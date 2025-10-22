El escudo de la Real Sociedad ya brilla de noche en la fachada norte de Anoeta

J. F. San Sebastián Miércoles, 22 de octubre 2025, 18:54 Comenta Compartir

La Real Sociedad cumplió hace unos días un deseo largamente esperado por sus aficionados, coronar el remodelado estadio de Anoeta con el escudo del club. Tras una sencilla operación con una grúa, en pocas horas quedó instalado el emblema txuri-urdin presidiendo la fachada que da hacia la Avenida de Madrid de San Sebastián, bien visible para todo el que se acerca al campo de fútbol.

Pocos días después se produjo otro pequeño hito, como es el de su iluminación nocturna. Así, durante el fin de semana, al anochecer, se pudo ver cómo luce el gran escudo sobre la lona azul que rodea al estadio donostiarra. Los curiosos pudieron contemplar la nueva imagen y fotografiarla para el recuerdo.

Este escudo, que algunos vecinos y aficionados txuri-urdin han considerado que se ve un poco pequeño sobre la fachada, cuenta con iluminación propia, por lo que no necesita ser alumbrado con otras fuentes externas o focos exteriores.

Zona de Anoeta en obras

El distintivo fue instalado en el exterior de la fachada norte el pasado jueves, una instalación muy simbólica que se produce semanas después de que se eliminaran los rótulos de la compañía de seguros que dio nombre a Anoeta durante los últimos seis años (Reale), dejando la cubierta azul de ETFE sin ningún letrero ni distintivo hasta ahora. Debajo del escudo realista aún se ve el soporte que acogerá un eventual futuro patrocinador del estadio.

Mientras Anoeta luce por fin su insignia con orgullo y luz propia, los responsables del club y de marketing continúan trabajando para que otra compañía pueda rebautizar el coliseo donostiarra a cambio de los ingresos relevantes que suponen los llamados 'naming rights'. De momento, un pequeño adorno que alivia las vistas en una zona en la que las obras son una constante desde que se ampliara el propio estadio y comenzaran las obras para la ampliación también de la estación del Topo.

También son recurrentes las quejas de los vecinos por el estado que lucen los alrededores del estadio y por la propia fachada, tal y como se publicaba este miércoles en la sección Sirimiri: «Ahora que están arreglando los alrededores del campo de Anoeta, ¿no sería posible que adecentaran la fachada del estadio? Es muy fea, de hormigón que se viejo, y cuando llueve más todavía. Todo es antiguo en el estadio, hasta las mismas escaleras de acceso son feas. ¿No se podrían pintar?».