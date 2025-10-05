Sigue en directo el encuentro de Anoeta

Secciones
LaLiga EA Sports Jornada 8 D05/10 · Árbitro: José Luis Guzmán Mansilla
Real Sociedad
18:30h.
0
-
0
Rayo
Min. 8
RSO
RAY
Jorge F. Mendiola y Jon Agirre
San Sebastián | Donostia
Domingo, 5 de octubre 2025, 17:31
18:42
Tanto VAR y tanta gaita y el central sin amarilla.
18:42
Entre la falta a Oyarzabal y la protesta propalestina , bastante aplaudida, ambiente extraño en Anoeta. Casi como si empezara ahora el partido.
18:42
Se recupera Oyarzabal. Sadiq ya se preparaba para salir, pero finalmente no ha sido necesario.
18:41
Vaya pisotón. Esto no puede ser, minutos el juego parado y nada. Susto dicen... Susto ver calentar a Sadiq en banda
18:40
Arratsaldeon. Menudo pisotón se ha llevado Oyarzabal.
18:39
Bastante evidente de Lejeune. El árbitro no ve nada
18:34
¡Comienza el partido!
Se ha guardado un minuto de silencio por el que fuera portero de la Real Sociedad José Araquistáin, fallecido la semana pasada. El fondo de la Bultzada, vacío hasta el minuto 5 en protesta por el genocidio en Gaza.
18:20
Arratsaldeon! Otra vez partido clave dada la pésima situación clasificatoria. Así que lo importante será mantener la intensidad y concentración. A ver ese mediocampo con Brais y Soler si aporta calidad. Y Guedes, a examen
18:16
Las actividades de la fundación animan los alrededores de Anoeta...
💫 Estamos celebrando un día muy especial en Anoeta.#RSFundazioapic.twitter.com/amUwnuJoM0— Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) October 5, 2025
18:06
El Rayo jugará con Batalla; Ratiu, Lejeune, Pathé Ciss, Chavarría; Unai López, Óscar Valentín; De Frutos, Isi, Álvaro García; y Alemao.
18:02
Ya se conoce el once de la Real Sociedad. Sergio vuelve a apostar por la misma delantera: Guedes, Barrenetxea y Oyarzabal. Regresan al equipo Aramburu y Soler. Kubo descansa.
17:59
51 córners lanzados sin hacer gol
La Real es el equipo de toda la Liga que más saques de esquina ha sacado, pero no ha visto puerta pese a sus buenos lanzadores
17:59
La previa más completa del encuentro, de la mano de nuestro compañero Beñat Barreto
17:59
¡Buenas tardes! Arratsalde on!
Arrancamos la retransmisión en directo del partido que a partir de las 18.30 horas disputarán Real Sociedad y Rayo Vallecano en el estadio de Anoeta.
Los txuri-urdin necesitan ganar para salir de los puestos de descenso y empezar a tomar el pulso a la competición liguera, en la que solo han sumado 5 puntos en siete jornadas.
Sergio Francisco
4-1-4-1
Álex Remiro
portero
Jon Aramburu
defensa
Igor Zubeldia
defensa
Duje Caleta-Car
defensa
Sergio Gómez
defensa
Jon Gorrotxategi
centrocampista
Gonçalo Manuel Ganchinho Guedes
centrocampista
Brais Méndez
centrocampista
Carlos Soler
centrocampista
Ander Barrenetxea
centrocampista
Mikel Oyarzabal
Delantero
Iñigo Pérez
4-2-3-1
Augusto Batalla
portero
Andrei Ratiu
defensa
Pathé Ciss
defensa
Florian Lejeune
defensa
Pep Chavarría
defensa
Unai López
centrocampista
Óscar Valentín
centrocampista
Jorge de Frutos
centrocampista
Isi Palazón
centrocampista
Álvaro García
centrocampista
Alexandre Zurawski
Delantero
36,5%
RSO
63,5%
RAY
|0
|Goles
|0
|0
|Remates a puerta
|0
|0
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|0
|2
|Faltas cometidas
|0
|
