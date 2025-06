Los 'Leones blancos', un histórico del fútbol saudí: así es el nuevo equipo de Imanol

El fútbol saudí comenzó a entrar en nuestras vidas en 2023 cuando el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita se hizo con el control ... mayoritario de los cuatro clubes más importantes del país —Al-Ahli, Al-Ittihad, Al-Hilal y Al-Nassr— e impulsó la contratación de estrellas internacionales para incrementar la relevancia de la competición. Cristiano Ronaldo, Matheus Pereira, Krychowiak o David Ospina fueron los primeros nombres importantes en recalar allí, pero al año siguiente llegaron también Neymar, Malcom, Ruben Neves, Mitrovic, Milonkovic-Savic, Fabinho, Marez, Mané, Fofana, Laporte, Benzema, Bono, Kesié, Lodi o Gabri Veiga, convirtiendo a la Saudi Pro League en algo más que una liga exótica.

El Al-Shabab es uno de esos 18 clubes que disputan la máxima competición saudí, pero no está apadrinado por el Fondo de Inversión Pública del país, uno de los fondos soberanos más grandes del mundo, con activos totales estimados en 925 mil millones de dólares y que controla entre otros el Newcastle United de Alexander Isak.

El próximo equipo de Imanol Alguacil, no obstante, es un histórico del fútbol del país. Fundado en 1947 bajo el nombre de Shabab Al Riyadh, fue el primer club de la ciudad de Riad y no adquirió su actual denominación de Al-Shabab Club (El Club Juvenil) hasta veinte años después.

Seis títulos de liga

Conocidos como los 'Leones blancos', de sus entrañas nació su gran rival, el Al-Hilal, la entidad más laureada hoy en Arabia Saudí. Disputa sus partidos en el Al-Shabab Stadium, con capacidad para 15.000 espectadores, y en su palmarés cuenta con seis títulos de liga (1991, 1992, 1993, 2004, 2006 y 2012), una Recopa asiática (2001), una Supercopa de Arabia (2012) y tres copas del país (2008, 2009 y 2014), aunque su último título llegó en 2015 con la consecución de la modesta Copa Federación.

El Al-Shabab acaba de finalizar la Saudi Pro League en sexta posición, a 23 puntos del campeón Al-Ittihad y no disputará por lo tanto ninguna competición continental la próxima temporada.

Al no pertenecer al Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita, su capacidad de maniobra en el mercado está más limitada, siendo sus jugadores más mediáticos el belga Yannick Carrasco, que brilló en su paso por el Atlético de Madrid y el portugués Daniel Podence que fue reclutado desde el Wolverhampton.

En sus filas han militado jugadores como el argentino Ever Banega o el nigeriano Yekini y por su banquillo han pasado figuras como Luiz Felipe Scolari (1984/85), los exporteros Nery Alberto Pumpido (2008) y Michel Preud'homme (2011-2013) o los técnicos españoles Luis García Plaza (2019/20), Carlos Inarejos (2021) y Vicente Moreno (2022/23) o el actual Fatih Terim, histórico técnico turco del Galatasaray que firmó por cinco meses a cambio de 1,6 millones de dólares y al que le dará el relevo Imanol.

Ciudad caótica y casi 50º

El oriotarra cambiará Donostia por Riad. Una ciudad de algo menos de 200.000 habitantes por otra de más de siete millones. Cambiará la humedad de La Concha por el clima desértico que entre mayo y septiembre depara temperaturas entre 45 y 50 grados. El 64% de sus habitantes son sauditas, siendo indios (14%) y pakistaníes (12%) las poblaciones minoritarias más grandes de una ciudad un tanto caótica y con graves problemas de tráfico.

No obstante, seguramente Imanol no viva en la ciudad sino en los denominados condominios, urbanizaciones privadas con seguridad privada en las que sus habitantes pueden encontrar todos los servicios necesarios para desarrollar su vida, desde supermercados a colegios o guarderías, pasando por cafeterías y bancos. Allí residen prácticamente todos los futbolistas, así como los miembros de los staff técnicos que suavizan de esta forma el impacto cultural que supone vivir en un país fuertemente marcado por la religión musulmana y sus prohibiciones, muchas de las cuales no afectan a estos condominios.