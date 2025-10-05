Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

LaLiga EA Sports Jornada 8 D05/10 · Árbitro: José Luis Guzmán Mansilla

Escudo Real Sociedad de Fútbol

Real Sociedad

18:30h.

0

-

0

Rayo

Escudo Rayo Vallecano de Madrid

Min. 8

RSO

RAY

Real Sociedad - Rayo Vallecano

Sigue en directo el encuentro de Anoeta

Sergio vuelve a apostar por la misma delantera -Barrene, Guedes y Oyarzabal- para buscar una victoria balsámica ante el Rayo

Minuto a minuto

Jorge F. Mendiola
Jon Agirre

Jorge F. Mendiola y Jon Agirre

San Sebastián | Donostia

Domingo, 5 de octubre 2025, 17:31

Alineación y estadísticas

Sergio Francisco

4-1-4-1

Alineación

Álex Remiro

portero

Jon Aramburu

defensa

Igor Zubeldia

defensa

Duje Caleta-Car

defensa

Sergio Gómez

defensa

Jon Gorrotxategi

centrocampista

Gonçalo Manuel Ganchinho Guedes

centrocampista

Brais Méndez

centrocampista

Carlos Soler

centrocampista

Ander Barrenetxea

centrocampista

Mikel Oyarzabal

Delantero

Iñigo Pérez

4-2-3-1

Alineación

Augusto Batalla

portero

Andrei Ratiu

defensa

Pathé Ciss

defensa

Florian Lejeune

defensa

Pep Chavarría

defensa

Unai López

centrocampista

Óscar Valentín

centrocampista

Jorge de Frutos

centrocampista

Isi Palazón

centrocampista

Álvaro García

centrocampista

Alexandre Zurawski

Delantero

Estadísticas

36,5%

RAY

RSO

63,5%

RAY

RAY

0 Goles 0
0 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 0
2 Faltas cometidas 0

