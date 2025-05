Imanol Alguacil: «No hay un motivo concreto, me voy con pena pero creo que es el momento»

13:18

Razones del adiós

Conseguir ir a Europa otra vez para mí no es suficiente. No busquéis motivos, quedaros con lo que os estoy haciendo. ¿Como no me voy a ir con pena? Estoy dejando el club de mi vida.... Me voy con pena y quería renovar, pero soy ambicioso y quería ganar más. Y esos son los motivos, no intentéis buscar otros motivos. No estoy cansado, la relación con Jokin y el club, con jugadores, staff es inmejorable. Entiendo que todo tiene un principio y un final