El Al-Shabab hace oficial la incorporación de Imanol Alguacil: «He llegado para despertar al león que todos temen»

Imanol Alguacil es oficialmente entrenador del Al-Shabab para las siguientes dos temporadas. Lo que era un secreto a voces desde que se le vio ... negociando en Arabia Saudí junto a su agente Juan Ugarte, lo ha hecho oficial en conjunto de Riad este jueves mediante un vídeo en sus redes sociales.

«He llegado al León, para despertar al león que todos temen. La ausencia del león permitió al resto poder soñar, pero el tiempo de jugar se terminó. Yo soy Imanol Alguacil y he venido a resurgir el rugido de los leones. Yallah Shabab», dice el oriotarra en el vídeo de presentación, acompañado de imágenes suyas con la bandera de su nuevo club.

من "سان سباستيان" الى الرياض..

ألغواسيل مديراً فنيًا لليوث 🦁🤍 pic.twitter.com/LIQli9M1pD — نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC) July 3, 2025

El anuncio ha tenido un gran impacto en el país árabe y en poco más de 20 minutos la publicación ya superaba las 150.000 interacciones en 'X'.

Numerosas ofertas

Imanol Alguacil se decantó por la oferta más mareante en lo económico de todas las que tenía. Una vez rechazada la oferta de renovación de la Real Sociedad, el Oporto fue una posibilidad y su llegada al Sevilla estuvo muy cerca, pero la oportunidad de alejarse lo máximo posible del foco y los millones saudíes le hicieron decantarse por el Al-Shabab.

El oriotarra se ha querido rodear de gente conocida para completar su primera experiencia profesional en los banquillos fuera de la Real. Se lleva por ello a Arkaitz Lakanbra, exsecretario técnico armero, a Ibon Peñagarikano, analista de la Real Sociedad, y a Mikel Saizar, entrenador de porteros y a su hijo Ander Zurutuza, que será asistente del preparador físico.

«Estoy muy ilusionado»

«Estoy muy contento y muy ilusionado. Se que vengo a un club histórico y la bienvenida ha sido inmejorable», ha expresado Imanol para los medios oficiales de su nuevo club. El oriotarra admite haber «recibido mucho cariño» y cuenta que «en vosotros veo mucha ilusión».

«Lo primero, como sabéis, he anticipado la llegada por conocer mejor vuiestra ciudad y vuestro club y ponerme a trabajar», manifesta el exentrenador de la Real, siempre fiel al trabajo. Como no podía ser de otra manera, Imanol quiere «construir un equipo competitivo» y se aventura «por qué no a dentro de un par de años ser ese Al-Shabab que hace no mucho ganó cosas importantes».