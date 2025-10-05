Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

G. E. / I. A.
Reacciones

Mikel Oyarzabal: «La contra es una situación evitable y el gol un mazazo terrible»

El capitán de la Real Sociedad ha dado la cara nada más terminar el encuentro

Jorge F. Mendiola

Jorge F. Mendiola

San Sebastián

Domingo, 5 de octubre 2025, 20:57

Comenta

Llevar el brazalete de capitán es algo más que saludar al árbitro al inicio del encuentro y Mikel Oyarzabal lo tiene claro. Nada más finalizar el encuentro que se ha saldado con derrota de la Real Sociedad ante el Rayo Vallecano ha dado la cara, primero ante la afición y después ante los micrófonos de la televisión en directo. «Es un día duro. La derrota quizás no es del todo justa, pero el futbol es así. No hemos estado cómodos, nos ha faltado claridad y ese impulso de otros días en casa. Y en una contra, en una situación evitable, llega el gol del Rayo que es un mazazo terrible».

El capitán txuri-urdin ha lamentado que «nos vamos con las manos vacías. Ahora llega un parón de dos semanas que se van a hacer largas. Estamos en una situación difícil que a nadie le gusta vivir.Es un momento complicado que la mayoría no estamos acostumbrados a vivir. Toca seguir currando y ver qué se puede hacer para remontar esto».

Oyarzabal ha reconocido que «es una situación difícil para todo el mundo, los que están fuera y los que estamos dentro. Todos queremos ganar, sobre todo los que estamos en el campo. Entiendo a la gente, que esté molesta. Está claro que algo hay que cambiar porque no estamos actuando como debemos. El cambio tiene que ser nuestro, desde dentro, de los que estamos jugando. Hacer ese clic para intentar buscar nuestra mejor versión y salir hacia adelante».

