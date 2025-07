Gorrotxategi: «No vengo a sustituir a nadie. Quiero ser Gorrotxa y nada más»

No es su primera pretemporada con el primer equipo, pero no esconde que ésta es «diferente» al resto. Jon Gorrotxategi (Eibar, 2002) regresa con más ... galones a la Real tras su magnífica temporada en el Mirandés, donde ha mejorado en mentalidad. «Vuelvo con más confianza», destaca y se muestra ambicioso: «Mi intención no es estar en el banquillo».

– Su nombre está en boca de todos. ¿Siente que la afición espera mucho de usted?

– No lo sé. No pongo mucho el ojo en esas cosas. El año ha ido muy bien, he dado un buen rendimiento en Miranda, pero no suelo escuchar mucho ruido de fuera del terreno de juego. He venido a intentar hacerme un hueco, a demostrar lo que he enseñado en el Mirandés y lo primero que quiero hacer es una buena pretemporada.

– Será consciente de que el nivel que ha mostrado ha generado mucha ilusión. Ha acaparado la atención de los realzales que han visto los partidos del Mirandés.

– No se esperaba ese 'boom' del Mirandés y eso también ha generado más expectación. He hecho un buen año y me he ganado por lo menos el derecho de estar aquí en la pretemporada y poder demostrar el nivel que he dado fuera. Quiero que vean todo lo que he aprendido y mejorado como jugador.

– ¿Siente que está ante el verano de su vida?

– Años atrás, cuando venía del filial, subir al primer equipo en pretemporada siempre ilusionaba, pero ahora es diferente. Yo me he hecho el hueco de poder estar aquí este verano. Ahora vengo de un año muy diferente. Es una buena oportunidad de demostrar y he venido con muchas ganas.

– Ha aprovechado a la perfección la oportunidad de salir de Zubieta para hacerlo bien en el Mirandés y poder volver.

– Habría firmado hasta menos. Cuando salí no pensé que podíamos hacer ese año. Fui con un poco de miedo, no sabía ni si iba a jugar. Era Segunda División, mi primer año en el fútbol profesional y no sabía cómo iban a ir las cosas. Poco a poco fui cogiendo confianza y me gané un hueco. He aprovechado la oportunidad de maravilla y eso me ha permitido estar aquí ahora y tener esta oportunidad.

– ¿En qué aspecto cree que ha mejorado en la última temporada?

– La categoría te hace sacar lo mejor de ti y en el Mirandés me han dado la confianza desde el primer día. Creo que en lo que más he mejorado es en la mentalidad. Confío en mí y creo que tengo cualidades para poder hacerlo bien. Vuelvo con más confianza.

– ¿Qué es lo que más le ha sorprendido de Segunda?

– Llegué y una semana después empezó la Liga. Nos tuvimos que adaptar muy rápido. En la primera semana de competición solo estábamos doce jugadores. Estabas casi obligado a jugar de titular y 90 minutos, por lo que la adaptación tenía que ser rápida. Lo que más me ha sorprendido son los pequeños detalles. Estar atento cada segundo, cada jugada, porque los jugadores son muy buenos. En un momento que te despistas te pueden marcar o hacer mucho daño.

– ¿Ha notado ya muchas diferencias con respecto a la pretemporada del año pasado? Ha cambiado el entrenador, algún compañero se ha marchado...

– No, Zubieta conserva ese sentimiento familiar y de cercanía que le caracteriza. Es muy parecido, aunque haya gente nueva. He estado cuatro años con este staff y eso ayuda también para la vuelta. Tenía ganas de volver. Es un sueño llegar al primer equipo, pero siempre piensas que está lejos.

– ¿Ya ha llegado?

– No sé, yo tengo la intención de hacer una buena pretemporada. Este periodo es importante para llegar bien a la temporada. Intentaré dar lo mejor de mí, mostrar lo que he mejorado este año y enseñar al míster el nivel que puedo dar.

– Regresa a un equipo sin Zubimendi. Su marcha le afecta indirectamente.

– No pienso en eso. Zubimendi es un jugador top mundial. Nunca he coincidido en el equipo con él y me habría gustado compartir el día a día. Zubimendi es casi insustituible. Ya que no está, los que estamos intentaremos dar lo mejor.

– Muchos le colocan como su sustituto.

– No vengo a ser sustituto de nadie. Vengo a ser yo mismo, a intentar ser yo como Gorrotxa y nada más. Aparte de mí, hay un montón de jugadores muy buenos en el equipo. Urko ha hecho un temporadón en el Espanyol, Turrientes también en la Sub-21... Hay gente con muchísima calidad. Cada uno tenemos que centrarnos en nosotros mismos y en entrenar bien, que es lo más importante. Es una pena que Zubimendi se haya ido, pero ahora el resto tenemos que aprovechar nuestra oportunidad.

