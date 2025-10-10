Kubo no juega con Japón tras no entrenar durante toda la semana
El realista no ha participado en el empate ante Paraguay, amistoso preparatorio para el Mundial (2-2)
San Sebastián
Viernes, 10 de octubre 2025, 15:07
Take Kubo es uno de los internacionales de la Real Sociedad que más kilómetros hace cuado viaja con Japón. El nipón en cada parón de ... selecciones tiene que cruzar el charco para ponerse la camiseta de su país, y esta vez también ha repetido presencia pese a estar dolorido del esguince de tobillo que se produjo con la propia Japón. Kubo fue suplente ante el Rayo y salió en la segunda mitad, pero como informan en el país asiático sigue con ciertas molestias.
El realista no ha participado este viernes en el amistoso de Japón ante Paraguay que ha terminado con 2-2 y que sirve para preparar el Mundial del 2026. Según fuentes niponas, el txuri-urdin no se ha entrenado con el grupo durante toda la semana para cuidarse de su tobillo y su presencia estaba prácticamente descartada para este primer encuentro. Cabe recordar que Kubo cayó lesionado con la propia Japón ante México en el anterior parón de selecciones y que tuvo que regresar a casa con dolores en el tobillo.
Ahora queda por saber si Kubo puede tener minutos en el segundo compromiso, esta vez ante Brasil el próximo martes. El partido también es amistoso. El debate reside en si Kubo tenía que haber ido o no con su país puesto que otros compañeros de profesión de la Liga que también estaban tocados físicamente se han quedado en casa por precaución. El choque ante Brasil es a las 12:30 horas del martes, por lo que no debería estar entrenándose con la Real antes del jueves por el largo viaje que tiene que hacer para regresar de Tokio, lugar del segundo compromiso. Así las cosas, el realista tan solo tendrá un par de entrenamientos con sus compañeros para preparar el trascendental encuentro ante el Celta del domingo 19.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión