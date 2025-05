«Quiero el derbi no porque sea el último, sino porque quiero dejar al equipo en Europa»

La rueda de prensa de Imanol ha estado centrada obviamente en su decisión de no renovar, pero también ha hablado del derbi ante el Athletic, ... fundamental para entrar en Europa. «Es lo que queremos». El técnico ha reconocido que en caso de no sumar los tres puntos el sexto billete se complicaría muchísimo. «Cada vez se complica más por lo que nos jugamos. Según se vayan dando los partidos se va complicado si no sumamos de tres. Hay que ganar sí o sí y eso es lo único importante. Si es con buen juego mejor, pero sabemos cómo son los derbis porque casi siempre muy intensos, trabados y no hay muchas ocasiones. Vamos a ver cómo se deciden los partidos», ha mencionado.

Imanol ha admitido que tiene la baja de «Zubeldia, que está evolucionando bien pero todavía no ha entrenado con el grupo. Le va a quedar un tiempo. Ojalá Igor para la semana que viene». También ha desvelado que «Óskarsson apunta a no jugar más mientras que Barrenetxea y Becker están pero tienen molestias». También ha deslizado que Aguerd y Odriozola están listos tras entrenar con el grupo esta semana.

El oriotarra cree que la decisión de su adiós «no va a suponer nada a nivel emocional, el equipo no necesita eso. »Entiendo que el club tenía que dar pasos de cara al año que viene y ahora puede coincidir que ganemos todos, pero no creo que sea por mi adiós«. Enfrente estará un Athletic que sufrió un duro varapalo tras caer 0-3 ante el Manchester United en la ida de la semifinal de la Europa League.

«Lo de ayer para ellos ha sido un mazazo, pero están a un paso de la final y todavía les queda el partido de vuelta. Va pelear el pase a la final. No sé si lo harán peleando también el derbi y apostando por gente que habitualmente es más titular o haciendo algunos cambios. Lo que tengo claro es que saque el equipo que saque, van a querer ganar el derbi», ha apostillado.

El del domingo será su último derbi como entrenador de la Real. «Me gustaría que se olvidara y que no se hable de que no estaré aquí. No soy importante, lo importante es la Real. No hay que ganar porque Imanol se va y no hay más derbis, hay que ganar porque este es el siguiente partido y queremos ir a Europa. No quiero que se me tenga reconocimiento, ese cariño ya lo he tenido y me quedo con eso porque además no me merezco ni la mitad del cariño que he recibido».

Obviamente, admite que el partido ante el Athletic «siempre es especial porque soy de la Real. Quiero ganar todos los derbis y también querré que la Real gane cuando ya no esté aquí. El partido de San Mamés fue malo pero con matices, lo he visto repetido y desde entonces he mejorado mucho».