Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Retenciones en la AP-8 en Usurbil por un accidente múltiple en sentido Donostia
La ciudad ya se está preparando para la llegada de la Navidad. Aunque aún restan dos meses para celebrar las fiestas, la iluminación y adornos navideños ya se están instalando en calles, plazas y edificios donostiarras. Todo debe estar previsto para el viernes 28 de noviembre, día en el que la ciudad se ilumina y se inaugura la campaña de Navidad. Arizmendi
El buzón de los lectores donostiarras

Sirimiri: La ciudad se prepara para la Navidad

Nueva jornada primaveral con ascenso de la temperatura y alternancia de nubes y claros

DV

Miércoles, 22 de octubre 2025, 06:55

Comenta

Playa de vías

Comenta José Miguel Mitxelena: «Después de ver las maquetas en el antiguo edificio de bomberos y la información disponible para la encuesta, ... he pensado: 'Otra macro obra de nuestras instituciones'. Aparte de que se debería haber tenido en cuenta a los vecinos, se plantea una actuación que además de las viviendas remodela las actuales zonas verdes (parque de Araba, Menchu Gal) sin necesidad. Sí es razonable dar continuidad a la calle Autonomía hasta llegar a Morlans y construir algún equipamiento de servicio en la zona central, pero en todo caso no esa macro obra que parece pensada para beneficio de las constructoras».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Hernani se queda sin Cabalgata de Reyes por primera vez en 25 años: «No se dan las condiciones»
  2. 2 «Eres mi víctima número ocho»: el mensaje que permitió a la Policía hallar en Irun a una menor que desapareció en Jaén
  3. 3 Un nutricionista explica por qué el zumo de naranja no es sano: «Es un tema que suele sorprender a la mayoría»
  4. 4 Luis Piedrahita, Goyo Jiménez, J.J. Vaquero, Ana Morgade o Hovik Keuchkerian, algunos de los grandes nombres del festival Umore
  5. 5

    Ya solo falta Astore: Lorpen se salva gracias a sus trabajadores y sobrevive junto a Loreak Mendian y Ternua
  6. 6 Entre Letizia, Aitana o Ana Rosa: las cuatro donostiarras en la lista de las 100 mujeres más influyentes de Forbes
  7. 7 Las patatas vascas que enamoran a Mercadona: las vende por toneladas y este año ha encargado una cifra récord
  8. 8

    Urola Kosta desbanca a Donostialdea como la comarca con la renta media más alta
  9. 9 La espectacular casa en el País Vasco francés en la que cualquiera puede hospedarse
  10. 10

    «El edificio se verá de verdad en unos meses, cuando crezca la vegetación»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Sirimiri: La ciudad se prepara para la Navidad

Sirimiri: La ciudad se prepara para la Navidad