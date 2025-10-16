Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Luken Beitia, en rueda de prensa RS
Sanse

Beitia: «Nos gusta la gente que viene a vernos, nos apoya mucho y somos un espejo para ellos»

El central del Sanse sostiene que hasta la victoria ante el Andorra no estaban obteniendo el fruto merecido por su rendimiento

Raúl Melero

Raúl Melero

Jueves, 16 de octubre 2025, 14:54

Luken Beitia (Elgoibar, 2004) es uno de los puntales de este Sanse que está dispuesto a plantar batalla a sus 21 rivales de la Liga ... Hypermotion con el propósito de agarrarse a esta categoría, que pasa ser su techo. El filial de la Real Sociedad vive una situación peculiar, por cuanto pelea con el propósito de lograr la permanencia, aunque su leit motiv es otro, promocionar y formar a un grupo de futbolistas con posibilidad de llegar al primer equipo. Y lo hace en un estadio como Anoeta con capacidad para 40.000 personas, al que acuden menos de 5.000 para ver sus encuentros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

