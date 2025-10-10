Las flores de De la Fuente a Oyarzabal: «Es un jugador que desempeña la función de líder con total autoridad»

A. Algaba Viernes, 10 de octubre 2025, 14:55 | Actualizado 15:09h. Comenta Compartir

Mikel Oyarzabal se ha convertido en el líder de la Real Sociedad y en uno de los principales referentes de la selección española de fútbol. Así lo reconoce también el propio seleccionador Luis de la Fuente, quien ve al realista como uno de los líderes del combinado. «Por su madurez, ejerce ese papel con total autoridad», ha destacado el riojano en la rueda de prensa previa al partido de clasificación para el Mundial 2026 que mañana disputa España ante Georgia.

Ante las ausencias de jugadores de peso como Rodri, Carvajal o Morata, y también de los desequilibrantes Lamine Yamal o Nico Williams, el seleccionador no ha dudado en dar el nombre de Mikel Oyarzabal como uno de los actuales líderes de la selección. «Aquí no hay egos y los jugadores aceptan los roles de forma natural», ha destacado. En esa lista de jugadores referentes ante las ausencias se encuentra también otro que vistió la camiseta de la Real, Mikel Merino. Dos jugadores, por tanto, en los que De la Fuente ya ha advertido esa «madurez» que les hace ser referentes de la actual selección líder del ránking FIFA.

Merino pide «no poner caritas» si no se juega

Precisamente el mediocentro navarro ha sido otro de los que ha pasado por sala de prensa en la previa del duelo de mañana y ha hecho gala de esa madurez a la hora de responder a una de las preguntas en las que se le cuestionaba sobre su competencia con Fabián Ruiz. «Siempre es algo complejo el tema de ser titular o suplente. El nivel que hay es altísimo. El rol que me tocó a mi en la Eurocopa era salir con la mejor cara en ese rol que te ha tocado. Es cosa de cada uno. Poner caritas si no juegas es lo peor que puedes hacer para el equipo y para ti».

Un claro mensaje de uno de los líderes de la selección para evitar algunas actitudes de jugadores que salen con mala cara del terreno de juego cuando son sustituidos o a los que no les hace gracia quedarse en el banquillo sin jugar.