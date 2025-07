Goti: «De pequeño me gustaba hacer surf, pero si ahora me subo a una tabla...»

Goti reconoce que «siempre he estado pegado al balón» y descubre que ha crecido en «una familia muy futbolera». Ha cambiado Gorliz por Donostia, sin ... abandonar la costa, su lugar favorito. Tiene claro que «la playa es mi sitio de desconexión».

– ¿Dónde dio sus primeras patadas al balón?

– En la plaza en Gorliz, con cuatro o cinco años, iba con los amigos después de clase a jugar. Estábamos todo el día en la calle con el balón. Luego en verano estábamos todo el día jugando en la playa. Si no estaba con ellos, me ponía yo solo a jugar contra la pared. Siempre he estado pegado al balón.

– ¿Cuál fue el primer equipo en el que jugó?

– Con seis años empecé a jugar en el Gorliz, hasta los once, que es cuando me voy al Athletic.

– ¿De dónde le viene la afición por el fútbol?

– Mi familia siempre ha sido muy futbolera. Mi hermano ha jugado mucho, siempre nos hemos rodeado de este deporte.

– ¿Ha practicado algún deporte más?

– Desde hace ya tiempo solo fútbol, pero de pequeño sí que me gustaba hacer surf. Iba con mis amigos, pero eso ya lo tengo olvidado. Si me subiera ahora a una tabla...

– Igual pasea por la Zurriola y le vuelven las ganas.

– Mejor me paseo por La Concha para evitar la tentación –ríe–.

– ¿En qué futbolista se fijaba de pequeño?

– Zidane es el que más me ha gustado de siempre. Me parecía un jugador impresionante. Siempre me he fijado en él, en sus gestos, en la elegancia que tenía al jugar... Lo he tenido como referencia y me ha encantado verle en vídeos, porque era de otra época. Tenía cuatro años cuando se retira.

– ¿Siempre ha jugado en el centro del campo?

– Sí. Siempre me ha gustado jugar en esa zona de creación, de llegada. Liderar lo ofensivo. Siempre me he movido por esa zona del campo.

– ¿Cómo se ha integrado en Donostia? ¿Cómo ha llevado el cambio?

– Muy bien, voy de costa a costa. Yo soy de costa y en Donostia se vive magnífico.

– ¿Un rincón para descansar?

– Cuando estoy en Gorliz voy a la playa o al paseo. En Donostia, a Ondarreta, La Concha o la Zurriola. La playa es mi sitio de desconexión.

– ¿Un compañero del Sanse con el que haya congeniado?

– Con Peru, Balda, Dadie, Mikel Rodríguez... Gente de mi edad con la que me he llevado muy bien desde que llegué a la Real. Ahora tal vez no esté con ellos, pero seguro que seguimos manteniendo la relación personal.

– ¿Cómo va el proceso de conversión a la Real en la cuadrilla?

– Ellos son del Athletic, pero no les cuesta nada ponerse la camiseta de la Real y lucirla. No tienen ningún problema. Los amigos son los amigos y siempre van a donde tú vayas.

– Otra cosa será en el derbi...

– Eso ya se verá –ríe–.