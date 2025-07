«Veo mucha calidad en la plantilla, la gente tiene que estar tranquila»

– Usted que conoce a Sergio del filial, ¿cómo es en el trato con el jugador? Se le ve más tranquilo que Imanol.

– Tener ... el nervio de Ima es muy difícil (ríe), pero tampoco diría que Sergio es un tío tranquilo. Es verdad que es serio e igual no habla tanto como lo hacía Alguacil durante los ejercicios, pero no le veo para nada un entrenador tranquilo. Te intenta ayudar todo el rato y si te dice algo es para que intentes hacerlo bien sin perder los nervios.

– ¿Le ha dado tiempo durante la temporada para disfrutar del Sanse?

– Les he estado siguiendo bastante y es increíble lo que han hecho. He felicitado a algunos personalmente, pero no a todos. El Sanse hace que parezca fácil. Hace cuatro años subieron, este curso otra vez y hace dos hicimos playoff para subir. No hay que quitarles mérito porque lo que han hecho es increíble.

– ¿Qué consejos les daría a los potrillos que van a debutar en Segunda?

– Que jueguen como lo hacen siempre. No tienen que jugar diferente porque hayan subido de categoría. Tienes que subir el nivel, sobre todo el ritmo, pero que sean ellos mismos, que no se vengan atrás, que no tengan miedo y que sean valientes.

– ¿Y qué se puede esperar este año del primer equipo?

– Llevo poquitos días y veo una calidad increíble en la plantilla. Hay jugadores muy buenos y no hay que preocuparse por nada. Poco a poco iremos cogiendo también la dinámica del míster y la gente tiene que estar tranquila.

– Tendrá que esperar para estrenarse en competición europea.

– No pasa nada, no pienso en eso. Son etapas, la Real ha tenido cinco años buenísimos y el curso pasado estuvo a nada de entrar también. Ahora empezamos otra etapa sin Europa e intentaremos volver.

– ¿El objetivo es ese?

– Todavía no se ha hablado de objetivos. Es pronto, pero está claro que hay mucho nivel en la plantilla.