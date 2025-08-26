Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Mathew Ryan, a su llegada a Donostia hace cuatro años Michelena

El exrealista Maty Ryan vuelve a LaLiga: «Tengo mucha hambre de éxito»

El portero australiano de 33 años fichará por el Levante para esta temporada con opción a otra

Ángel López

Ángel López

San Sebastián

Martes, 26 de agosto 2025, 16:55

Pasó por la Real Sociedad sin pena ni gloria, pero su exhibición en un partido en Balaídos, con seis paradas antológicas, se sigue recordando en los corrillos txuri-urdin. Mathew Ryan, a sus 33 años, vuelve a LaLiga de la mano del recién ascendido Levante, en el que milita otro exrealista como Jon Ander Olasagasti. El meta 'aussie' recala en el cuadro granota porque la presente «es una temporada me hace mucha ilusión» tras el «éxito» que supuso el ascenso.

Nueve encuentros oficiales -tres de Liga, tres de Copa y tres de Europa League- disputó Ryan en la Real Sociedad en esa campaña 2021/22 en la que quiso competir con Álex Remiro por el puesto. 14 goles encajados, tres encuentros con la portería a cero y un balance de cinco victorias, un empate y tres derrotas fue su bagaje. «Se requiere de mucha paciencia en este mercado. Tengo muchas ganas de estar aquí. Estoy muy contento de encontrar un proyecto como éste después de un tiempo de estar sin equipo». Y es que el portero 'socceroo' se quedó libre tras terminar contrato con el RC Lens. Tras la Real, militó en el Copenhague, AZ Alkmaar, Roma y RC Lens. Cuatro equipos de cuatro países diferentes. Sólo jugó con asiduidad en el conjunto de los Países Bajos.

«Gracias por la bienvenida, os vamos a necesitar, tengo muchas ganas de veros en el estadio e intentar ganar el mayor número de partidos posible», es el mensaje que, antes de ser oficial su fichaje, lanza a la afición de un Levante que ha perdido sus dos primeros partidos, 2-1 contra el Alavés y 2-3 ante el Barcelona.

«Estoy muy contento de encontrar un proyecto como éste después de un tiempo de estar sin equipo»

Ryan no era la primera opción para reforzar la portería de un Levante que también negoció por Dimitrievski del Valencia y Diego Conde del Villarreal. En los dos primeros partidos, el elegido para la portería mediterránea fue Pablo Cuñat: «El reto más importante es conseguir la permanencia y por lo visto estos partidos, tenemos muchas posibilidades y yo estoy aquí para ayudar a conseguirlo», dice Ryan.

Ryan tiene 33 años y un extenso currículum que incluye etapas en el Valencia y la Real Sociedad: «Tengo mucha experiencia que puedo compartir con mis compañeros para crear un medioambiente de éxito. Tengo mucha hambre de éxito y ganas de empezar», ha dicho a su llegada a Valencia.

