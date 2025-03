Con lo justo pero obligados a acelerar

Mikel Oyarzabal realizará una prueba hoy para cerciorarse de si está o no para competir por sus problemas en el aductor tras someterse a pruebas. ... Está por ver si a Óskarsson le ha bajado la fiebre por su gastroenteritis, si el vendaje de Sucic en su rodilla derecha hace efecto, si Jon Martin, Aramburu y Kubo han regresado sanos y salvos, con más horas de viaje que de descanso. Aguerd se cae de la convocatoria por problemas en el rotuliano de la pierna derecha. Becker continúa con molestias en la rodilla izquierda. Zakharyan no asoma por Zubieta. ¿Cómo era aquello de éramos pocos y parió la abuela?

En medio de toda esta vorágine de malas noticias vuelve la Real a competir en Liga tras un parón en el que precisamente no ha habido parón. Y pese a todas estas piedras en el camino, está en disposición y casi en la obligación de ganar y bien al Valladolid si quiere seguir en la lucha por competir por sexto año consecutivo en Europa. La Real arriba al choque con lo justo y con varios de sus mejores futbolistas cogidos con pinzas. Pero incluso así, a medio gas, es más equipo que uno de los peores visitantes que pasará por Anoeta en mucho tiempo. No obstante, conviene no relajarse puesto que en el partido de la primera vuelta en el José Zorrilla no hubo goles y sí reparto de puntos, algo que no vale a ninguna de las dos escuadras para alcanzar sus objetivos.

Una vez más, con el Real Madrid y una semifinal de Copa a la vuelta de la esquina, el técnico tendrá que hacer encaje de bolillos. «No voy a guardar a nadie por el martes. Si no juegan es porque no estarán en las mejores condiciones. El equipo no piensa en el martes, está pensando en sacar adelante el del Valladolid y esa es la mejor manera de afrontar lo del martes», declaró Imanol.

El nombre propio de la previa no es otro que el de Arkaitz Mariezkurrena, renovado ayer hasta 2029. El de Astigarraga, que el sábado de la semana que viene cumple 20 años, apunta a ser titular en ataque. Está por ver dónde, si en la derecha para dar descanso a Kubo o en punta si Oyarzabal y Óskarsson no llegan a tiempo al choque. Las palabras de Imanol en rueda de prensa alimentan aún más el debate, que se inclina por el Mariezkurrena y diez más. «Está para ser titular, sí. Ante el Rayo íbamos perdiendo, aposté por él y aprovechó el momento. Durante la temporada con el filial y cuando se ha entrenado con nosotros siempre ha sido trabajador y es un jugador diferente. Posee fuerza y energía, pero con balón hace cosas buenas, pisa área y tiene gol. ¿Por qué no va a jugar? Sí».

Preguntado por dónde le ve, profundizó aún más en sus características. «Es un chico que ha jugado en la tercera altura, más como punta en el filial, también en banda derecha. Se puede adaptar a muchas posiciones y esos jugadores son los que queremos. Entiende bien el juego aparte de esa energía que transmite. Pisa el área bien, es un llegador y tiene el instinto de hacer gol».

Si bien en ataque hay bajas seguras como la de Barrenetxea, sancionado, que pueden ser más, también han lanzado un misil a la línea de flotación defensiva realista. Aguerd juega 180 minutos con Marruecos durante el parón y luego tiene que parar por molestias en el rotuliano de la pierna derecha. Es duda para el Bernabéu. Aritz al campo salvo que a Imanol se le ocurra poner a un Jon Martín que ha disputado tres partidos con la selección sub-17. Complicado.

También hay dudas en la medular puesto que Sucic ha acumulado tres entrenamientos durante la semana con un vendaje en la rodilla derecha. Parece pronto para que sea titular. Lo será en Chamartín. Marín, Turrientes y Olasagati se pegan por los dos interiores si se da por hecho que Gómez jugará escorado en banda izquierda. A la espera del nueve, hay que estar pendientes del aductor de Oyarzabal y del aparato digestivo de Óskarsson.

Tres bajas de calado

Álvaro Rubio, técnico interino del Valladolid, no podrá contar hoy con tres futbolistas fundamentales en posiciones absolutamente decisivas. Hein, portero internacional con Estonia y uno de los jugadores más destacados del Valladolid, se queda en casa y no viajó ayer a Donostia. Ferreira, meta suplente, también está con molestias. Aidoo y Marcos André, central titular y nueve habitual, respectivamente, son asimismo baja puesto que el Pucela tiene aún más problemas. Apoyado en Raúl Moro, tratará de pescar en Anoeta.