Martin Zubimendi junto a Yangel Herrera y Jon Martín en la grada de Anoeta. DV

Zubimendi, entre realistas para ver el Real Sociedad - Rayo

El exjugador txuri-urdin ha querido apoyar a su antiguo club desde la grada

J. F.

San Sebastián

Domingo, 5 de octubre 2025, 20:20

Comenta

Martin Zubimendi no se olvida de la Real Sociedad. El actual futbolista del Arsenal ha pasado unas horas en San Sebastián y ha decidido este domingo acudir a Anoeta para presenciar el partido de su exclub contra el Rayo Vallecano. Al centrocampista donostiarra se le ha podido ver muy atento al juego de sus excompañeros, sentado en la zona dedicada a los jugadores que no están convocados, justo entre Yangel Herrera y Jon Martín.

A buen seguro que a la afición txuri-urdin le habría gustado ver hoy al donostiarra vestido con la camiseta de la Real Sociedad a los mandos del equipo, que está acusando su ausencia en este complicado arranque de temporada. Casualidades del destino, ocupaba un lugar en la grada junto a uno de los jugadores llamados a tomar su relevo en el centro del campo realista a partir de ahora.

Martin Zubimendi disputó esta sábado los últimos minutos del Arsenal - West Ham, siendo decisivo tras salir del banquillo en la victoria del equipo londinense por 2-0.

