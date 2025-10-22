Sirimiri: La ciudad se prepara para la Navidad

Playa de vías

Comenta José Miguel Mitxelena: «Después de ver las maquetas en el antiguo edificio de bomberos y la información disponible para la encuesta, ... he pensado: 'Otra macro obra de nuestras instituciones'. Aparte de que se debería haber tenido en cuenta a los vecinos, se plantea una actuación que además de las viviendas remodela las actuales zonas verdes (parque de Araba, Menchu Gal) sin necesidad. Sí es razonable dar continuidad a la calle Autonomía hasta llegar a Morlans y construir algún equipamiento de servicio en la zona central, pero en todo caso no esa macro obra que parece pensada para beneficio de las constructoras».

Perros en la playa

Opina Jesús Delgado: «No sé cuál es para mí más incongruente de las dos noticias, si que en virtud 'de la compatibilidad de la convivencia ciudadana', las 17.000 mascotas, mayoritariamente perros (cocodrilos, marsupiales, osos hormigueros y otras especies no considero) censados en San Sebastián depositen sus necesidades y detritus en las playas durante tan habitual horario de verano, con el riesgo que supone para los no tan madrugadores y familias en general el hecho de que convivamos con tales necesidades (sólidas y líquidas) que sin duda soportaremos, por mucho que al finalizar el horario de convivencia animal se limpien 'minuciosa y específicamente' las playas de gérmenes, o prohibir a los fumadores echar su insoportable humo a la atmósfera en los arenales, máxime siendo que los desperdicios sólidos de esta nociva actividad pudieran ser eliminados sin duda por los mismos servicios de limpieza que los de las mascotas».

Bidegorri cortado

Señala Itziar Galdos: «Hace un par de semanas que el bidegorri de La Concha vuelve a estar cortado parcialmente para las ciclistas. Una vez más, las que vamos en bici nos encontramos con el mismo absurdo: o avanzas empujando la bicicleta como si fueras de paseo, o te arriesgas a circular por la carretera. Pero cuidado si eliges la segunda opción, no faltarán los conductores que se creen guardias de tráfico y te piten indignados para mandarte al bidegorri… Ese mismo que está cerrado, por si alguien no se ha enterado. Para rematar, los municipales te multan si intentas pasar por el tramo cortado. ¿En qué quedamos entonces? Se nos exige usar el bidegorri, pero se nos impide hacerlo. Y cuando buscamos una alternativa legal, se nos insulta desde los coches. Una vez más, queda claro que en esta ciudad ir en bici es una carrera de obstáculos».

Cocina vasca

Martín advierte: «Mucho inaugurar el GOe pero lo que está pasando en Donostia es que cada día hay menos cocina vasca y más asiática por todas partes, india, turca y comida basura por doquier. Con el aumento del turismo los pocos sitios de comida autóctona que nos quedan están a precios desorbitados. Somos muchos los que no podemos permitirnos estrellas Michelin, además no son para ir muy a menudo, pero tampoco podemos pagar cien euros por comer lo que llamamos comida casera tradicional vasca. Y les aseguro que se echa de menos ésta, que somos muchos los que no disfrutamos con las comidas asiáticas y las hamburguesas o el kebab».

Fachada de Anoeta

Comenta J. P.: «Ahora que están arreglando los alrededores del campo de Anoeta, ¿no sería posible que adecentaran la fachada del estadio? Es muy fea, de hormigón que se viejo, y cuando llueve más todavía. Todo es antiguo en el estadio, hasta las mismas escaleras de acceso son feas. ¿No se podrían pintar?».