Imanol Alguacil: una insignia de oro y brillantes fugaz El técnico oriotarra recibió el distintivo de la Real Sociedad y se lo colocó en la solapa de la americana, pero decidió retirárselo por no estar bien sujeto

Josu Álvarez San Sebastián Domingo, 18 de mayo 2025, 19:47 | Actualizado 19:58h. Comenta Compartir

A Imanol Alguacil no le ha durado mucho la insignia de oro y brillantes que le ha otorgado este domingo el presidente Jokin Aperribay entre ... los aplausos y vítores de la afición realzale. El entrenador de la Real Sociedad, que aseguró el sábado que no cree «merecer» dichos honores, no lució el distintivo durante mucho tiempo en la solapa de su americana por problemas de sujeción. Imanol se ha presentado elegante en su último partido en Anoeta, pero dispuesto a despedirse por todo lo alto con una victoria.

Para despedir al técnico oriotarra tras siete exitosas temporadas, la Real ha querido rendirle un homenaje previo al encuentro ante el Girona de la jornada 37. Sin embargo, Aperribay tuvo ciertos problemas a la hora de colocar la insignia, aunque lo logró y ambos posaron para la prensa. Imanol recibió los aplausos de la grada y respondió con lo propio para agradecer el apoyo. Poco después tuvo ciertos problemas con el distintivo, que no estaba correctamente sujeto, y prefirió retirárselo y devolvérselo al presidente para centrarse en el partido.

