La despedida de Imanol en Anoeta ya tiene fecha y hora

Beñat Barreto San Sebastián Viernes, 2 de mayo 2025, 12:30

Imanol ya sabe cuándo se despidirá de Anoeta. El técnico dirigirá su último partido como entrenador de la Real Sociedad el domingo 18 de mayo ... a las 19.00 con la visita del Girona en el horario unificado que ha colocado LaLiga para la jornada 37. Eso sí, la fecha podría verse modificada en caso de que la Real no se esté jugando para entonces entrar o no en Europa. En caso de que no haya nada en juego, lo más probable es que el partido cambie de hora y veremos si de día.

Consulta cuándo se jugarán los encuentros de la jornada 37 de #LALIGAEASPORTS.



👉 https://t.co/srQevfslRP pic.twitter.com/4OFoFYZWuD — LALIGA (@LaLiga) May 2, 2025 Así las cosas, la Real ya conoce la hoja de ruta de aquí a final de temporada salvo la última jornada ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Este domingo recibe al Athletic en el derbi vasco (21.00 horas), el sábado 10 se enfrentará al Atlético en el Metropolitano (21.00 horas) mientras que recibirá al Celta el martes 13 a las 20.00 horas en un partido clave ante el conjunto gallego con vistas a Europa. La despedida de Imanol, por lo tanto, será el domingo 18 a las 19.00 horas salvo que el horario se vea modificado. Soto Grado dirigirá el derbi Por otro lado, la RFEF ha dado a conocer que Soto Grado, de 44 años, será el encargado de dirigir el derbi vasco del domingo (21.00 horas). El árbitro se ha cruzado con la Real 13 veces con un balance más que positivo de siete victorias, tres empates y tres derrotas. En el VAR tratando de echar una mano estará Pizarro Gómez Soto Grado ha dirigido esta temporada dos partidos a la Real Sociedad y en los dos el equipo consiguió la victoria. En la jornada 10 se impuso al Girona en Montilivi (0-1) con gol de Oyarzabal lanzándose en plancha mientras que también estuvo presente en el último partido de la primera vuelta. Los de Imanol se impusieron al Villarreal por 1-0 en Anoeta con gol de Kubo en una jugada individual.

