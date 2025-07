Beñat Barreto San Sebastián Domingo, 27 de julio 2025, 07:03 Comenta Compartir

A más de diez mil metros de altura sobrevolando Kuala Lumpur, Jokin Aperribay (Deba, 1966) hace balance de la gira con los medios desplazados a Japón, manda un mensaje de tranquilidad, remarca que la Real Sociedad va a fichar y que también podría dar salida ya a algún futbolista, pero que no tiene ninguna prisa porque «primero queremos mirar dentro».

– ¿Qué valoración hace de la gira por Japón?

– El grupo está contento y Sergio también. El equipo ha podido entrenar en buenas condiciones y ya de vuelta a afrontar la nueva semana en Zubieta. Nos estamos acercando al equipo de Liga. La verdad es que con ganas.

– Vamos al grano. Parece que se les ve muy tranquilos y no tienen prisa por fichar.

– La última vez en Zubieta comenté la importancia que tiene elevar el suelo en la Real. Que el Sanse en los últimos cinco años haya estado dos veces en Segunda es muy importante. Pero no por elevar el techo, sino por elevar el suelo. El suelo es importante para cuando caes. El suelo es importante para tener sostenibilidad económica en el futuro. El suelo es importante porque es un indicador de en qué dirección llevas la cantera, cómo está la metodología, cómo está la formación. Y cuando nosotros somos un club de formación, nosotros somos un club que queremos generar oportunidades y no podemos contradecirnos en el paso final.

Objetivo «La historia de la Real no depende de que entres un año o no en Europa; hay que hacer tu relato compatible»

– ¿Y eso qué quiere decir?

– Pues que tenemos que estar muy atentos a los jugadores que tenemos en casa. Y estamos en ese momento. Disponemos de muchos jugadores, muchos de ellos formados o nacidos después del año 2000, que se merecen oportunidades. Subir al primer equipo, estar en el primer equipo, no significa que tu formación ya haya terminado. Aunque el primer equipo de la Real es la última milla para el jugador, y es donde hay que sacar rendimiento, hay muchos jugadores que en su última etapa de formación necesitan tiempo y tienen que ver que tenemos paciencia con ellos. Hay que darles el último empujón y mantener las puertas abiertas. Y desde ese punto de vista estamos tranquilos.

– ¿Y si no se consiguen los objetivos, en parte, como el año pasado porque las incorporaciones llegan tarde?

– La historia de la Real no va a depender de que un año entres o no entres en Europa. La historia de la Real va a depender de la formación, de la metodología, del impulso a los jóvenes, de cómo cuides los números, de cómo inviertas en Zubieta. Por eso yo miro muy poquito a corto plazo. Y cuando digo que estamos tranquilos es porque hay que hacer tu propio relato compatible.

Sergio y Bretos «Si tuviésemos una mirada a corto plazo habríamos buscado otro entrenador y otro director de fútbol»

– Habla usted del corto plazo. A los dos que sí que valorarán a corto plazo son Erik y Sergio. ¿Cómo ve al director de fútbol?

– Depende de quién evalúe y cómo evalúes. Si nosotros hubiésemos tenido una mirada a corto plazo, quizás hubiésemos buscado a otro entrenador. Al igual que hubiésemos buscado a otro director de fútbol. Pero no, ha sido la mirada a tus propios principios y a tu propia formación la que nos ha llevado a tomar esta decisión. Sergio es el entrenador que mejor conoce a los jugadores que tenemos en casa como entrenador. Por lo tanto, lo que sentimos es que es el entrenador mejor preparado para dar este paso. ¿Cómo veo a Sergio y a Erik? Con muchísimas ganas. Con muchísimo conocimiento de lo que es el mercado.

– ¿Les ve triunfando?

– Sinceramente, creo que lo van a hacer muy bien. No sé si en el primer partido, en el segundo o en el primer año. Pero yo creo que lo pueden hacer. Tienen todas las condiciones para hacerlo muy bien en la Real. Son dos personas con un gran talante, con mucha mirada también de lo que es nuestro entorno y la cultura de la Real.

