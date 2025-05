Imanol: «El cariño que he recibido hoy es el trofeo más grande que me llevo»

Imanol Alguacil no podía imaginar la tarde que iba a vivir este domingo en su último partido ante la afición de la Real Sociedad. «Quería ... terminar así, feliz, pero no me esperaba esto. Siempre he dicho que he recibido un cariño enorme por la afición, y lo de hoy ha sido bonito y especial. Este es el trofeo más grande, por encima de la Copa y las clasificaciones europeas».

El entrenador oriotarra, que ha dado una vuelta al campo saludando de manera individualizada a cientos de aficionados, ha expresado que «no me merezco tanto cariño, lo de hoy ha sido espectacular, la guinda. Una persona no puede pedir nada más. Es el trofeo más grande que me llevo», ha repetido.

A la salida del túnel de vestuarios se ha encontrado con un enorme tifo con la imagen suya alzando la bufanda y gritando, como cuando celebró la Copa en la sala de prensa de La Cartuja. En ese momento, ha reconocido que «viendo eso me he acordado de las dos oportunidades que hemos perdido de no jugar una final con público. Esa ha sido mi obsesión. Más que jugar una final, lo que quería era hacerlo con nuestra afición. Nos ha faltado una final más».

Preguntado sobre su futuro, ha respondido que «le he querido tanto a la Real, que me olvidé de mi, de mi familia. Si sale algo que me apetezca, seguiré entrenando porque no estoy cansado. La cabeza me dice que me vaya lejos para olvidar de la Real, pero sé que no me voy a olvidar de ella».