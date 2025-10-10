Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Kubo en un anterior partido con su selección ante México EFE
Internacionales

Kubo no juega con Japón tras no entrenar durante toda la semana

El realista no ha participado en el empate ante Paraguay, amistoso preparatorio para el Mundial (2-2)

Beñat Barreto

Beñat Barreto

San Sebastián

Viernes, 10 de octubre 2025, 15:07

Comenta

Take Kubo es uno de los internacionales de la Real Sociedad que más kilómetros hace cuado viaja con Japón. El nipón en cada parón de ... selecciones tiene que cruzar el charco para ponerse la camiseta de su país, y esta vez también ha repetido presencia pese a estar dolorido del esguince de tobillo que se produjo con la propia Japón. Kubo fue suplente ante el Rayo y salió en la segunda mitad, pero como informan en el país asiático sigue con ciertas molestias.