– ¿Qué objetivo les ha marcado?

– A ver, el objetivo de la Real siempre es estar lo más arriba posible. Nosotros, cuando hablamos de ser los mejores de lunes a viernes, es por intentar formar a los mejores jugadores. Cuando la Real tiene una academia en Ghana, es para intentar ampliar las bases de la cantera. Cuando la Real está mirando en Suecia y en Noruega, desde el punto de vista de la cantera, es intentando ampliar esas miras. Y si estamos en Japón, es buscando eso, la internacionalización de la Real. Con todas las pegas y sufrimientos que tengamos en el corto plazo. Creemos que eso va a ser más fuerte a nuestro propio carácter y a los propios principios de la Real, y a Gipuzkoa, y a los guipuzcoanos. Y a la esencia de la Real, que es Zubieta.

Fichajes «Vamos a tener una gran plantilla. Nos gustaría incorporar a jugadores que ayuden a nuestros jóvenes»

– ¿Cree que Sergio dispondrá de muy buenos 25 jugadores?

– Creo que vamos a tener una gran plantilla porque tenemos un mes interesante por delante. Y nos gustaría incorporar jugadores que a nuestros jóvenes y a los que tenemos en casa les ayudarán a crecer más rápido, a conseguir objetivos, a poder pensar que podemos luchar con grandes objetivos en los próximos tres, cuatro o cinco años. Y este año también, porque no digo dentro de, sino en los próximos. Y eso es lo que vamos a tratar. Que entre lo que tenemos en casa y lo que queremos incorporar tengamos un gran equipo. Pero para ello tenemos que estar tranquilos. No tenemos que incorporar cuanto antes, sino que tenemos que incorporar lo que queremos y lo que nos gustaría traer a la Real.

– ¿Cree que a finales de agosto la Real va a tener refuerzos y un equipo muy bueno?

– La Real ya tiene un equipo muy bueno. Si conseguimos entrar en Europa no va a ser porque traigamos refuerzos, será porque tenemos una base, un suelo y unas posibilidades muy altas con los que ya tenemos. Los refuerzos nos pueden ayudar a conseguir el objetivo en el corto plazo, pero te aseguro que sin la capacidad que tienen Zubieta y los jugadores actuales, no iríamos a Europa. No vamos a ir a Europa por mirar fuera, iremos por mirar dentro. Vamos a ir de manera consolidada y recurrente si miramos muchas veces dentro y lo acompañamos de buenos jugadores. El año pasado incorporamos futbolistas con mucho talento. Jugadores en los que creemos mucho y son jóvenes: Óskarsson, Sucic, Zakharyan, Sergio Gómez… Confiamos mucho en ellos y pensamos que tienen muchísimo talento.

– ¿Quiere mandar un mensaje de tranquilidad al aficionado?

– No hay que tranquilizar al aficionado porque vayamos a incorporar un jugador. Me gustaría que los aficionados tuvieran la misma ilusión por Gorrotxategi, Turrientes, Goti y compañía que por los jugadores que podamos traer. Hay jugadores que nos pueden llegar a cumplir la ambición que tenemos, que es estar en Europa. No quiero engañar a la afición. Las oportunidades nos vendrán por tener un equipo sólido. Hace poco leí que publicasteis que la Real, junto al Madrid, es el único equipo que tiene un balance neto positivo en sus cuentas desde el 2014 hasta ahora. Es muy importante. O la capacidad de invertir, como lo que nos va a dar el campo Izan, el Z7 y Z8 de Zubieta.

¿Qué buscan? «Si podemos mejorar, vendrán. Pero no sentimos la necesidad de fichar para tener un buen equipo»

– La Real ha tenido en los últimos años a jugadores como David Silva y quizás alguno piense que esos nombres ya no vendrán.

