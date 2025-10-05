Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una Real inoperante cae ante un Rayo muy pirata

Ver 61 fotos
Real Sociedad 0 - 1 Rayo Vallecano

Una Real inoperante cae ante un Rayo muy pirata

Los txuri-urdin no han acertado a crear ocasiones y los madrileños aprovechan la única contra para llevarse los tres puntos

Jon Agirre

Jon Agirre

Donostia

Domingo, 5 de octubre 2025, 20:34

Comenta

Mazazo. Golpe de realidad. Jarro de agua fría. El 0-1 de este domingo en Anoeta se puede calificar de varias formas. Todas negativas, por ... no decir algo más tajante, y que dejan muy pocas lecturas positivas. Nada que destacar. Poco que salvar. Si se quiere, la sensación de que cada vez que Ander Barrenetxea cogía el balón en la posición de extremo había sensación de peligro. Pero claro, si delante tiene al Rayo plantado, con una línea de 5 esperando en el área, es difícil que haya resultado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara
  2. 2 El radar que limita la velocidad a 60 km/h escondido en un túnel de Gipuzkoa
  3. 3 Dos detenidos en Irun tras asaltar a un hombre en una gasolinera y allanar una vivienda después
  4. 4

    Jon Insausti, una trayectoria fulgurante para llegar a la Alcaldía de San Sebastián
  5. 5

    «Supongo que me ha pasado factura la gestión, pero contentar a todos es imposible»
  6. 6 La curiosa tienda vasco-japonesa del País Vasco francés en la que «las señoras hacen sus compras»
  7. 7

    Detenido en un club de alterne de Donostia por amenazar con un puñal y tratar de atropellar a un empleado de seguridad
  8. 8

    Los monitores de Bernedo afirman que no les constan casos de violencia sexual y dicen sentirse «linchados»
  9. 9 El chef del mejor restaurante del mundo llega a San Sebastián: «Maido es un lugar feliz que tiene el cariño de la gente»
  10. 10

    Domingo gris en Gipuzkoa: nubes y algunos chaparrones por la mañana, y tiempo seco por la tarde

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Una Real inoperante cae ante un Rayo muy pirata