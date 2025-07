No esconde sus ganas por empezar la pretemporada. Es uno de los nombres propios del nuevo curso de la Real. Mikel Goti (Gorliz, 2002) apura ... las últimas horas de sus vacaciones antes de volver el lunes a Zubieta como jugador del primer equipo de pleno derecho. Desde hace días que lleva ejercitándose en solitario para llegar en la mejor forma posible a los entrenamientos. Entre tanto, hace un breve parón para atender a este periódico, medio al que concede su primera entrevista como jugador de la Real. «Estoy con mucha energía», asegura.

– Arranca ya.

– Vuelta a la rutina. Tengo muchas ganas porque va a ser un año diferente, va a haber un salto de nivel y tengo ganas de empezar. Estoy con mucha energía.

– No es su primera pretemporada con los mayores, pero ésta va a ser muy diferente. La hará como jugador del primer equipo a todos los efectos.

– La primera fue nada más llegar, para conocer a la gente y ver cómo funcionaba todo. En la segunda el año pasado ya estuve más tranquilo, porque venía de un año entrenando bastantes veces con ellos, y este verano lo enfoco de una manera especial. Tengo ganas de estar arriba, de conocer mucho mejor al equipo y de seguir aprendiendo de todos ellos. Tengo que estar tranquilo y no meterme más presión de la necesaria.

– Apenas ha podido descansar tres semanas. Terminó la temporada el 22 de junio.

– Es necesario desconectar, porque luego las temporadas son largas, pero ya he tenido mi tiempo para estar de vacaciones. He disfrutado de los más cercanos y luego ya me he puesto a currar. Terminé con un poco de molestias en la espalda el curso pasado, pero ya he estado trabajando en ello con el departamento médico y con el fisio. Estoy con muchísimas ganas de empezar con el grupo.

– Con Sergio en el banquillo no se le va a hacer tan extraño dar ese salto.

– Nos conocemos muy bien. He mejorado mucho con él en estos dos años. Me ha apoyado muchísimo en el Sanse y sí me da esa tranquilidad de que nos conozcamos de antemano y sepa cómo afronta los entrenamientos. Resta incertidumbre.

– ¿Qué le ha aportado en estos dos últimos cursos?

– Sobre todo en la mejora individual, para seguir mejorando y creciendo como jugador. Ha hecho bastante hincapié en objetivos personales que tenía. Me ha hecho sentirme muy cómodo y que vaya creciendo.

– En abril renueva hasta 2028 con la idea de dar el salto al primer equipo.

– La intención sí que era dar el salto, pero desde el primer momento tenía claro que lo que quería era continuar en la Real. Desde que he llegado, todos, Eric, Olabe... me han dado mucha confianza y lo tenía claro. Estoy muy a gusto en la Real y quiero seguir en Donostia desde el primer momento.

– Viene de completar su mejor temporada. Trece goles con el Sanse, uno con el primer equipo, ascenso a Segunda...

– El año pasado se empieza la temporada con una plantilla nueva, como suele suceder la mayoría de las veces en los filiales y lo hacemos muy bien. Hemos disfrutado mucho y encima conseguimos dar ese último pasito del ascenso, que fue la recompensa de todo el año de trabajo realizado.

– Han protagonizado la mejor noticia en el club.

– Sí, así lo hemos sentido desde el primer momento. Estábamos convencidos de que nuestro sitio estaba ahí arriba, de que teníamos que pelear por estar ahí porque nos lo merecíamos y ha ido todo bien. Hay años en los que en algunos sitios las cosas van mal y en otros mejor, pero siempre se pueden sacar cosas positivas a todas las temporadas.

– Si en el verano de 2023 le piden que escriba un guion sobre cómo quiere que transcurran los siguientes años, quizás hubiera soñado algo parecido a lo que le está tocando vivir.

– Claro que lo hubiera firmado. Obviamente la primera idea sí que es esa, siempre intentas pensar en lo mejor, pero tampoco te haces ilusiones. De momento todo está yendo sobre ruedas y por eso lo único que hay que hacer es seguir trabajando y seguir creciendo para seguir teniendo buenas recompensas y resultados.

– Desde fuera da la sensación de que le gusta coger responsabilidades dentro del equipo. No teme estar bajo el foco y sentir la presión.

– Ha sido un año un poco diferente, pero no he sentido en ningún momento presión, sino ganas de jugar, que es lo que me importa. Estoy centrado en mi trabajo, en mi día a día y lo que se hable luego será fruto de lo que yo haga. Yo me enfoco en seguir trabajando y en estar a lo mío.

– ¿Cómo vivió el verano de 2023 en el que cambia Lezama por Zubieta? ¿Cómo se lo comunicó a su entorno?

– Llevaba once años allí y siempre he estado muy agradecido. En el último momento la Real me dio esa confianza que pensaba que necesitaba y así tomé la decisión de ir a la Real. Creían en mí y la llegada fue muy cómoda, me acogieron muy bien. Mi entorno familiar siempre me ha apoyado. También mis amigos. Siempre me he sentido muy cómodo con la decisión, porque mi círculo cercano siempre ha estado conmigo.

– ¿Todo el mundo lo entendió entonces? Quizás ahora sí.

– Siempre hay gente que está en desacuerdo o de acuerdo. Eso siempre hay que respetarlo y lo que importa es tu decisión, lo que tú creas y luego que la gente cercana, la familia, esté contigo siempre apoyando.

– En su casa serían del Athletic... ¿Ya se están haciendo de la Real?

– Sí, siempre hay un poco ese debate, es gracioso, pero al final todo queda aquí en Euskal Herria.

– ¿Tiene en mente cuándo se juega el derbi?

– Ni idea. De vacaciones no me he preocupado en mirarlo. Pero sí, siempre hay esas ganas del derbi como pasa con todos los que somos de aquí.

– Y ahora le toca ganarse un hueco en Primera División. El desafío es importante y será consciente de que hay muchos jugadores en el centro del campo.

– Hay mucha gente y mucho nivel y lo que tengo que hacer es trabajar duro para hacerme un hueco y también aprender de ellos, que son grandísimos jugadores. Haremos una plantilla muy competitiva.

– El playoff de ascenso a Segunda le habrá permitido ganar experiencia. Sobre todo por cómo se les complicó las cosas en los dos partidos de vuelta en Zubieta ante el Mérida y el Nàstic.

– Esos partidos han sido más complicados, los afrontas con más presión, pero también hay que saber disfrutar sufriendo en esos malos momentos. Hay que sacarles el máximo provecho y aprender de ellos. Sí nos han servido para ganar experiencia.

– ¿En qué posición le gustaría jugar? ¿En la tercera altura del centro del campo?

– Intentaré darlo todo donde el míster me ponga, pero sí que es verdad que vengo jugando desde que llegué en esa tercera altura, que es donde me siento cómodo. Pero mi prioridad es jugar y luego ya se verá, también dependiendo del dibujo que haya. Lo más importante es estar disponible para lo que pueda venir.

– Ha mostrado mucha facilidad goleadora. No le vendría mal al equipo sus goles.

– Sergio me pedía llegar al área, a zonas de remate para intentar sumar y al final te va entrando alguno y quieres más. Vas probando desde diferentes sitios, lo buscas y a veces llega. Es más fácil si lo buscas.

– No va a poder reencontrarse con Zubimendi. Es una baja muy sensible en el equipo.

– Martin es un persona magnífica, siempre que he subido me ha tratado muy bien y es un jugador top mundial. Será una baja importante, pero seguro que la podremos suplir con otra gente.