– ¿Por qué vino David Silva? Porque Zubieta es fuerte. El año pasado dije: abrimos un nuevo libro. Cuando lo dije el año pasado ya sabía que Roberto se iba a ir y que Imanol no renovaba en ese momento y que quería hablar mucho más adelante. Abríamos un nuevo libro, el de los siguientes años. Por lo tanto, si sabía que el director de fútbol se iba a ir y que el entrenador de momento no iba a renovar, teníamos que pensar en el futuro. Lo que no vamos a hacer es fichajes a corto plazo para intentar buscar rentabilidad. Estamos en un nuevo libro y cuando lo cerremos tendremos que pensar cómo ha sido el rendimiento de la Real en esos 5 o 7 años. Y si hemos dejado de entrar en Europa uno o dos años, yo te digo que no pasa nada.

– ¿La Real quiere fichar a Equi Fernández?

– No nos lo planteamos así. Si me preguntas si la Real va a hacer fichajes, te digo que sí. Pero puede que no sea un mediocentro. Estamos mirando centrocampistas y centrales, pero es necesario que fichemos ese central y ese centrocampista. Estamos esperando a cerrar los fichajes porque nos planteamos tener contacto directo del entrenador con los jugadores que tenemos en casa. Estamos trabajando para afinar la plantilla. Tenemos nuevo entrenador y quiere ver las sensaciones con el rendimiento. Creo que si hay posibilidad de que vengan los jugadores que queremos, vendrán. Si no vienen los que queremos, no vendrán. No tenemos una pandilla de cojos, tenemos muy buenos jugadores. Si podemos hacer el equipo mejor como pensamos que se puede reforzar, vendrán. Pero si no, no. No sentimos la necesidad de fichar para que este equipo sea bueno.

– ¿Qué diagnóstico hacen de lo que le falta al equipo?

– Hay cosas que puedes mejorar, pero no cosas que faltan. No es lo mismo. Lo que pasa es que cuando hablan el entrenador o el director de fútbol no hablan de posiciones, hablan de aspectos. Y creo que lo mencionó el día pasado Sergio, me gustaría remitirme a vuestra conversación con él porque seguro que lo explica mejor que yo. Son aspectos y no posiciones.

Salidas «Algunos podrían salir ya, pero no sentimos esa urgencia. Sergio quiere verlos a todos y luego decidiremos»

– ¿El riesgo de que salga mal les pesa?

– Si de verdad piensas que te puede pesar no estar un año en Europa, o que te puede pesar no dar oportunidades a los jóvenes de la casa, o que te puede pesar que no tengas el mejor rendimiento posible, sinceramente lo que tienes que hacer es irte como presidente. Porque tienes una historia, un compromiso con tus principios para construir una Real más fuerte. Y eso no lo vas a conseguir por arte de magia.

– ¿Y con lo que tenemos más refuerzos dará para llegar a Europa?

– Tenemos la intención de querer estar en Europa todos los años. Clarísimo. Cuando hablamos de ser los mejores de lunes a viernes es para ganar. Y formarnos muy bien para ser competitivos. Cuando estamos invirtiendo un montón de dinero en Zubieta es para ganar, la ambición de la Real tiene que ser europeos, sin ninguna duda. Nunca me he escondido, pero no existen atajos. Hay muchos equipos que quieren a nuestros jugadores.

– Decía que Sergio quería ver a los jugadores dentro, verlos en acción. Ante el Yokohama dejó sin jugar a Carlos Fernández, Odriozola y Becker. Da la sensación de que el entrenador ya no los quiere ver más.

– Estas cosas están planificadas, como los minutos que jugarán ante Osasuna o cómo lo harán ante el Stade Rennais. No sacaría esas conclusiones.

Gorrotxategi «Hay contacto diario con los jugadores. No me sorprendería contar con su renovación pronto»

– Y en cuanto a salidas, a la gira fueron 29 y se quedaron seis en Zubieta. Todos no entran...

