optó por recortar a Pepelu en vez de rematar de primeras, hecho que hizo que a Gayá le diera tiempo a intervenir y robarle la cartera.

Así las cosas, Oyarzabal, pese a que jugó un rato como mediapunta, volvió a situarse en la posición de nuevo como durante la última temporada con Imanol. Pese a que Sergio ha probado al zurdo durante la pretemporada en la banda izquierda, donde despuntó como jugador, las molestias de Óskarsson no le hicieron dudar y no arriesgó ni lo más mínimo con el islandés. El nórdico tuvo dolencias en el aductor durante la pasada semana y se perdió dos entrenamientos completos, el del miércoles y el del jueves, mientras que en el del martes solo participó en veinte con el grupo. El entrenador no iba a arriesgar lo más mínimo y colocó a Oyarzabal como nueve.

En todo caso, la idea principal del entrenador sigue siendo la misma. Óskarsson apunta a ser el nueve de la Real en cuanto esté en perfecto estado de revista, desplazando a Oyarzabal a la banda, su hábitat natural. Está por ver qué decide el entrenador, más si cabe después del buen encuentro de Barrenetxea en banda izquierda. El donostiarra fue vertical y no paró de generar peligro, aunque todavía debe mejorar en la toma de decisiones puesto que tuvo claras situaciones de remate como la primera ocasión del partido en el segundo diez. Barrenetxea optó por recortar en vez de disparar cuando tenía posición para probar a Agirrezabala. Habrá que ver cómo evoluciona el aductor de Óskarsson puesto que de ello dependerá la posición de Oyarzabal ante el Espanyol. Pese a las pruebas, no parece que vaya a empezar el partido como '10'.

Guerra en la mediapunta

Con esa media hora de Oyarzabal actuando por detrás del punta se incrementa, todavía más, la guerra para esa tercera altura del centro del campo. En Mestalla se quedaron sin minutos Sucic y Goti, dos futbolistas que pelean por ser por uno de los interiores de Sergio aunque ambos tienen roles diferentes. El croata parte desde más atrás mientras que el de Gorliz es el más mediapunta de la plantilla. Sergio no echó mano de ellos ante el Valencia pese a que tuvo que recular y cambiar de planes.

Sucic estaba preparado para saltar al terreno de juego puesto que incluso recibió instrucciones de los técnicos, pero unas molestias de Aihen en la pantorrilla hizo que Gómez entrara para reforzar el lateral dejando al croata sin minutos. Al igual que Sucic también Goti se quedó sin poder debutar en Primera mientras que la competencia será aún mayor cuando Zakharyan esté en forma y pueda entrar en los planes de Sergio, que al igual que en pretemporada sigue tocando aspectos en sus alineaciones.