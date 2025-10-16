Beitia: «Nos gusta la gente que viene a vernos, nos apoya mucho y somos un espejo para ellos»

Luken Beitia (Elgoibar, 2004) es uno de los puntales de este Sanse que está dispuesto a plantar batalla a sus 21 rivales de la Liga ... Hypermotion con el propósito de agarrarse a esta categoría, que pasa ser su techo. El filial de la Real Sociedad vive una situación peculiar, por cuanto pelea con el propósito de lograr la permanencia, aunque su leit motiv es otro, promocionar y formar a un grupo de futbolistas con posibilidad de llegar al primer equipo. Y lo hace en un estadio como Anoeta con capacidad para 40.000 personas, al que acuden menos de 5.000 para ver sus encuentros.

«Nos gusta la gente que suele venir, nos gusta porque sentimos que nos apoyan mucho y podemos ser como un espejo para ellos», dice el defensa, sin conceder demasiada importancia al hecho de que no sean demasidos: «Nos sentimos bien con el ánimo de la gente», remata.

Para el partido de este sábado (21 horas) del Sanse ante el Huesca en Anoeta, el grupo Bultzada ha anunciado su presencia en las gradas para jalear al filial: «Para nosotros es una noticia positiva que cada vez venga más gente a vernos porque hace que estemos más arropados y se agradece que la asistencia sea cada vez mayor», dice Beitia. También habrá 400 seguidores del Huesca en el estadio.

El realista prevé otro encuentro complejo contra el Huesca, pese a que el cuadro oscense, octavo en la tabla con 13 puntos, baje considerablemente sus prestaciones fuera de casa. De hecho, es el segundo mejor local de la categoría (10 puntos) y el tercer peor visitante (tres): «Conocemos a algunos de la plantilla pasada, gente que ha pasado por Zubieta y tendremos que hacer un buen trabajo atrás y aprovechar las oportunidades que tengamos», asevera, refiriéndose a un jugador como Iker Kortajarena, partícipe de la anterior etapa del Sanse en la categoría de plata.

«Tuvimos una mala noche en Granada, pero por el ambiente y el ánimo que tenemos entre todos le pudimos dar la vuelta y ganamos al Andorra»

El Sanse ha ganado dos partidos de nueve, los dos en los que ha logrado dejar la puerta a cero, ante el Zaragoza y el Andorra: «Es bueno para todos, no solo para los defensas, algo que no hacíamos desde la primera jornada. Creo que es una buena noticia para todos, no solo para los de atrás, sino para todo el equipo. Lo importante es acabar ganando, metiendo un gol más que el contrario», sostiene el futbolista del filial txuri-urdin.

El punto de inflexión en la campaña del Sanse pudo llegar en la bofetada que se llevó en Granada, donde comenzó perdiendo 5-0 ante el equipo local. Luego reaccionó y por lo menos maquilló el resultado (5-2): «Aquel resultado fue una mala noche, un mal partido, pero por el ambiente y el ánimo que tenemos entre todos le pudimos dar la vuelta y ganar el día pasado al Andorra por 3-0», significa Beitia.

Beitia es el décimo jugador con más minutos en el Sanse esta temporada pese a que se ha perdido cuatro partidos por una lesión y por ir convocado para un encuentro con el primer equipo: «Han sido tres semanas trabajando en solitario, pero soy jugador del Sanse y cuando subo al equipo de arriba intento ayudar de la mejor manera posible», indica. El de Elgoibar hizo toda la pretemporada a las órdenes de Sergio Francisco en el primer equipo, con el que debutó de la mano de Imanol la pasada campaña.

Precisamente sobre el primer equipo Beitia asegura lo siguiente: «No tengo duda de que van a ir hacia arriba y de que van a sacar la situación adelante. Es un buen grupo y hay confianza en los jugadores y en el staff de que los resultados van a salir».