Un sueño vilmente arrebatado Pisoteados en Old Trafford por Benoit Bastien, la Real siempre será un club gigante aunque algunos no lo quieran

Beñat Barreto Enviado especial a Mánchester Viernes, 14 de marzo 2025, 00:09 | Actualizado 00:40h. Comenta Compartir

Un sueño vilmente arrebatado. La Real se plantó en Old Trafford con la ilusión y esta vez sí el juego necesario como para plantar cara ... al grande de Inglaterra. A ella no la trataron como tal. Fue pisoteada como un club pequeño que no es. No iban a dejar morir al United, inmerso en la oscuridad desde hace años. Benoit Bastien será recordado para siempre. La Real, un club con más de cien años de historia, nunca se va a olvidar de este árbitro francés tras el póker de negligencias perpetradas sobre el Teatro de los Sueños. Zubeldia entorpece a Hojlund, Aritz se planta ante Dorgu, que se tropieza con Aramburu a la carrera. Traoré y Gipuzkoa entera no daban crédito. Entre la rabia y la vergüenza.

Tres penaltis, una roja y un sueño hecho añicos de la manera más cruel para hacer todavía más daño a una afición harta ante tanto atropello. El escudo fue honrado por los futbolistas, pisoteado por el trencilla francés. Imagínense cómo fue la actuación que por primera vez se anuló una pena máxima sin necesidad de que se viese repetida la acción de Traoré con Dorgu. En Inglaterra, el único rincón del planeta donde el fútbol sigue siendo el fútbol que enamoró al aficionado. Manchester Utd. Onana; Mazraoui, De Ligt, Heaven; Dalot, Casemiro (Collyer, m.78), Bruno, Dorgu; Zirkzee (Eriksen, m.88), Garnacho y Hojlund. 4 - 1 Real Sociedad Remiro; Aritz (Traoré, m.80), Zubeldia (Aramburu, m.56), Aguerd, Aihen; Zubimendi, Brais, Marín (Turrientes, m.56); Kubo (Óskarsson, m.76), Oyarzabal y Becker (Barrenetxea, m.56). Goles: 0-1 min 10: Oyarzabal, de penalti, engaña a Onana. 1-1 min 15: Bruno, de penalti, iguala el choque. 2-1 min 50: Bruno, de penalti, supera a Remiro con facilidad. 3-1 min 87: Bruno cruza un remate a pase de Garnacho. 4-1 min 91: Dalot culmina el atropello.

El árbitro: Benoit Bastien, francés. Amonestó a De Ligt y Collyer en el Manchester y a Zubeldia, Marín, Zubimendi, Oyarzabal, Aritz, Barrenetxea y Aguerd en la Real. Expulsó a Aramburu.

Incidencias: Prácticamente lleno en Old Trafford. Más de 1.500 aficionados de la Real en la grada visitante. Saltó la Real a Old Trafford como si fuese un equipo gigante de Champions. A inquietar al United yendo alto y con una personalidad con balón impropia de un equipo por hacer. Es igual. Imanol no concibe otra forma de ver el fútbol. En la primera acción combinativa de verdad llegó el momento de creer. Kubo lanzó a Aritz, que puso un centro con música al desmarque de Oyarzabal. De Ligt le arrolló por detrás. Penalti claro del neerlandés a instancias del VAR. Pese a que tiene detractores, otro gol más de un jugador histórico. Onana fue a la derecha. El balón del '10' entró rasita por la izquierda. La Real se ponía por delante desafiando a la historia y a un club descomunal. Se agitó el United, pitado por su grada, para comenzar a jugar al son de Bruno, un futbolista descomunal. Garnacho amenazó con la zurda desde la frontal, Dorgu sembró el pánico con un cabezazo que rozó el palo antes de que el United impusiera el peso del escudo. Bruno se internó por dentro en un despiste de Marín, que tenía como misión seguir al portugués. Aguerd no estuvo fino, le ganaron la espalda y Zubeldia pareció arrebatarle el balón en la disputa a Hojlund. Penalti para Benoit Bastien que todavía pensaba en la acción de Oyarzabal. Bruno lo lanzó al lado de siempre y Remiro volcó al contrario. Cinco minutos de ventaja. El United empezó a dominar mediante el balón y la Real dio un paso atrás lógico dada la importancia de no ponerse por detrás. Old Trafford, pese a todo, olía el miedo al fracaso aunque Hojlund tirara fuera un centro de Zirkzee tras una mala acción de Aritz. La misma historia de siempre La segunda mitad fue un monólogo inglés después de que el United se pusiera en ventaja gracias a otro penalti en el que Aritz se plantó ante Dorgu, que es quien derriba al beasaindarra. De las acciones, la más injustificable de todas. Delante de todo el planeta fútbol. El sueño se convirtió en pesadilla puesto que, con la roja de Aramburu, la tercera con el mismo 'modus operandi' tras las vistas ante Betis y Barcelona, la Real se encaminaba hacia la eliminación ayudada por Bastien. A unos le ponen el mejor árbitro del mundo, a otros un compatriota persona non grata en Gipuzkoa. Noticias relacionadas Brais vuelve a tener dañado el quinto metatarsiano Bastien termina con el sueño del DV Arena Imanol, muy contundente sobre el arbitraje: «El único penalti que ha habido no lo ha querido pitar» El resultado terminó siendo abultadísimo porque el United se soltó con ansia de humillar todavía más al rival. Acompañados por un Bruno heroico Old Trafford por fin disfrutó de los suyos. Garnacho encontró al portugués para que éste rematara cruzado batiendo a Remiro, ejecutado justo después por Dalot tras pase de Hojlund. El envío al matadero estaba completado. La afición de la Real desplazada a Inglaterra no estaba muerta porque despidió a los suyos con grandeza. Los futbolistas subieron hasta la misma tribuna para pedir un perdón que no debían dar con varios jugadores incluso derramando lágrimas al sentirse cruelmente perjudicados. La temporada continúa pese a una nueva desilusión tremenda y si el fútbol le debe algo a la Real en Europa, no será en esta edición de la Europa League. No queda más remedio que pelear con uñas y dientes para repetir billete continental. La Real siempre será grande pese a que algunos no lo quieran.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión