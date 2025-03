Imanol: «Veo al equipo capacitado para remontar e ir a Europa, pero luego hay que hacerlo»

Imanol Alguacil ha vuelto a comparecer ante la prensa este viernes antes de recibir al Real Valladolid y lo primero que ha querido hacer es ... un repaso a la enfermería, más si cabe después de que este viernes no hayan entrenado Aguerd, Oyarzabal y Óskarrson. «Yo estoy bien, pero lo que importa es cómo están los jugadores. Óskarsson tiene una gastroenteritis y Oyarzabal ayer se hizo daño en el aductor en el primer ejercicio después del calentamiento, mañana por la mañana se probarán los dos. Becker sigue con molestias y Aguerd ha vuelto con dolor en el rotuliano de la pierna derecha y no estará con el equipo. Por eso meto a los chavales del Sanse. El resto de los internacionales como Martín, Turrientes, Kubo y Aramburu están bien, con kilómetros y cansancio, pero bien», ha deslizado el técnico.

Uno de los nombres propios de la rueda de prensa ha sido Mariezkurrena, que «está para ser titular, sí». Imanol ha recordado que «ante el Rayo íbamos perdiendo y aposté por él y aprovechó el momento. Durante el filial y cuando ha entrenado con nosotros siempre ha sido trabajador y es un jugador diferente, tiene fuerza y energía, pero con balón hace cosas buenas, pisa área y tiene gol. Por qué no va a jugar, sí», ha dejado claro. Ha insistido en las características del chaval. «Es un chico que ha jugado en la tercera altura, más cómo punta en el filial, también en banda derecha. Se puede adaptar a muchas posiciones y esos jugadores son los que queremos. Entiende bien el juego aparte de esa energía que transmite. Pisa el área bien, es un llegador y tiene el instinto de hacer gol».

También tuvo palabras para Marchal y Dani Díaz, los otros dos futbolistas del filial que han entrado en la convocatoria. «Dani ha tenido un par de lesiones que le han cortado un poco la progresión. Marchal ha entrenado bien y está claro que son jugadores sin hacer, pero el equipo está justo de gente de arriba y están con ilusión. Si tienen oportunidades, que las aprovechen como ha hecho Arkaitz».

La Real Sociedad recibirá este sábado a un Valladolid «del que no me fío, pero ni de ellos ni de ningún equipo. Quieren agotar todas las posibilidades para mantenerse en Primera, el día del Athletic se dieron un golpe duro, pero los tres siguientes los ha competido bien y no va a ser sencillo». Se miden en Anoeta los dos equipos que menos goles han marcado en Liga. «Es lo que hay, los números son los que son. Queremos ser más efectivos en las situaciones que hemos tenido en muchos partidos, tanto en juego como a balón parado. Es importante generar, pero luego ser efectivo».

Con Imanol el equipo ha terminado bien las últimas temporadas, algo a lo que hay que agarrarse. «Es fácil decirlo aquí, me puedo poner de pie, decirlo más alto, pero hay que hacerlo. Confío y hay que hacerlo. El otro día hicimos un buen primer tiempo y luego tuvimos que remontar, pero creo que podemos seguir creciendo en estos últimos partidos. Veo al equipo capacitado para remontar e ir a Europa, pero hay que hacerlo luego», ha reconocido el técnico. Oyarzabal en esa misma silla 24 horas antes dijo que si él fuese Imanol ya habría renovado y preguntado por qué le generan esas palabras no se quiso mojar. Tras un silencio largo... «Siguiente pregunta».