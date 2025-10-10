Kubo no juega con Japón tras no entrenar durante toda la semana

Take Kubo es uno de los internacionales de la Real Sociedad que más kilómetros hace cuado viaja con Japón. El nipón en cada parón de ... selecciones tiene que cruzar el charco para ponerse la camiseta de su país, y esta vez también ha repetido presencia pese a estar dolorido del esguince de tobillo que se produjo con la propia Japón. Kubo fue suplente ante el Rayo y salió en la segunda mitad, pero como informan en el país asiático sigue con ciertas molestias.

El realista no ha participado este viernes en el amistoso de Japón ante Paraguay que ha terminado con 2-2 y que sirve para preparar el Mundial del 2026. Según fuentes niponas, el txuri-urdin no se ha entrenado con el grupo durante toda la semana para cuidarse de su tobillo y su presencia estaba prácticamente descartada para este primer encuentro. Cabe recordar que Kubo cayó lesionado con la propia Japón ante México en el anterior parón de selecciones y que tuvo que regresar a casa con dolores en el tobillo.

Ahora queda por saber si Kubo puede tener minutos en el segundo compromiso, esta vez ante Brasil el próximo martes. El partido también es amistoso. El debate reside en si Kubo tenía que haber ido o no con su país puesto que otros compañeros de profesión de la Liga que también estaban tocados físicamente se han quedado en casa por precaución. El choque ante Brasil es a las 12:30 horas del martes, por lo que no debería estar entrenándose con la Real antes del jueves por el largo viaje que tiene que hacer para regresar de Tokio, lugar del segundo compromiso. Así las cosas, el realista tan solo tendrá un par de entrenamientos con sus compañeros para preparar el trascendental encuentro ante el Celta del domingo 19.