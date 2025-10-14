Oyarzabal, titular, 90 minutos y otro gol

Mikel Oyarzabal volvió a ser titular en la victoria de España sobre Bulgaria (4-0), este martes en el José Zorrilla de Valladolid. El doblete ... de Mikel Merino, un autogol de los búlgaros y un penalti transformado por el realista zanjaron un partido sin historia que deja al equipo de Luis de la Fuente a un paso del Mundial. El triunfo de Turquía sobre Georgia en el otro partido del grupo (4-1) aplaza la clasificacíon matemática.

El que fuera 'estadio de la pulmonía' y hoy es un campo acogedor fue escenario de otra de esas actuaciones del eibartarra que dejan rascándose la cabeza al aficionado de la Real. Y no solo porque Luis de la Fuente le recetara 90 minutos al completo sin darle ningún descanso pese a tener el partido solventado y la clasificación para el Mundial más que encarrilada, con Yamine Yamal, Nico Williams, Ferrán, Dani Olmo y compañía en casa.

Tras su gol a Georgia de falta directa, suerte futbolística por completo ajena al vocabulario blanquiazul, Oyarzabal volvió a ejercer de nuevo con una naturalidad pasmosa de líder de un equipo que aspira a todo en las grandes citas, mientras al realismo no le llega la camisa al cuerpo ante la perspectiva del partido del domingo en Vigo contra el Celta. Y volvió a marcar. Fue su tercer gol en los últimos cuatro partidos. Esta vez anotó de penalti en el minuto 93 y sus cifras con la selección empiezan a ser de mucho cuidado.

El delantero blanquiazul se situó de salida en el perfil derecho del ataque, con Samu, el nueve del Oporto, en punta y Baena al otro lado del campo. Al capitán de la Real le cubrieron las espaldas viejos conocidos, Zubimendi y Merino en el centro del campo y Le Normand en el eje de la zaga. Jugó todo el partido, que por lo menos fue en Valladolid, con un viaje corto de vuelta a casa.

Oyarzabal volvía a ser titular, como siempre desde que en la ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones ante Países Bajos, en marzo, vio el inicio del partido desde el banquillo del mítico De Kuip en Rotterdam. En los seis siguientes partidos siguientes firmó cinco goles y cuatro asistencias así que ante Bulgaria este martes salió de titular por séptimo partido consecutivo. Y volvió a marcar. El seleccionador, Luis de la Fuente, nunca ahorra elogios cuando se refiere al capitán de la Real. No en vano, es el máximo goleador del equipo en su etapa al frente del banquillo, con 13 goles. Con su trallazo ante Georgia, Oyarzabal superó Isidro Lángara como máximo goleador guipuzcoano de la selección, con 18 tantos por 17 del andoaindarra. Ya suma 19.

Los locales se presentaban en Valladolid después de 28 partidos oficiales sin perder (cifra que iguala el récord del equipo de Del Bosque) y Bulgaria, con tres victorias en 26 encuentros, así que el equipo de los sucesores de Hristo Stoichkov, ni color con aquel equipo salvaje de 1994, parecía una víctima propiciatoria para que Oyarzabal siguiera engordando sus números con la selección, donde su efectividad no está en cuestión y lo volvió a confirmar.

Su presencia en el juego de ataque fue constante. Bulgaría se afanaba en cerrar espacios y no fue hasta el minuto 26, gracias a un pase atrás de Pedri, cuando Oyarzabal tuvo su primera ocasión clara. Le pegó mordido al balón, que acabó mansamente en las manos del portero búlgaro. Siete minutos después, en el 33, se le fue alto un derechazo que bien pudo abrir el marcador, tarea de la que se encargó Mikel Merino a renglón seguido, en el 35. El navarro repitió al inicio del segundo tiempo para poner el 2-0 con su décimo gol con la selección, con lo que se confirma como segundo mejor realizador de la era De la Fuente tras Oyarzabal. El navarro provocó un penalti en el 90

Agotados los cambios y abocado a disputar los 90 minutos, volvió a tener una ocasión de gol en el minuto 79, pero su remate, en posición muy forzada a centro de Yeremi Pino. De la Fuente sí dio minutos descanso a Samu (Oporto), Zubimendi (Arsenal), Pedri (Barcelona), Baena y Le Normand (Atlético), todos ellos de clubes poderosos.

Hubo tiempo para que Oyarzabal diera incluso un pequeño susto, cuando en un lance fortuito quedó tendido en el suelo quejándose ostensiblemente del tobillo. Aparentemente, el incidente no pasó a mayores y el eibartarra terminó el partido. De hecho, cuando el reloj marcaba el minuto 90, Mikel Merino provocó uno de esos penaltis del fútbol moderno y nadie discutió que Oyarzabal cogiera el balón. Lo situó en el punto fatídico y transformó con facilidad para el 4-0 final.