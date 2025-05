Imanol: «Quería renovar, pero me voy porque no he ganado todo lo que quería ganar»

Imanol ha dado su primera rueda de prensa desde comunicar que se marcha de la Real. El técnico ha querido dar un mensaje antes de ... responder preguntas en la previa del derbi vasco ante el Athletic. «La semana pasada decidí dar la noticia de que no iba a seguir en la Real. Me voy con mucha pena porque la intención era seguir en la Real. Estoy súper contento y orgulloso de todo lo que hemos vivido estos años. Agradecer a Jokin por la paciencia y la espera, a la Real, aficionados, jugadores, staff porque no hay un motivo concreto. Era el momento. No quiero dramas aunque me vaya con pena. Quedan cinco partidos y estoy con muchas ganas de poder acabar esta temporada en Europa. Es lo que quiero en nos centremos», ha arrancado el técnico.

El entrenador verbaliza que «no me he quitado un peso de encima. Lo estoy viviendo con tranquilidad, como toda la temporada. Quería renovar, pero no a cualquier precio, seguramente ese era el motivo principal, que no he ganado todo lo que tenía que ganar. Mis sensaciones son buenas y estoy tranquilo, pero todo tiene un inicio y un final y quiero que se me recuerde así, como una persona que llegó sin hacer ruido y con ganas de trabajar», ha añadido.

El míster echó la vista atrás para contar cómo vivió ese viaje de vuelta a casa a Gasteiz y relata cómo fue tomar la decisión. «Tras perder ante el Alavés me metí a la cama tranquilo. Cuando me desperté y en el trayecto de viaje a Zubieta fue cuando llamé a Jokin. Ahí hice un click de que tenía que darle la noticia. Tenía el finde para ver las motos con la familia y lo hice sin dramas y con naturalidad. Si lo tengo decidido, para qué aguantar más», ha apostillado el técnico.

El entrenador quiso incidir en los motivos puesto que ganar, algo ya ha ganado este equipo. Esta temporada estuvo a minutos de una final, en Europa cayó como cayó y todavía se puede ir a Europa. A Imanol no le vale. «Para mí no es suficiente, no busquéis más motivos. Remitiros a lo que estoy diciendo, quería renovar. Cómo no me voy a ir con pena, estoy dejando el club de mi vida donde he estado seis años y medio como entrenador y ocho temporadas con el equipo, el trabajo en el filial, en la cantera... No es tan difícil de entender».

Imanol ha dejado claro que «no estoy cansado, mi relación con el presidente y el club es inmejorable. La relación con los jugadores es inmejorable, con el staff, encantado, con vosotros también... No hay más, a muerte a por lo que queda».

El técnico ha valorado también la apuesta por Sergio Francisco como nuevo entrenador y no cierra la puerta a volver a la Real en un futuro. «Súper contento por que sea el entrenador. Primero se lo dije a mi staff y jugadores y luego a los siguientes al staff del Sanse sin saber que iba a ser Sergio. Cuando se dio la noticia, le llamé directamente y le di la enhorabuenna. Se lo merece y el club da continuidad. Coge el equipo como lo cogí yo. Me hace sentir contento y le deseo toda la suerte del mundo. Que esté muchos años». ¿Volverá a la Real? «Siempre he sido de la Real. Está claro que no sabemos cómo es el fútbol, que cambia por desgracia. Nunca sabes. Ya veremos», ha sentenciado.