– Hay muchos jugadores de esos que son del Sanse y que competirán en Segunda. Se conoce el mercado y los jugadores que pueden salir, ya van a salir. Pero tampoco sentimos una urgencia de que tenga que salir un jugador en el mes de julio. Hay tiempo.

– ¿Si la Real quisiera, alguno de ellos podría salir ya ahora?

– Sí, sí. Pero no sentimos esa necesidad. Los jugadores que mencionabas antes están todos contrastados. Veremos cómo va la pretemporada e igual se quedan todos. No es un tema que las cruces de algunos jugadores ya estaban hechas de antes. No es así. La pretemporada es para eso.

– Le pregunto por Sadiq. ¿Están recibiendo ofertas, es un jugador valorado en el mercado?

– Esta semana he hablado con Erik y nos dice que Sadiq ha entrenado muy bien. Yo no descartaría que estuviese aquí la próxima temporada. Creo que he sido claro, si aquellos jugadores que están en el grupo de futbolistas que nos interesa que vengan pueden hacerse, vendrán. Si no, sentimos que tenemos buena plantilla y buenos jugadores. También que podemos alcanzar los objetivos con los futbolistas que tenemos. El año pasado no estuvimos tan lejos de los objetivos planeados. Los jóvenes vienen con muchísimo aire fresco. Hay que ver cómo ve la temporada el entrenador y tomaremos las decisiones pertinentes. Entramos en semanas importantes, hay que ver cómo Sergio ve a Sadiq y tomaremos las decisiones en función de lo que he dicho.

Jugadores importantes «No tenemos ninguna oferta por Kubo, Brais y Remiro. ¿El ruido de mercado? No sé qué es el ruido de mercado»

– Gorrotxategi el año pasado se salió en Segunda. Al otro lado de la A-8 suelen estar atentos. ¿Hay algún contacto para renovar a Jon?

– No lo sé, habría que preguntarle a Erik. Pero tenemos un contacto constante con los jugadores para afrontar las renovaciones. No me sorprendería que contemos con la renovación de Gorrotxategi pronto.

– A veces ha hablado de implantar un antivirus, de momentos de tensión por jugadores de la Real. ¿Prevé algún gran movimiento?

– Estamos absolutamente tranquilos, tenemos una confianza enorme en estos jugadores. El único antivirus que existe es el de la voluntad del jugador porque no te hace más grande, no te hace mejor. Los jugadores de la Real se han ido cuando nos han dicho «quiero salir». No veo ninguna otra salida. Tiene que pasar algo que los jugadores vengan con todo. Nosotros no tenemos intención. ¿A qué jugadores importantes te refieres?

– Kubo, Brais y Remiro, los que ha habido runrún con ellos.

– No tenemos ninguna oferta por ellos. El ruido de mercado, no sé lo que es ruido de mercado... La Real no tiene ofertas ni por Kubo, ni por Brais ni por Remiro.

– ¿Cómo explicaría al aficionado que tras una venta tan importante como la de Zubimendi ese dinero al final no se invierta?

– Pero es que invertir en Zubieta es invertir en jugadores. La Real invierte un montón de dinero; en jugadores, en jugadores que traemos de fuera, en el campo de fútbol, en la cantera, en la internacionalización. La Real es un club absolutamente inversor. Unís las conversaciones a los jugadores. Error, error. El resultado no solamente tiene que ver con futbolistas, tiene que ver con convicción, con conceptos, con talento, con tener muy claro los conceptos con los que vas a afrontar la temporada. No quiero poner ejemplos de equipos fenomenales que han jugado un año la Champions y al siguiente han bajado a Segunda. Tenemos un grupo magnífico y que cuanto más confiemos en ellos, más lejos va a llegar la Real. Si nosotros pensamos que cambiando cada año de jugadores vamos a llegar lejos, sería un error. Si nosotros pensamos que este grupo de jugadores que en cinco años ha subido dos veces a Segunda y no vamos a confiar en ellos porque no sabemos cuándo van a dar el rendimiento óptimo... Error.

Temas

Jokin Aperribay