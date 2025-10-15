El exfutbolista que recomienda al FC Barcelona fichar a Mikel Oyarzabal: «Es el complemento modesto y funcional para Lamine Yamal» Julien Escudé, miembro de la dirección deportiva del Sevilla, considera que las cualidades del jugador de la Real Sociedad encajarían con Raphinha y Yamal

El alto nivel que está ofreciendo Mikel Oyarzabal (Eibar, 28 años) esta temporada, especialmente durante sus actuaciones con la selección española, está colocando al delantero de la Real Sociedad en el foco mediático. Tras sus goles con España y las buenas palabras que le dedica Luis de la Fuente en cuanto le preguntan por el futbolista donostiarra, le están poniendo en el centro de la actualidad deportiva hasta el punto de sonar como refuerzo para otros clubes. Su buen hacer está avalado por unas estadísticas que esta temporada se codean nada menos que con las de Haaland, Mbappé o Depay.

El primero en lanzar esta idea ha sido el exfutbolista Julien Escudé, quien ve en Oyarzabal el delantero ideal para el F.C. Barcelona. El francés, ahora en la estructura de la dirección deportiva del Sevilla, ve en el jugador eibarrés el complemento perfecto para Lamine Yamal. Así, sugiere que, dada la dificultad de fichar a un «top mundial» como Haaland sin comprometer las cuentas del club, señala que «quizá no hace falta un top mundial», y apunta a Oyarzabal como esa alternativa «más modesta pero funcional».

El exdefensa, que militó en el Ajax y el Sevilla entre otros equipos, argumentó durante un programa en Radio Marca que Mikel Oyarzabal encajaría en el perfil colectivo del Barça debido a sus cualidades técnicas y su conocimiento de La Liga. Escudé describió al futbolista de la Real Sociedad como alguien «muy efectivo», «muy colectivo» y «muy técnico». Además, resaltó que Oyarzabal «tiene buen juego de cabeza, juego de espalda, es muy listo e inteligente.. con dos bandas muy potentes, podría encajar», características que podrían complementarse con extremos potentes y verticales como Lamine Yamal o Raphinha. También recomendó el fichaje del jugador del Athletic de Bilbao Nico Williams para completar el tridente de ataque.

Los comentarios a estas declaraciones compartidas en las redes sociales dejan ver cuál es la respuesta de la afición txuri-urdin y cuál creen que sería la reacción del capitán de la Real. «Se ve que sabes de fútbol pero no sale de la Real porque es el 'boss' allí», resume uno de los comentarios. «Mikel es de la Real, dejadle en pas», añade otro.

Mikel Oyarzabal, estrella mundial

La propuesta de Escudé llega en un momento de gran relevancia para Mikel Oyarzabal, quien se ha consolidado aún más en los últimos meses como una pieza clave en la selección española. El eibartarra debutó con la Real Sociedad en 2015 y desde entonces se ha negado a moverse de su club pese a recibir ofertas prácticamente temporada sí y otra también.

A nivel internacional, Oyarzabal ya forma parte de una selección histórica, más aún al lograr el gol de la victoria en la final de la Eurocopa 2024 contra Inglaterra. Este tanto, anotado en el minuto 86', aseguró el cuarto campeonato de Europa para España. Pero su trayectoria como internacional va más allá e incluye ser campeón de la Eurocopa Sub-21 en 2019 y medallista de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

En noviembre de 2024, Oyarzabal rompió un récord que databa de 1981, superando a Satrustegui al convertirse en el jugador de la Real Sociedad con más goles en un año natural con la Selección. Tras recuperarse de una lesión grave de ligamento, demostró su olfato goleador y su capacidad para ser importante en los esquemas de Luis de la Fuente, ya sea como titular o como revulsivo. En la temporada actual 2025/2026, el delantero acumula 3 goles y 3 asistencias en 4 partidos de la Clasificación para el Mundial. En total, Oyarzabal suma 49 partidos y 19 goles con la selección absoluta.

Sus cifras este año 2025 con España le hacen codearse con estrellas con más cartel y fama. Su producción goleadora este año con la seleccion está por encima de la de Kylian Mbappé con Francia y cerca de Erling Haaland, que suma 15 goles con Noruega. Los goles de Oyarzabal superan los 9 de Mbappé y de Depay.

El seleccionador nacional, Luis de la Fuente, ha sido uno de los principales defensores y valedores de Oyarzabal. Tras la victoria 2-0 de España frente a Georgia en Elche, donde Oyarzabal anotó el segundo gol, De la Fuente no escatimó en elogios, describiéndolo como «un futbolista muy completo» y que «hace todo bien si juega en punta o si juega de delantero».