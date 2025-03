El alta de Sucic y la entrada de dos potrillos deberán compensar un reguero de cinco lesionados y dos tocados

La Real Sociedad llega con pinzas al regreso liguero de este sábado ante el Valladolid (14.00 horas). El reguero de bajas es importante, con ... hasta cinco jugadores que se van a perder el duelo por lesión y otro más por sanción. Además, los dos nueves están tocados y el único extremo puro disponible está exhausto. La buena noticia es el alta de Luka Sucic y la entrada en la convocatoria de dos jóvenes con potencial, Dani Díaz y Alex Marchal. Con esos mimbres deberá Imanol confeccionar un equipo solvente que se lleve los tres puntos ante el colista de LaLiga.

«Si guardo jugadores no es por el duelo de Copa, es porque no están en condiciones de jugar», explicaba el técnico oriotarra en rueda de prensa tras conocerse la convocatoria para el partido de este sábado. En defensa, Nayef Aguerd es baja y Jon Pacheco, que ha vuelto a ejercitarse con el grupo, todavía no está para entrar en la lista. Sí que ha regresado Álvaro Odriozola, por lo que en la convocatoria hay hasta cuatro potenciales laterales derechos (Odriozola, Aramburu, Traoré y Aritz).

En el centro del campo, Brais y Zakharyan continúan con sus procesos de recuperación y en las bandas, Becker sigue sin poder ejercitarse por problemas en la rodilla y Barrene será baja por sanción. A esa ristra de bajas se suma el agotamiento, como ha explicado Imanol, de Take Kubo tras disputar los dos duelos de selecciones y hacer miles de kilómetros en avión en este parón de combinados nacionales.

Y en punta, los habituales nueves han entrado en la convocatoria aunque Imanol ha advertido que ambos están tocados. El capitán Mikel Oyarzabal tiene molestias en el aductor tras el entreno del jueves, y Orri Óskarsson, está flojo tras sufrir una gastroenteritis. Ambos han marcado cuatro goles en el parón de selecciones.

Por todo ello, el técnico oriotarra no ha descartado que Arkaitz Mariezkurrena, el protagonista del último partido de la Real en Vallecas, pueda ser titular este sábado; y para el flanco de ataque también ha sumado a la causa a los potrillos Dani Díaz y Alex Marchal.