– Querrá ser titular desde el primer día.

– Sí, no tengo intención de estar en el banquillo. Vengo a demostrar que quiero ser titular y que busco hacerme un hueco en el equipo. Luego el míster decidirá y veremos lo que pasa, pero yo tengo claro que quiero jugar.

– La posición de pivote tiene mucho peso en la Real.

– No creo que sea peso, pero es verdad que la Real siempre ha sacado muchos pivotes. Se dice que es una fábrica de hacer pivotes. Se enseña a jugar desde pequeño, no solo a los pivotes, sino a todo el mundo. Es el momento en el que se aprende a jugar a fútbol y se suelen tener muchos ejercicios de posesiones. Esa es la clave de que salgan tantos medios.

– Sí que da la sensación de que Zubieta sea una gran fábrica de pivotes.

– Yo llegué en cadetes y siempre he trabajado mucho las posesiones, técnicas colectivas, el control-pase y puede que eso haya propiciado que salgan tantos pivotes.

– Xabi Alonso, Illarramendi, Zubimendi... y ahora Jon Gorrotxategi.

– Vaya nombres... Todavía no se me puede poner al nivel de todos ellos.

– Se empieza por estar ahí.

– Sí, para mí es increíble estar ya aquí. Luego hacerse hueco con tu nombre ya es más difícil. Los que has nombrado han tenido una carrera increíble y ojalá pueda hacer, no voy a decir más, pero sí algo parecido, aunque es muy difícil.

– ¿Qué características debe tener un buen cuatro?

– Hay muchos pivotes diferentes, hay gente que tiene un perfil destructor, que igual físicamente es un animal, pero pienso que un cuatro tiene que tener una buena salida de balón. Defensivamente también tiene que ser bueno y fuerte. Tiene que meter el pie y ser agresivo hacia adelante. Igual en el choque no soy el más fuerte físicamente, pero intento molestar al rival y este año no he estado mal en los duelos.

– Lo compensará con su posicionamiento en el campo. Si está colocado en el lugar idóneo...

– Se habla mucho de lo táctico y sí que es clave también, sobre todo en esa posición, que estás en el medio. Tienes que llegar de un lado a otro, estar en esa posición donde se roban muchos balones y dar juego al equipo.

– ¿Y eso cómo se consigue? ¿Se aprende o es más intuición?

– Yo creo que es más intuición. Se intenta enseñar, pero creo que es difícil aprender algo así. Saber estar en el sitio es una cuestión más de cabeza. La experiencia también ayuda. Todavía soy joven y me quedan muchos partidos, pero creo que es más intuición que otra cosa.

– ¿En qué centrocampistas se fija?

– Siempre me he fijado en Zubimendi, pero si tengo que decir otro de fuera de la Real, reconozco que siempre me fijo en Pedri. Me parece un jugador espectacular. Lo hace todo bien.

– Pero él es de un perfil más ofensivo que usted.

– Pero suele jugar en el doble pivote. Es verdad que es más ofensivo que yo, claramente, pero todo lo que hace me parece que lo hace muy bien. Ataca muy bien y defensivamente también es muy bueno. Roba un montón de balones. Me gusta mucho.

– La Real está tratando de fichar al pivote argentino Equi Fernández. Su llegada aumentaría la competencia en su demarcación.

– No pienso en los jugadores que se hablan. La competencia siempre es buena, y si la Real se ha fijado en algún jugador, que no sé si es así, pues seguramente sea muy bueno, porque el club siempre busca lo mejor. La competencia es muy sana y al jugador también le hace sacar lo mejor de sí mismo cada día.

– Si Sergio decide jugar con un doble pivote tendría más opciones de entrar en las alineaciones.

– En principio sí. Hay muchas formaciones, en rombo también se puede jugar. En el Sanse con Sergio he jugado junto a Urko también en ese 4-4-2 en rombo. Él de pivote y yo de interior. Hay muchísimas formaciones para poder entrar, pero es verdad que el doble pivote te da más oportunidades. Hay mucha gente que puede jugar en muchos puestos y va a ser clave hacer una muy buena pretemporada.

– Usted está más habituado a jugar como pivote único en un esquema 1-4-3-3.

– Sí, pero Sergio es un entrenador que cambia mucho de formación, se puede amoldar al rival y ya se verá lo que decide, porque tampoco hemos hablado mucho de lo que quiere por ahora.

– ¿Le veremos jugar mañana en el primer amistoso del verano?

– Llevo los primeros días entrenando, físicamente me veo bien y puede que tenga algunos minutos, pero todavía no sabemos.