Aperribay: «Yasuda se dedica al entretenimiento; organiza eventos»

Beñat Barreto San Sebastián Domingo, 27 de julio 2025, 07:01 Comenta Compartir

– Se incorporó tarde porque estuvo trabajando con dos marcas japonesas para que se convirtieran en patrocinador oficial. ¿Alguna novedad?

– Bueno, hemos tenido reuniones interesantes en Japón. Es verdad que tenemos un par de conversaciones, una sobre todo, una posibilidad abierta que es una cosa ya más cercana y la estamos tratando. Veremos a ver cómo avanzamos y si se puede concretar. Pero no va a haber nada a corto plazo.

– ¿Qué plazo le da?

– No sé qué decirte, no sé responderte. Pensamos que es el año para no tener prisa y para sondear bien el mercado y ver si podemos encontrar un patrocinador a largo plazo.

– Con todo lo que ha pasado con el Barcelona, que denunció impagos, es buen momento para responder qué es Yasuda...

– Es una empresa que se dedica al entretenimiento. Organiza conciertos, partidos de fútbol, muchos eventos… Y desde hace años está metido también, en cooperación con otras empresas, en el mundo de las academias de fútbol. Y en ese ámbito nosotros estamos cooperando con las academias de forma intensa.

– ¿Por qué le interesa el fútbol y la Real?

– La verdad es que tenemos un contrato que es importante con ellos. La mirada en Japón es sobre el desarrollo del fútbol y también sobre el desarrollo comercial. Y hemos tenido dos conversaciones buenas en Japón. Una interesada más en el patrocinador principal. Son contactos que nos trae Yasuda.

– Hay una parte de la afición que ha hecho repaso de los últimos patrocinadores. Algunos salieron francamente mal.

– No me había enterado, no estoy leyendo eso. Primero, en el mundo del fútbol hay muchas empresas de apuestas y nosotros hemos renunciado a ellas. Nosotros no hemos tenido muchas empresas que nos han dejado de pagar el patrocinio. Hubo el problema con el patrocinador chino, pero el patrocinador chino hasta la fecha en la que tuvo el problema, había pagado.

– ¿El resto pagaron todos?

– No me acuerdo quién comentó lo de Goodball.com, pero éste había pagado a la Real. Y Cazoo también pagó. Es decir, que tampoco hemos tenido hasta ahora nada raro. Internacionalizar es difícil y no lo digo solamente en el ámbito del fútbol, sino en el ámbito de cualquier empresa. Tú cuando acudes al mercado internacional generalmente sufres para consolidar mercados. Me parece que la internacionalización, como hemos expuesto varias veces con Ghana, Suecia, Japón… son miradas que la Real tiene que tener para ser más competitiva, para tener una mirada más amplia desde el punto de vista de la cultura, para trabajar experiencias. A mí me parece que todo eso nos enriquece.

Temas

Fútbol

Ghana

Suecia