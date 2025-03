Imanol, muy contundente sobre el arbitraje: «El único penalti que ha habido no lo ha querido pitar»

Imanol Alguacil, que no acustumbra a hablar de arbitrajes, no ha tenido otra que alzar la voz ante lo que ha sufrido hoy su Real: « ... Ha sido cruel y no sé cómo explicarlo. El único penalti que es no lo ha pitado y ha pitado los que no eran». El oriotarra se ha mostrado triste por no haber podido disfrutar de otro partido: «No nos merecíamos este arbitraje ni nosotros ni el Manchester United. Me habría gustado ver un partido de tú a tú, pero el arbitraje no lo ha permitido hoy. A este nivel en Europa no es aceptable».

Además de las acciones decisivas, el entrenador de la Real ha criticado las pequeñas decisiones: «Ha sido constante, no solo en esas acciones. Desde el minuo 15, continuamente. No se ha podido competir. No se qué habría pasado, porque teníamos enfrente a un grandísimo equipo, pero queríamos competirlo de otra manera. Una derrota duele, pero once contra once felicitas al rival y no pasa nada. Esta sensación de entrar al vestuario después de pasar lo que ha pasado es un enfado más potente si cabe».

Imanol no tiene «nada que reprochar a los jugadores. Hemos competido de tú a tú. Lo del inicio es lo que queríamos hacer todo el partido. El arbitraje no nos ha dejado. Me da pena por nosotros y también por el propio Manchester United y los aficionados que han venido»

Como si no fuesen pocas las malas noticias, el entrenador de la Real ha confirmado «otra vez, la lesión de Brais, con el quinto metatarsiano. Eso es lo peor».