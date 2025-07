Aperribay: «¿Igor Julio y Equi Fernández? Las conversaciones con ellos son verdad»

Jokin Aperribay se muestra «muy tranquilo» con la configuración de la plantilla de la Real Sociedad tras la marcha de Zubimendi, porque entiende que «ya ... hay jugadores para todos los puestos». No obstante, no oculta que están analizando y pensando en refuerzos, pero que sean para el «corto, el medio y el largo plazo».

El máximo dirigente realista tilda como certeras las informaciones, entre otras las de este diario, relacionadas con las negociaciones para incorporar al central brasileño del Brighton Igor Julio y al centrocampista argentino del Al-Qadisiyah saudí Ezequiel 'Equi' Fernández. «Las dos conversaciones han sido verdad y son verdad», reconoce el presidente. Ambos tienen avanzado un acuerdo personal con la Real Sociedad, quieren vestir de txuri-urdin y falta que la entidad txuri-urdin llegue a un arreglo económico con sus clubs. En el caso de Equi, los árabes piden en torno a 20 millones de euros: «Si me preguntas si va a pasar algo de aquí a poco tiempo, no, no va a pasar nada. Veremos cómo avanza la semana o las semanas. Pero las dos conversaciones son verdad, como también hay otras conversaciones por jugadores que no han salido que también son verdad», especifica el presidente de la Real.

Aperribay dice que no están pensando en «posiciones concretas», sino en una «mentalidad global» para apuntalar al equipo, pero parece evidente que quieren reforzar el equipo con un central zurdo, un mediocampista que pueda jugar de '4' e interior y un delantero centro. «Vamos a estar tranquilos en las conversaciones y ver si podemos y si decidimos incorporar», dice el empresario debarra.

Fue optimista con Zubimendi

Sobre la salida de Zubimendi y los 70 millones de euros que reportará a la Real Sociedad, lo más llamativo es esta frase: «Hasta el último minuto me quedaba alguna esperanza de que se quedase, quizás porque soy muy optimista». El presidente insiste en agradecer al pivote «su comportamiento en la Real durante estos 14 años», su «entereza» y «lo gran jugador que es». Especifica que normalmente todos los pagos se hacen a plazos como se hará éste, aunque no ha querido especificar la cifra de traspaso, aunque DV ya apuntó que se elevará a los 70 millones de euros.

El debarra se muestra grato con la decisión de Zubimendi de quedarse el año pasado pese a la astronómica oferta del Liverpool: «Su comportamiento el año pasado fue exquisito. Le pedimos que se quedase», dice. No obstante, no oculta el máximo mandatorio que «a mí me da mucha pena que se haya ido», pese a que «es algo que lo teníamos asumido ya desde el año pasado». Se trata de una cuestión de voluntades, como siempre pasa en el fútbol: «A mí me suele gustar hacer una pregunta al jugador, independientemente de hablar antes de dinero o no: '¿Qué es que lo que quieres hacer?'. Martín pensaba que había llegado su momento de salir y no hay más».

Optimista con Kubo

Para que se registren las salidas de otros futbolistas como Sadiq, Carlos Fernández u Odriozola hay que esperar, porque nada se ha concretado: «Tenemos que estar tranquilos. Ya veremos cómo reforzamos la parte de adelante y si lo hacemos finalmente. Pero no sentimos una presión porque salga ni uno ni los dos», dice el presidente. Tampoco sabe cuál será su destino: «Veremos. A ver, son dos jugadores que no han tenido suerte en la Real. Sadiq el año pasado en la segunda vuelta metió seis goles en la Valencia entre la Copa y la Liga».

Por su parte, el 'realzale' también vive con el corazón en un puño por saber qué sucederá con Take Kubo, que ha cambiado de agente este verano. Aperribay no quiere ni oír hablar de ofertas ni de un posible traspaso: «Ni la queríamos por Martín, ni la queremos por Take ni por ningún jugador de los que tenemos en mente. Los clubes que suelen venir a la Real lo hacen muy al final, cuando ya dan un paso muy serio para que haya un traspaso». En esta cuestión, Aperribay se muestra asimismo «tranquilo»: «Ojalá Take esté aquí el próximo año. Y si me preguntas qué va a pasar, creo que va a estar aquí el próximo año», agrega.

Buscan patrocionador para la camiseta y el estadio

El pasado viernes, la Real sorprendió a todos cuandio informó de que la marca Yasuda ya no figurará en la camiseta. Así lo explica Aperribay: «Ya lo veníamos hablando con Yasuda desde el final del año pasado. Y al principio de la temporada cuando íbamos a presentar la camiseta, le contamos la historia que teníamos ya acordada desde hace tres o cuatro meses con ellos. Nos vamos a centrar en las academias y en otros aspectos y les pedimos dejar la camiseta libre».

Queda libre para que llegue otro patrocinador, claro está, aunque la Real no ha tenido suerte con ellos en los últimos años: «Hay conversaciones abiertas», reconoce el presidente. «Vamos a ver si de las conversaciones abiertas sale alguna en concreto y sale alguna que pueda estar en la camiseta el próximo año», remata. El presidente reconoce asimismo que «hay conversaciones» para rebautizar el Estadio de Anoeta, denominado Reale Arena durante los últimos seis años hasta el pasado 30 de junio.

No opina sobre el destino de Imanol

Por último, Aperribay juzga así el fichaje de Imanol Alguacil por el Al-Shabab saudí: «Creo que Imanol habrá tenido muchas opciones de tomar una decisión. El fútbol saudí es muy pujante en este momento. Hay jugadores muy importantes y hay entrenadores muy importantes en el fútbol saudí. No lo conozco con detalle. No conozco la organización, los medios ni los campos y no puedo opinar. Pero estoy seguro de que Imanol ha tomado la mejor decisión que pensaba. Y lo que deseo es que le vaya fenomenal».