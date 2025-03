Oyarzabal: «Es una eliminación muy condicionada por los tres penaltis que nos ha llegado a pitar sin que prácticamente sea ninguno» El capitán entiende que no se puede separar en analisis del encuentro sin tener en cuenta la actuación arbitral

Oyarzabal no comprende la roja.

Iker Valverde Jueves, 13 de marzo 2025, 23:30 | Actualizado 23:44h. Comenta Compartir

Mikel Oyarzabal, capitán del equipo, ha sido la voz de las primeras quejas de la Real por el arbitraje perpretado por Benoit Bastien en Old ... Trafford: «Es una eliminación obviamente condicionada, y mucho por los tres penaltis que nos ha llegado a pitar sin que prácticamente sea ninguno, y con la expulsión que en directo no me ha dado la sensación».

El eibartarra entiende que «con todo eso es mucho más difícil». La Real ha «entrado en el partido bien, nos hemos puesto por delante y hemos hecho un primer tiempo bueno». Pero todo ha cambiado tras el paso por vestuarios: «Luego, todo viene condicionado por el arbitraje. No ha sido su mejor día. Nosotros también lo podríamos haber hecho mejor, pero todo está condicionado». El capitán de la Real explica también que «le pides explicaciones (al árbitro) y a los cinco segundos te dice que todo está OK, mientras en nuestro penalti ha tardado minuto y medio en confirmarlo. Muchas veces nos ha pasado esto con equipos de caché y estamos disgustados». Más claro, agua. Sin embargo, Oyarzabal también cree que «nosotros tenemos que analizar lo nuestro, sabiendo que no era fácil. En caliente es difícil saber qué hemos hecho bien y qué mal, porque todo el mundo estamos enfocados en el árbitro. Esto te come la cabeza poco a poco. Europa se nos va y es una pena. Si queremos volver a vivir esto como los últimos cinco años sabemos lo que tenemos que hacer en Liga y Copa Está difícil, pero la ilusión no nos la va a quitar nadie. Tenemos que apretar.»

